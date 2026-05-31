Iván Cepeda aseguró que tiene su propio equipo de conteo para divulgar resultados electorales del 31 de mayo: “Hoy en la tarde celebraremos”

Iván Cepeda vota en Bogotá junto a simpatizantes y prensa en una jornada clave para el Pacto Histórico - crédito Luisa González/Reuters

Rodeado de simpatizantes y bajo la mirada de decenas de periodistas, el candidato presidencial Iván Cepeda ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá, en el colegio San Lucas, el mismo barrio donde su familia vivió uno de sus momentos más dolorosos hace 26 años.

El candidato del Pacto Histórico acudió a la urna acompañado de su jefa de debate, María José Pizarro, y mostró ante las cámaras el tarjetón marcado en el recuadro en el que aparece su foto y el de su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

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Apenas unos minutos después de sufragar, Cepeda salió al patio central del colegio para dirigirse a los presentes. Entre cánticos y vítores de sus seguidores, destacó que su principal meta, en caso de llegar a la Presidencia, será profundizar los cambios impulsados por la actual administración de Gustavo Petro.

“A la ciudadanía hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos venido logrando en estos años de gobierno y hacerlo en un barrio que para mí es de grata y entrañable recordación, es mi barrio natal”, señaló el también congresista.

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Cepeda anuncia la implementación de un mecanismo propio de conteo rápido de resultados para brindar información oportuna - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En su intervención, Cepeda aseguró que han realizado una campaña “limpia y transparente”, además de invitar a que la jornada electoral se mantenga en paz y fortalezca la democracia, haciendo hincapié en la importancia de la legitimidad del proceso electoral.

“La jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. Esa confianza emana de nuestra certeza de que en estos años se ha elevado la conciencia política de la ciudadanía y del pueblo. Así que la jornada de hoy queremos que sea una jornada de democracia, del ejercicio pacífico, ojalá cordial, muy respetuoso de los derechos de cada quien a elegir como lo decida de manera libre y con conciencia”, señaló Cepeda.

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Según indicó el candidato, el Pacto Histórico ha desplegado decenas de testigos electorales y ha instalado puestos de mando unificados en todo el país, con el objetivo de garantizar la vigilancia y la transparencia durante la jornada.

Una de las novedades anunciadas por el candidato fue la implementación de un mecanismo propio de conteo rápido de resultados. Según indicó Cepeda, este dispositivo permitirá que, una vez cerradas las urnas, se conozcan los primeros datos en el menor tiempo posible.

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La organización política liderada por Cepeda instaló testigos y centros de monitoreo en todo el territorio, al tiempo que anunció nuevos mecanismos para agilizar la transmisión de datos después del cierre oficial de las urnas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Podemos decir que tenemos listo un dispositivo robusto y vigoroso para controlar el resultado o por lo menos la observación electoral. Y desde esa perspectiva anunciar que además de decenas de miles de testigos electorales, tenemos puestos de mando unificado en distintas partes del país y que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto, esta tarde, sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país”, indicó el candidato.

Finalmente, Cepeda expresó su confianza en que la jornada concluirá con una celebración para el sector progresista, a pesar de las encuestas que lo ubican en una segunda vuelta frente a dos posibles candidatos de la derecha.

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“Así que invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, honrar la democracia, respetarla y estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, concluyó el también senador.

Por su parte, Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia por el mismo movimiento, emitió un mensaje a la ciudadanía tras votar en el Colegio de San Bartolomé, en el centro de Bogotá. Rodeada de periodistas, Quilcué alentó a los colombianos a ejercer su derecho “de manera tranquila, libre, consciente y democrática”.

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Iván Cepeda llego al puesto de votación sobre las 11:25 a. m. del domingo 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Como líder indígena y fórmula de Cepeda, Quilcué reconoció la complejidad del momento político, pero insistió en que “el pueblo se ha levantado, que el pueblo es consciente”. Reafirmó que el proyecto que impulsan se basa en la decisión informada de cada ciudadano.

“El llamado es a que hoy ejerzan el derecho al voto en el marco de la Constitución Política de Colombia, que ese derecho al voto sea tranquilo, que sea libre, consciente y democrático”, señaló Quilcué.

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