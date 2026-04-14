Colombia

Impuesto predial en Bogotá: estos son los bancos habilitados por la Secretaría de Hacienda para el pago de esta obligación

Los propietarios de inmuebles cuentan con diversas opciones bancarias y tecnológicas, incluidos portales y billeteras electrónicas, para cumplir con la obligación tributaria dentro del plazo establecido y evitar sanciones e intereses

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La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

El plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá con el beneficio de un 10% de descuento vence el viernes 17 de abril de 2026. La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) dispuso canales digitales y presenciales para facilitar la gestión, permitiendo a millones de propietarios cumplir con su obligación tributaria sin filas y en forma segura.

Según la SDH, quienes no alcancen el descuento tienen como fecha máxima el viernes 10 de julio de 2026 para saldar la totalidad del tributo, sin rebajas.

El descuento —vigente solo hasta el 17 de abril— representa un ahorro relevante, especialmente para quienes manejan grandes inmuebles comerciales o varias propiedades. Además, según la Secretaría, existe un amplio abanico de opciones bancarias y tecnológicas para realizar el pago de manera remota antes del vencimiento, evitando así sanciones e intereses.

Para realizar la operación por internet, la SDH habilitó el botón Pagos Bogotá, la plataforma oficial en la que se puede liquidar el impuesto predial mediante PSE con cuentas de ahorros o corriente.

Más de 30 entidades financieras, incluyendo Bancolombia, Davivienda y Bbva, permiten el pago en línea del impuesto predial en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Más de 30 entidades financieras, incluyendo Bancolombia, Davivienda y Bbva, permiten el pago en línea del impuesto predial en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Las entidades autorizadas para el pago virtual en 2026 incluyen Bancolombia, Davivienda, Bbva, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Banco Cooperativo Coopcentral, Itaú, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Bancoomeva, Bancamía, Banco Pichincha, Ban100, GNB Sudameris, Banco Popular, Banco Santander de Negocios Colombia y Banco Serfinanza.

Así mismo, este impuesto se puede cancelar también en: Citibank (solo clientes corporativos), Banco Agrario de Colombia, Banco Falabella, Banco Mujer, Nu Colombia, Coltefinanciera, Finandina, Dale!, Confiar Cooperativa Financiera, Daviplata, JP Morgan (banca corporativa), Alianza Fiduciaria, RappiPay, Banco Unión/Giros y Finanzas, Bold, Movii, Nequi, Iris y JFK Cooperativa Financiera.

Como opción adicional, pueden emplearse plataformas bancarias digitales como Nequi, Daviplata, Movii y RappiPay, ofreciendo alternativas a quienes deseen pagar desde su dispositivo móvil, incluso fuera del horario bancario tradicional.

La diversidad de canales incluye también cajeros electrónicos, portales de banca en línea y líneas telefónicas de entidades como Banco de Occidente (sitio web www.bancodeoccidente.com.co y canal telefónico 601 390 2058), Banco AV Villas (www.avvillas.com.co y 601 444 1777), Banco Bbva (app y web www.bbva.com.co), y Davivienda (www.davivienda.com), según la Secretaría Distrital de Hacienda.

Los contribuyentes interesados en financiar su obligación pueden seleccionar la opción “Otros medios de pago – crédito” desde el sistema. Bancos como Bancolombia, Davivienda, Bbva, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente admiten tarjetas de crédito de las franquicias Visa y MasterCard. Además, Bancolombia acepta American Express y Davivienda recibe pagos con Diners Club.

La SDH recomienda usar exclusivamente el portal oficial www.haciendabogota.gov.co para pagar el impuesto predial y evitar fraudes en Bogotá - crédito @HaciendaBogota/X
La SDH recomienda usar exclusivamente el portal oficial www.haciendabogota.gov.co para pagar el impuesto predial y evitar fraudes en Bogotá - crédito @HaciendaBogota/X

Quien prefiera pagar de manera presencial puede acudir directamente a oficinas de Bancolombia, Davivienda, Bbva, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. Para facilitar la lectura del código de barras, se recomienda llevar la factura impresa en láser y tener presente que el pago puede reflejarse en el sistema hasta dos días hábiles después, conforme indicó la SDH.

Está habilitado el pago a través de corresponsales bancarios del Grupo Aval (con cajas en los almacenes Éxito), corresponsales Bbva Pagatodo, y otros aliados autorizados, ampliando la red de atención disponible en toda la ciudad.

Para acceder al 10% de descuento es imprescindible completar la transacción antes del viernes 17 de abril de 2026. Pasada esta fecha, el pago total podrá realizarse, sin beneficios, hasta el 10 de julio de 2026. Esta ventana extendida busca brindar flexibilidad a quienes no logren cumplir en el primer plazo.

La Secretaría Distrital de Hacienda resaltó la importancia de utilizar únicamente el portal oficial (www.haciendabogota.gov.co) para evitar fraudes. Se recomienda tener a mano el número de referencia del predio y verificar todos los datos antes de validar la operación, sea virtual o presencial.

El plazo definitivo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin descuento es el 10 de julio de 2026, brindando flexibilidad a los contribuyentes - crédito @HaciendaBogota/X
El plazo definitivo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin descuento es el 10 de julio de 2026, brindando flexibilidad a los contribuyentes - crédito @HaciendaBogota/X

Durante abril de 2026, la Alcaldía de Bogotá comenzó la distribución de cinco millones de facturas físicas del impuesto predial en la ciudad, reforzando el objetivo de ampliar el acceso a la información y asegurar que los contribuyentes estén al tanto de los plazos y medios de pago disponibles.

Quienes utilicen canales digitales podrán pagar en cuestión de minutos y evitarán las largas filas habituales en bancos y puntos físicos, lo que reduce los riesgos de aglomeración y permite cumplir puntualmente con esta obligación.

La alternativa de pago virtual, presencial o por corresponsal garantiza que todos los ciudadanos propietarios de inmuebles —casas, apartamentos, lotes, fincas, bodegas y comercios— cuenten con opciones seguras y ágiles para realizar el trámite dentro del calendario oficial del Distrito.

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