Colombia

Ministro del Trabajo celebró los fallos judiciales que respaldan salario vital y protección a trabajadores pensionados: “Los derechos se respetan”

Antonio Sanguino destacó que la Corte Suprema reconoció el derecho a indemnización para quienes cambiaron a Colpensiones sin información adecuada, sumando un nuevo beneficio para los afiliados

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Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo
Antonio Sanguino resaltó continuidad del salario vital y nuevas garantías para pensionados - crédito Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el salario vital permanecerá vigente y los derechos laborales y pensionales han recibido respaldo de las altas cortes.

Así lo informó el funcionario a través de un video publicado en la red social X, en el que valoró como “dos buenas noticias para el pueblo trabajador” las recientes decisiones judiciales que impactan directamente a millones de trabajadores y pensionados en Colombia.

Según explicó Sanguino, el Consejo de Estado confirmó la continuidad del decreto transitorio expedido por el presidente de la República Gustavo Petro y por el propio Ministerio de Trabajo el 19 de febrero de 2026.

El funcionario precisó que este decreto reemplazó el anterior, identificado como 14/69 de diciembre de 2025, el cual había sido suspendido. Así, el Gobierno sostuvo la validez de su competencia para adoptar medidas provisionales en materia salarial “mientras se toma una decisión definitiva”.

Antonio Sanguino destacó que no habrá retrocesos en derechos laborales y pensionales - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino destacó que no habrá retrocesos en derechos laborales y pensionales - crédito @AntonioSanguino/X

En ese contexto, el ministro subrayó que el aumento del salario mínimo, ahora denominado salario vital, seguirá aplicándose. “Óigase bien, sigue en firme el salario vital”, afirmó Sanguino.

El representante de la cartera laboral subrayó que “aquí no hay reversa en estos derechos”, remarcando la vigencia de la política salarial defendida por el Ejecutivo.

A la decisión sobre el salario vital se suma otro pronunciamiento relevante de la Corte Suprema de Justicia.

Según relató Sanguino, la alta corte determinó que las personas que se hayan trasladado de fondos privados de pensiones a Colpensiones sin haber recibido “información clara, veraz y oportuna” o que hayan sido “inducidas a error en la asesoría del fondo privado”, podrán ser indemnizadas si ello tuvo consecuencias económicas negativas en el monto de la pensión recibida.

Si usted se trasladó a Colpensiones sin una información clara, veraz y oportuna, o fue inducido a error en la asesoría del fondo privado y esto tuvo consecuencias económicas negativas respecto a la pensión que finalmente recibió, debe ser indemnizado por el daño causado”, puntualizó el ministro, citando el fallo de la Corte.

Esta disposición podría beneficiar a miles de afiliados que enfrentaron afectaciones patrimoniales tras el cambio de régimen pensional.

Antonio Sanguino: “Sigue en firme el salario vital” tras respaldo judicial - crédito @AntonioSanguino/X

Con estas decisiones, las altas cortes “envían un mensaje de respeto y garantía de los derechos laborales y pensionales”. En palabras de Sanguino, “dos decisiones, un mismo mensaje: los derechos laborales y pensionales se respetan y se hacen valer”.

El funcionario reiteró que las resoluciones judiciales constituyen un respaldo a la política pública orientada a proteger el bienestar de la población trabajadora y pensionada del país.

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