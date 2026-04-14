Colombia

El Ministerio de Transporte anunció el inicio de las obras del Aerocafé en Caldas tras más de 50 años de espera

La oficialización del acta marca el comienzo de la primera fase de un proyecto esperado durante más de medio siglo, que busca impulsar la conectividad, el desarrollo económico y el turismo en la región cafetera

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La obra Aerocafé contará con una inversión superior a $634.275 millones y un plazo de ejecución de 46 meses en Palestina - crédito Ministerio de Transporte
La obra Aerocafé contará con una inversión superior a $634.275 millones y un plazo de ejecución de 46 meses en Palestina - crédito Ministerio de Transporte

Después de más de cinco décadas de espera, el proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé) en Caldas pasó de ser una promesa a una realidad en fase de ejecución. El lunes 13 de abril de 2026, el Ministerio de Transporte firmó el acta de inicio de obra que da comienzo oficial a la construcción de una infraestructura clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del Eje Cafetero.

La firma se realizó pocos días después de la formalización de la interventoría —el martes 7 de abril del 2026— , lo que asegura desde el inicio el seguimiento técnico, jurídico y presupuestal de la obra. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó el carácter histórico del proyecto resaltando que:

“Después de más de 50 años de espera, Aerocafé deja de ser una promesa y se convierte en una obra en ejecución. Este es el resultado de un Gobierno que no improvisa, que hace bien las cosas y que le cumple a las regiones. Hoy empieza a construirse una infraestructura que transformará la conectividad del Eje Cafetero y le abre nuevas oportunidades al país”.

Durante la construcción del Aerocafé se generarán cerca de 2.987 empleos directos y crecimiento económico en el Eje Cafetero - crédito Ministerio de Transporte
Durante la construcción del Aerocafé se generarán cerca de 2.987 empleos directos y crecimiento económico en el Eje Cafetero - crédito Ministerio de Transporte

Etapas y características de la obra

La Etapa I (lado aire) del proyecto Aerocafé está localizada en el municipio de Palestina, Caldas, y cuenta con una inversión superior a $634.275 millones. El plazo estimado de ejecución es de 46 meses, durante los cuales se desarrollarán las obras de pista, plataformas, calles de rodaje y demás componentes esenciales para la operación aeroportuaria.

Además, el contrato establece que durante la fase inicial no se entregarán anticipos, y que cualquier desembolso futuro solo podrá evaluarse después de cumplir metas técnicas y contractuales verificables, lo que refuerza la transparencia y la protección de los recursos públicos.

La obra cuenta con la supervisión de la Asociación Aeropuerto del Café, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, el contratista y diferentes entidades del sector. El gerente de la asociación, Jorge Alberto Mejía Jiménez, subrayó que con el inicio de la construcción se activan todos los mecanismos de seguimiento y acompañamiento, como comités de obra, socioambiental y de empleo, para garantizar una ejecución responsable y en armonía con el territorio.

ElMinisterio de Transporte firmó el acta de inicio y la interventoría para asegurar el control técnico, jurídico y financiero del Aeropuerto del Café - crédito Ministerio de Transporte
ElMinisterio de Transporte firmó el acta de inicio y la interventoría para asegurar el control técnico, jurídico y financiero del Aeropuerto del Café - crédito Ministerio de Transporte

Sostenibilidad, integración regional y vigilancia ciudadana

Aerocafé será una plataforma clave para dinamizar la economía regional, fortalecerá el turismo y mejorará la competitividad exportadora de Caldas y el Eje Cafetero. El proyecto también contempla un enfoque de sostenibilidad: la licencia ambiental es objeto de seguimiento permanente y la asociación mantiene diálogo con comunidades del área de influencia a través del comité socioambiental, priorizando la confianza y la generación de oportunidades compartidas.

Como parte de la estrategia de integración vial, el Departamento de Caldas ya avanza en las vías de acceso al aeropuerto: una ya está en ejecución y la segunda será contratada en 2026. La ministra de Transporte invitó a la ciudadanía, la academia y los gremios a conformar veedurías ciudadanas para acompañar cada etapa de la obra y garantizar el control social sobre el uso de los recursos públicos.

La primera fase de licitación marca un hito para la infraestructura aeroportuaria nacional - crédito Aeropuerto del Café
El proyecto prioriza la sostenibilidad con licencia ambiental y diálogo permanente con comunidades mediante comité socioambiental - crédito Aeropuerto del Café

Impacto económico, social y logístico

Durante la fase constructiva se estima la generación de 2.987 empleos directos y, una vez en operación, el aeropuerto creará seis empleos por cada mil pasajeros atendidos. Aerocafé contribuirá a disminuir los niveles de pobreza multidimensional, que afectan al 13,9% de los hogares urbanos de Manizales y al 32,4% en zonas rurales de Palestina.

La infraestructura propiciará un incremento anual proyectado del 12% en el transporte de pasajeros y carga, facilitando la exportación de productos clave como café, confitería, textiles y electrodomésticos, que representan el 99% de las exportaciones no minero-energéticas de Caldas.

Una obra en contexto de modernización aeroportuaria

La ministra Mafe Rojas reveló que entre 2022 y 2026 se han comprometido $7,07 billones en 74 aeropuertos gestionados por la Aeronáutica Civil, incluyendo $2,13 billones en 2026 para modernizar la infraestructura y asegurar la operación y mantenimiento aeronáutico del país. Colombia enfrenta un crecimiento histórico en la demanda aérea, con 22 millones de visitantes no residentes entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, lo que exige acelerar la expansión de la red aeroportuaria.

El Aeropuerto del Café impulsará la conectividad y competitividad del Eje Cafetero - crédito Aeropuerto del Café
La modernización aeroportuaria en Colombia incluye $7,07 billones comprometidos entre 2022 y 2026 para mejorar la red nacional - crédito Aeropuerto del Café

Finalmente, el Gobierno nacional consideró que el Aerocafé formará parte de la estrategia de modernización aeroportuaria, que incluye la incorporación de nuevos radares, el aumento de controladores aéreos y la implementación de sistemas de vigilancia innovadores. La estrategia responde a un contexto en el que aeropuertos como El Dorado ya operan cerca de su capacidad máxima.

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