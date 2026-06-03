Gustavo Petro le habría encomendado a Juliana Guerrero conseguir votos para Iván Cepeda en el Cesar

Desde Valledupar la funcionaria y su hermana tendrán el difícil trabajo de superar con creces la votación que Iván Cepeda logró en la primera vuelta en el Cesar - créditos @jguerrero112/Instagram | Catalina Olaya/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa | @pactooficial/IG

El periodista y escritor Jacobo Solano Cerchiaro compartió el miércoles 3 de junio en su cuenta de X una serie de afirmaciones sobre la presunta estrategia política del presidente Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 21 de junio de 2026.

Según Solano, una fuente confiable le habría confirmado que Juliana Guerrero, funcionaria bajo investigación por el caso de los títulos universitarios de la Fundación San José, fue enviada de urgencia al departamento de Cesar para liderar la campaña de Iván Cepeda en la recta final del proceso electoral.

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Junto a ella también estaría su hermana, Verónica Guerrero.

Jacobo Solano Cerchiaro compartió los detalles que le informó su fuente la mañana del miércoles 3 de junio de 2026 vía X - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El periodista precisó en su publicación (un hilo vía X) que la decisión responde a la preocupación oficialista tras los resultados ajustados en la región durante la primera vuelta, y que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, con más de 10 millones de votos.

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El periodista afirmó que existe “nerviosismo por la votación de Abelardo, que estuvo prácticamente en un empate técnico en el departamento”, y que el mandatario se encuentra “indignado con las bases que no cumplieron”, detalló una de las publicaciones.

Según el hilo de X publicado por Solano, la responsabilidad de la campaña en el Cesar recaería ahora sobre las hermanas Guerrero.

“Ayer (2 de junio), me informa la fuente, Verónica Guerrero regañó a todo el mundo y les dijo en una sede del Pacto: ‘El presidente está indignado con ustedes, esto es el colmo’”, explicó Solano Cerchiaro en referencia a la presión interna para mejorar el desempeño electoral del Pacto Histórico en el departamento.

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Juliana y Verónica Guerrero tendrán la misión de conseguir más votos para Iván Cepeda, y la orden habría sido impartida por el presidente Petro, de acuerdo con lo que informó el periodista Jacobo Solano Cerchiaro - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El escritor también hizo referencia a la figura de Alexandra Pineda, representante a la Cámara y señalada por sectores internos del movimiento como responsable de los malos resultados en Cesar.

Según su fuente, existen dudas por “700 millones de pesos que no aparecen y que faltaron para el desarrollo de la primera vuelta, lo que ha generado roces internos”.

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El periodista añadió que Juliana Guerrero llega a Valledupar con la instrucción directa de Gustavo Petro: “‘Usted responde por el Cesar’”, detalla la publicación de Solano.

En el mismo hilo se comentó también la presencia en la región de otras figuras del oficialismo, como el superintendente de Vigilancia Larry Alvares, quien estaría coordinando acciones para reforzar la campaña y “ajustar tuercas para lograr lo que parece imposible”, escribió el periodista.

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La atmósfera de tensión política y presión sobre los líderes territoriales del Pacto Histórico por la posibilidad de perder las elecciones está al rojo vivo.

El periodista advirtió que “se viven momentos de angustia por lo que pueda representar una derrota de Iván Cepeda”, y que sectores aliados como el representante Ape Cuello también se encuentran bajo observación, señalando sus relaciones políticas y su presunta cercanía con el candidato rival Abelardo de la Espriella.

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Además de las hermanas Guerrero se mencionó a una integrante del Pacto Histórico sobre la que habría recaído la responsabilidad por el resultado en el Cesar - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Equipo de campaña de Iván Cepeda va por la remontada, y se ilusionan con la cifra de votantes

Colombia alcanzó en las presidenciales de 2026 una participación récord de 23.978.053 votantes, con una asistencia del 57,88% del censo electoral, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en una primera vuelta que además dejó abierta la definición de la Presidencia para el 21 de junio porque ningún candidato superó el 50% más uno de los votos válidos.

El dato adquiere relevancia y se ve con buenos ojos desde las filas del Pacto Histórico, debido a que da una luz de esperanza luego de la ventaja que tomó de la Espriella el domingo 31 de mayo.

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Al compararse con los registros históricos citados por la Misión de Observación Electoral, MOE Colombia, que ubican entre las presidenciales de mayor concurrencia a las de 1998 y 2022, ambas por encima del 58%, y entre las de menor asistencia a la primera vuelta de 2014, con 40,08%, además de las de 1950, 1966, 1990 y 1994, todas por debajo del 45%.

El candidato Abelardo de la Espriella se convirtió en el primer colombiano en superar los 10 millones de votos en una primera vuelta presidencial en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Con el 99,99% de las mesas informadas, la Registraduría confirmó que votaron 23.978.053 de los 41.421.973 ciudadanos habilitados.

El organismo electoral también había señalado en principio que por primera vez más de 23,6 millones de colombianos participaron en una elección presidencial.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella lideró la primera ronda con el 43,72% (10.361.499 de votos) mientras Iván Cepeda obtuvo el 40,92% (9.688.361 de votos).

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