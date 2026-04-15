Experto desmintió que la población de hipopótamos en Colombia pueda ser controlada con esterilización y translocación

De no controlarse, la población de esta especie podría superar los 1.000 individuos antes de 2035 - crédito Reuters

Sigue la polémica en Colombia por la decisión del Gobierno nacional de comenzar un proceso de eutanasia a 80 hipopótamos en el Magdalena Medio para tratar de controlar su población.

Cabe recordar que esta especie no es nativa de Colombia y fue traída en los 80 por el capo Pablo Escobar, pero tras la intervención del Estado en la Hacienda Nápoles, los cuatro animales que tenía el narcotraficante se salieron de control y se multiplicaron hasta ser alrededor de 200 en la actualidad.

Ante la falta de decisiones del Estado, estos animales han comenzado a ser un peligro para el ecosistema del Magdalena Medio y han sido vistos en otras regiones, lo que pone en riesgo a las poblaciones civiles.

¿Hay otra solución para el problema?

Los hipopótamos son un peligro para otros animales y para la población humana en el Magdalena Medio - crédito Europa Press

Después de que el Ministerio de Ambiente confirmó la decisión, diferentes figuras políticas y ambientalistas han pedido que no se realice el proceso de eutanasia y la población sea controlada con esterilización y translocación, es decir, impedir que los hipopótamos se sigan reproduciendo mientras se van ubicando en otros países.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor y activista ambiental Camilo Prieto habló sobre el tema para desmentir a aquellos que piensan que la solución de esta problemática podría registrarse sin la eutanasia.

“Esta es una decisión dolorosa e impopular, pero necesaria para proteger el ecosistema del Magdalena Medio, ahora, es claro que la estrategia que se plantea no es una sola, sino la combinación de varias con un control letal, la esterilización quirúrgica en la que su costo mínimo es de unos 40 millones de pesos, pero por si sola no logrará controlar la población, no se logrará un control efectivo con una sola estrategia y así la población superaría los mil animales, en eso hay que ser enfáticos”.

Camilo Prieto indicó que no es real afirmar que la solución podría registrarse sin el sacrificio de los hipopótamos - crédito Universidad Javeriana

Prieto desmintió que los hipopótamos que hay en Colombia sean similares a los nacidos en África, puesto que han crecido en un ecosistema diferente y podrían contagiar de diferentes enfermedades a individuos que ya están en zoológicos o espacios preservados.

“Hay que combinar estrategias, porque los ocho países no han aceptado, porque tienen un problema en el que se han reproducido con una parte inicial de cuatro individuos que ahora son más de 200, pero eso hace que la posibilidad de que sean contagiados de enfermedades sea más alta, en comparación con otros lugares en los que son nativos. Por eso los países no pueden recibir y liberarlos, porque tienen que proteger a los hipopótamos que ya tienen. Eso de que son hipopótamos sanos no es verdad, tienen restricciones. Además de que el movimiento tiene un costo de 50.000 dólares”.

El activista también refutó la posibilidad de que la totalidad de los hipopótamos sean ubicados en otros países por factores económicos que no ha querido asumir el Estado colombiano ni las naciones que han asegurado aceptar a los animales.

“Sacar a todos los hipopótamos no sería viable y menos pensando en que son 50.000 dólares multiplicado por todos. Habrá algunos que se podrán llevar a zoológicos, pero es una estrategia que por sí sola no va a funcionar. Es importante que la combinación empiece a fluir y no se quede en un anuncio, que se concrete en terreno porque es evidente que ellos no escogieron estar en Colombia, pero tampoco son culpables los demás animales”.

Se estima que en Colombia hay más de 200 hipopótamos - crédito AP

Por último, Prieto habló de las especies que están siendo afectadas por los hipopótamos y comparó la situación que se registra en Colombia con la problemática que fue resuelta en la isla Galápagos.

“En estos momentos están experimentando el declive de sus ecosistemas. Es una decisión complicada, pero necesaria; para tener un control real, se deben tener acciones y con ello evitar lo que pasó en los Galápagos cuando en los 70 su biodiversidad estuvo en jaque por el aumento de la población de cabras y se tuvieron que sacrificar o matar a miles de individuos”.