Elecciones en Colombia 2026: habilitaron más de 122.000 mesas y se han registrado 443 quejas ciudadanas por presuntas irregularidades

Imagen de referencia. Plataforma Uriel canaliza quejas desde seis países por anomalías en la jornada electoral - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo de 2026, Colombia activó un despliegue logístico y de seguridad sin precedentes para garantizar la participación de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, detalló que se habilitaron más de 122.000 mesas de votación en todo el país, cifra que representa un crecimiento de aproximadamente 20.000 puntos respecto a los comicios presidenciales del 2022, lo que equivale a un incremento superior al 20% en la capacidad para atender a los votantes.

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En el primer informe de la jornada, las autoridades resaltaron que el proceso transcurrió de forma ordenada en la mayoría de las regiones.

La única eventualidad se reportó en el corregimiento de Punta de Ocaidó, municipio de Urrao (Antioquia), donde las condiciones meteorológicas adversas generaron un retraso en el traslado del material electoral por vía aérea. El inconveniente fue solucionado en coordinación con las autoridades locales, permitiendo instalar las mesas y continuar con la votación sin mayores contratiempos.

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El registrador Hernán Penagos destacó crecimiento superior al 20% en la capacidad electoral de Colombia - crédito Registraduría Nacional

Por su parte, la plataforma Uriel, encargada de recibir reportes ciudadanos sobre eventuales irregularidades en procesos electorales, informó que hasta el momento se han registrado 443 quejas vinculadas a la jornada en curso. Del total, 402 corresponden a Colombia, mientras que 25 provinieron de Estados Unidos, 6 desde España, 5 en Inglaterra, 4 en Canadá y 1 en Argentina.

Las denuncias más frecuentes refieren a constreñimiento al elector y participación en política por parte de funcionarios públicos, dos conductas que vulneran la transparencia y legalidad del proceso democrático. La entidad continúa canalizando cada caso ante las autoridades competentes para su análisis y eventual investigación.

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Este fue el balance de seguridad que presentó el Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, presentó el balance de seguridad durante la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), informando que el Gobierno desplegó más de 408.000 miembros de la Fuerza Pública, apoyados por una infraestructura tecnológica que incluye drones, aeronaves, sistemas antidrones y vehículos blindados.

Estas capacidades, según el ministro, buscan ofrecer las garantías para que la ciudadanía acuda a las urnas en un ambiente seguro y confiable.

Ministro de Defensa resaltó operativo de seguridad con drones y blindados en elecciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Las autoridades subrayaron la importancia del trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que junto a los organismos electorales, articularon esfuerzos para proteger la integridad del proceso democrático en todo el territorio nacional.

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El operativo de seguridad y logística marca un nuevo estándar en la organización de comicios y refleja el compromiso institucional con la construcción de confianza entre los electores.

Por otra parte, el ministro de Defensa, también alertó sobre la detección de actividades irregulares que amenazan el proceso democrático. Las declaraciones del funcionario se difundieron tras la identificación de un presunto caso de compra de votos en el barrio Santiago de Cali, dentro de la ciudad de Popayán.

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Según explicó Sánchez, la principal preocupación para las autoridades proviene de ciertos sectores del electorado.

Ministro de Defensa: alertó por amenazas al proceso democrático en Popayán - crédito Ministerio de Defensa

Durante el proceso de vigilancia, equipos de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía General de la Nación interceptaron a cuatro personas que, según los reportes oficiales, portaban sumas de dinero y recolectaban documentos de identidad. Ante este hecho, el ministro resaltó la respuesta inmediata de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la seguridad en los comicios.

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El titular de Defensa subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en la protección del sistema electoral. Se habilitó la línea 157 para recibir denuncias relacionadas con irregularidades o amenazas.

De acuerdo con los registros más recientes, ya se han recibido al menos cuatro comunicaciones vinculadas a delitos electorales: dos por presunto constreñimiento y dos por acciones que podrían configurar delitos electorales.

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La coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se mantiene activa, en tanto se busca garantizar el respeto a las normas durante la jornada. Sánchez instó a la población a reportar cualquier hecho sospechoso, con el objetivo de preservar la transparencia y la legitimidad del proceso.