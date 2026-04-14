Colombia

Ministro de Salud aseguró que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, le debe $52 billones al sistema de salud: “Los poderosos no pagan”

La declaración de Guillermo Alfonso Jaramillo apuntó a una millonaria pérdida desde 2018, cifra atribuida a exenciones tributarias otorgadas al sector privado que, según el Gobierno, profundizan el déficit sanitario

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El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, acusa a los empresarios de dejar de aportar 52 billones de pesos al sistema de salud desde 2018 - crédito @CamaraColombia/X
El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, acusa a los empresarios de dejar de aportar 52 billones de pesos al sistema de salud desde 2018 - crédito @CamaraColombia/X

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dirigió el martes 14 de abril de 2026 fuertes señalamientos contra el sector empresarial durante un pronunciamiento público sobre la situación financiera del sistema de salud.

El funcionario afirmó que los empresarios han dejado de aportar $52 billones desde 2018, una cifra que, según él, impacta directamente en la prestación de los servicios médicos en el país.

De acuerdo con declaraciones recogidas en rueda de prensa, Jaramillo sostuvo que “hoy los empresarios no pagan. Las exenciones el año pasado fueron de 20 billones de pesos”.

El ministro aseguró que los beneficios tributarios otorgados a las empresas durante los últimos años han reducido los ingresos del sistema, lo que ha agravado la crisis.

En el mismo espacio, Jaramillo se refirió directamente a Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondió con ironía a las demandas de aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) - crédito @MinSaludCol/X
Jaramillo sostiene que la crisis financiera del sistema de salud repercute directamente en la calidad y acceso a los servicios médicos - crédito @MinSaludCol/X

“Señor Bruce Mac Master, usted ha dejado de pagar con su gente agremiada 52 billones de pesos, usted es el que tiene este sistema de salud en esa situación que está”, afirmó el ministro. La acusación subraya las tensiones entre el Gobierno nacional y el sector privado respecto a la financiación de la salud.

El titular de la cartera de Salud precisó que, en su opinión, la carga económica recae sobre la población general. “Aquí los poderosos no pagan la salud, es el pueblo el que la está pagando y es el pueblo el que tiene que decidir, claramente en las próximas elecciones, qué es lo que va a hacer para que puedan tener con su plata, con la plata de la salud atención, medicamentos y poder ser verdaderamente ciudadanos de primera”, expresó Jaramillo durante su intervención.

Las afirmaciones del ministro se produjeron en medio de un intenso debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno. Las cifras mencionadas por Jaramillo refuerzan el tono crítico del Ejecutivo frente a la participación del empresariado en la financiación del sistema.

El sector empresarial ha defendido en ocasiones anteriores el papel de las empresas en el sostenimiento del sistema y ha solicitado mayor diálogo para buscar soluciones estructurales.

La discusión sobre el financiamiento de la salud sigue en el centro de la agenda pública, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y los gremios económicos.

El presidente de la Andi critica la gestión gubernamental en la financiación de la salud

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión - crédito @ANDI_Colombia/X
Bruce Mac Master advierte sobre el deterioro del sistema de salud en Colombia por la falta de financiación estatal - crédito @ANDI_Colombia/X

Bruce Mac Master cuestionó las decisiones del Gobierno sobre la financiación del sistema de salud en Colombia y advirtió que la falta de recursos asignados ha afectado de manera directa a los pacientes, generando un deterioro en la atención y en la capacidad del sistema para responder a las necesidades ciudadanas. Las declaraciones del presidente de la Andi llegan en medio de la revisión judicial sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de un creciente debate público sobre el origen y uso de los fondos provenientes del presupuesto nacional, según la entrevista concedida a La FM.

En la audiencia convocada por la Corte Constitucional para evaluar el cumplimiento de las órdenes en materia de salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que la definición del financiamiento debía recaer en el alto tribunal.

Esta posición fue calificada por Mac Master como un intento del funcionario de eludir una responsabilidad propia del Gobierno nacional, y centró la discusión en la asignación efectiva de los recursos presupuestales.

El asunto fue descrito por Mac Master: “El Gobierno se ha negado a darle los recursos al sistema de salud”, lo que, a su juicio, “es lamentable” en tanto explica los problemas que enfrenta la ciudadanía para acceder a medicamentos y servicios básicos.

El funcionario de la Andi ilustró las consecuencias prácticas de esta situación al señalar: “Los pacientes no reciben medicamentos, no consiguen citas”. Insistió en que la salud pública depende de los recursos que asigna el Estado cada año y que la insuficiencia presupuestal impacta directamente a los usuarios.

Un médico solo puede certificar días anteriores si la historia clínica demuestra que el paciente estaba imposibilitado para consultar antes. Sin ese respaldo documental, la EPS puede negar el reconocimiento- crédito VisualesIA
Las decisiones administrativas tomadas mediante decretos recientes han alterado el funcionamiento ordinario del sistema de salud colombiano - crédito VisualesIA

En su diagnóstico, la complejidad técnica del debate —principalmente en torno a la UPC— se traduce en carencias cotidianas para la población, como demoras en tratamientos y fallas en la atención.

Frente a las denuncias de presuntas irregularidades entre EPS e IPS, Mac Master precisó que el sector ha solicitado a la fiscalía y a los entes de control que investiguen los hechos conforme a la ley. Aclaró: “hemos pedido a la fiscalía y a los entes de control que investiguen”, e insistió en que todas las eventuales violaciones normativas deben sancionarse si se comprueban las pruebas correspondientes.

Subrayó que “no podemos defender ninguna violación de normas” y remarcó la necesidad de mantener la atención sobre el funcionamiento integral del sistema, para evitar que estos casos particulares distraigan del debate principal sobre la gestión de los recursos públicos.

La crisis reflejada en la cobertura de servicios básicos, la presión sobre los recursos públicos y la discusión sobre la responsabilidad estatal frente al financiamiento de la salud marcan el escenario actual, de acuerdo con el análisis realizado por Bruce Mac Master.

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