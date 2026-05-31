Colombia

Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro de violar la ley por apoyar a Iván Cepeda en plena jornada electoral

El exmandatario también atribuyó al jefe de Estado una estrategia de presión para inclinar el voto hacia el candidato presidencial del Pacto Histórico

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Ilustración tipo acuarela de dos hombres con traje y corbata: uno a la izquierda, canoso, señalando y con la boca abierta; el otro a la derecha, de perfil, mirando.
El expresidente Álvaro Uribe criticó al presidente Gustavo Petro por interceder en la campaña electoral y apoyar a Iván Cepeda - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Álvaro Uribe acusó al presidente Gustavo Petro de haber “violado las leyes” para influir en la votación durante la jornada electoral del 31 de mayo de 2026 en Colombia y sostuvo que las acciones del mandatario comprometen la democracia y favorecen a organizaciones criminales, según escribió en su cuenta de X.

En ese mensaje, Uribe afirmó: “Puede que hoy los observadores internacionales no vean algo extraño en Colombia, todo ya ha sucedido”.

El exmandatario también atribuyó al jefe de Estado una estrategia de presión para inclinar el voto hacia Iván Cepeda. “Durante estos años de destrucción democrática Petro violó las leyes como lo hizo en estos últimos días con manifestaciones ilegales, movidas con dinero y presiones burocráticas para coaccionar el voto por Cepeda, candidato de la Farc por quien el terrorismo obliga a votar”, escribió Uribe.

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El expresidente Álvaro Uribe acusó al presidente Gustavo Petro de haber “violó las leyes” para influir en la votación durante la jornada electoral del 31 de 2026 en Colombia, y sostuvo que las acciones del mandatario comprometen la democracia y favorecen a organizaciones criminales - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe acusó al presidente Gustavo Petro de haber “violó las leyes” para influir en la votación durante la jornada electoral del 31 de 2026 en Colombia, y sostuvo que las acciones del mandatario comprometen la democracia y favorecen a organizaciones criminales - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe y Valencia señalaron a Petro y Cepeda de querer convertir a Colombia en un “castrochavismo”

La jornada electoral del 31 de mayo en Colombia estuvo marcada por el protagonismo de Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, quienes lanzaron severas críticas contra el Gobierno en medio de un clima de alta polarización. Las declaraciones se produjeron tras el voto de Uribe en Rionegro, Antioquia, y pusieron en primer plano los temores sobre la dirección política del país.

Uribe denunció públicamente lo que calificó como una estrategia para transformar a Colombia en “una sucursal chavista”, señalando directamente al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. “Petro y Cepeda hacen todo lo posible para instalar en Colombia una sucursal chavista”, expresó el exmandatario, reclamando sanciones tanto nacionales como internacionales por lo ocurrido.

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El expresidente destacó la importancia de la seguridad y la defensa institucional. “Los colombianos reclaman firmeza para construir seguridad, derrotar a los violentos”, afirmó, al tiempo que agradeció el respaldo de Valencia y destacó su trayectoria: “Ha estado en la defensa de la Constitución, de las instituciones”.

El exmandatario invitó a los antioqueños a salir a votar por su candidata - crédito @alvarouribevelez/IG

En el centro de la controversia, Uribe acusó al presidente Petro de intervenir de manera indebida en el proceso electoral. Según su denuncia, “Petro ha violado todas las normas constitucionales y legales para hacer campaña por Cepeda”, sumando a ello la presión de grupos armados en varias regiones del país. “A eso se ha sumado la exigencia de los grupos violentos en muchas partes de Colombia para que se vote por Iván Cepeda”, añadió.

Durante la jornada electoral del 31 de mayo, las tensiones entre los sectores políticos se reflejaron en declaraciones cruzadas y denuncias de presunta injerencia. Álvaro Uribe y la candidata Paloma Valencia acusaron al Gobierno de intervenir a favor de Iván Cepeda, mientras advertían sobre riesgos institucionales y de seguridad. Estas posturas reforzaron la percepción de polarización y de un ambiente electoral cargado de incertidumbre.

Por su parte, Paloma Valencia expresó gratitud por el acompañamiento de Uribe y definió su campaña como una confrontación abierta contra el Gobierno. “El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe”, manifestó Valencia, dejando claro que su respaldo electoral no responde a pactos burocráticos ni económicos: “Estoy con todos los sectores políticos que sin acuerdos burocráticos, que sin plata, que sin contratos, decidieron acompañarme”.

En medio de la jornada electoral del 31 de mayo, precedida por fuertes tensiones políticas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia ofrecieron declaraciones a la prensa luego de que el exmandatario ejerciera su derecho al voto en Rionegro - crédito Reuters
En medio de la jornada electoral del 31 de mayo, precedida por fuertes tensiones políticas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia ofrecieron declaraciones a la prensa luego de que el exmandatario ejerciera su derecho al voto en Rionegro - crédito Reuters

Al final de su intervención, la candidata advirtió sobre lo que considera un escenario crítico para Colombia. “Hoy Colombia está al borde de un abismo, el castrochavismo, la política del circo, la política del espectáculo, que desconoce las normas, que desconoce la Constitución, que viola los principios”, sentenció.

Mientras tanto, la jornada avanzó con la mirada puesta en el futuro inmediato del país, en medio de acusaciones cruzadas y la expectativa sobre el resultado de una elección que, según los protagonistas, definirá el rumbo institucional de Colombia.

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