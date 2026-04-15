‘Influencer’ mostró la versión pirata del álbum del Mundial 2026: le salió James Rodríguez y Lionel Messi

El álbum tiene un costo de 2.000 pesos colombianos - crédito @_soyrojo/Instagram

Miles de seguidores del fútbol siguen expectantes ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Mientras llega la fecha donde se dará el pitazo inicial de la competición deportiva, los aficionados recurren a llenar el histórico álbum de la marca Panini que, para esta edición, será extendida, debido a que el torneo contará con 48 equipos, respecto a los 32 que tuvo el mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la venta oficial comenzará en el mes de mayo, por lo que hasta el momento solo se encuentra en preventa para los aficionados. No obstante, esto no ha sido impedimento para que salgan al mercado otras ediciones del mundial, con la característica de que está a un precio accesible para los coleccionistas.

De hecho, en redes sociales, se viralizó un video en la que el creador de contenido @_soyrojo decidió comprar uno de los libros de estampillas relacionadas con la copa del mundo y que está a la venta en las misceláneas y papelerías de Bogotá.

El creador de contenido @_soyrojo hizo un emocionante unboxing de paquetes de cromos del álbum no oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que descubrió jugadores legendarios - crédito @_soyrojo/Instagram

“Vean lo que me compré. Y es que iba pasando por el barrio, vi una miscelánea y vi que vendían el álbum del mundial. Y viendo que el original está carísimo [grito], así que dije: «Comprémoslo»”, manifestó el influencer en el filme divulgado en su cuenta de Instagram.

Frente al costo del álbum no oficial, el joven detalló que tuvo un costo de 2.000 pesos colombianos (0,55 dólares). Además de la libreta, el influencer también compró seis sobres con las láminas requeridas, en la que no mencionó su valor económico, aunque no ocultó su decepción al fijarse de un pequeño detalle.

“Para llenarlo necesito 374 fichas, pero así se ve el sobre (...) Uy, no, esto se ve muy chiveado, bro. Dice: «FIFA World Cup Roblox» (...) yo no lo puedo creer. Parce, no viene con fotos de jugadores, viene con su versión en Roblox”, indicó.

El diseño de las figuras de Roblox se basa fielmente en la estética “blocky” (cuadrada y geométrica), característico de los avatares de reconocido videojuego.

- crédito @_soyrojo/Instagram

Luego de analizar el álbum, decidió destapar uno de los sobres, y el primer jugador que le salió fue Vinicius Jr., jugador de la selección de Brasil, a lo que su reacción fue de forma burlesca: “No, qué mierda (sic)”.

Posteriormente, el influencer celebró que en el mismo sobre haya salido Néstor Lorenzo, actual director técnico de la Selección Colombia, pero luego lamentó que le saliera una figura repetida.

“Me salió un cupón. Con este cupón reclamo un pape Roblox armable. ¿Y quién me lo da? (...) Y me salió la primera repetida. Increíble", comentó.

Siguiendo con su actividad, el creador de contenido siguió destapando los sobres, donde obtuvo la del mediocampista colombiano Jefferson Lerma, pero se mostró alegre al encontrar la lámina de James Rodríguez, máxima figura de la ‘Tricolor’, en la que le hizo una peculiar petición.

“Me salió Lerma. No, qué fue aburrido, pa. ¡Sí, me salió el Capi! James, por favor, la copa del mundo y te retiras. Ya”, dijo.

- crédito @_soyrojo/Instagram

Además de las figuras de la selección Colombia, también mostró otras figuras del futbol mundial como Antoine Griezmann (Francia), Lautaro Martínez (Argentina) y Lamine Yamal (España).

Al final del video, el influencer imploró para que en la última lámina saliera la figura de Lionel Messi, actual campeón del mundo con la selección Argentina, con la suerte de que se le pudo hacer realidad.

“Por favor, que me salga Messi. [música angelical] ¿Yo por qué aplico la ley de atracción en cosas que no me sirven pa nada? Me salió Messi. [risas] Messi versión Roblox. No sé qué opinan”, puntualizó.

En la publicación, varios internautas emitieron sus reacciones al respecto, siendo la mayoría en forma burlesca ante la edición no oficial del álbum del mundial. “el álbum de cachetes”; “James se lesionó viendo el partido”; “Severo. Voy a ir a la misma que me queda al lado”; “está cool”; “En mis tiempos en esos álbumes daban premios por completar las páginas”, fueron algunos de los comentarios.

- crédito @_soyrojo/Instagram

En cuanto al álbum Panini, la edición 2026 representa un récord editorial y logístico: los coleccionistas deberán reunir 980 stickers, frente a las 670 necesarias en la edición anterior dedicada a Catar 2022. Esta expansión responde tanto al incremento de participantes, que pasarán de 32 a 48 equipos, como al rediseño del formato, que abarca 112 páginas y eleva a siete el número de láminas por sobre.

Esta colección, decimoquinta en la historia oficial de la marca italiana —fundada en 1961—, se distingue por otros detalles comparativos.

Panini lanza en Colombia la preventa del álbum oficial del Mundial 2026, con la colección más grande de su historia - crédito @paninicol/Instagram

Por ejemplo, cada caja para Colombia contiene 104 sobres, con un precio sugerido de $520.000, mientras la versión de pasta dura del álbum se vende en $49.900 y la edición de pasta blanda en $14.900. En cuanto a los sobres individuales, el costo es de $5.000 cada uno, según especificó Panini en su sitio oficial.

La entrega comenzará a partir del 4 de mayo, lo que permitirá a los primeros compradores recibir el álbum y la caja de sobres antes del debut del torneo.