Colombia

Paloma Valencia vinculó a Iván Cepeda con las amenazas en su contra: “Es una presión armada a su favor”

La senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático subrayó la necesidad de que se brinden las condiciones adecuadas para garantizar la participación de todos los candidatos a la Presidencia

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Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Cristián Bayona, Colprensa
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, se pronunció sobre los recientes ataques que ha recibido producto de su participación en las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 31 de mayo de 2026.

La aspirante, en declaraciones a La FM, denunció no solo el ataque contra su sede de campaña en Bucaramanga, sino la aparición de una imagen fúnebre con el nombre de la senadora de oposición al Gobierno Petro.

Frente a esto último, la congresista enfatizó que todavía no ha sido esclarecida. “De esta última no tenemos mucha información”, admitió al citado medio de comunicación.

Además, reconoció que algunas imágenes que circulan en redes sociales acerca de su campaña corresponden, según sus observaciones, a un “documento adulterado con tecnología”, pero recalcó que dicha información ya fue reportada a las autoridades para su análisis correspondiente.

Presión armada contra Paloma Valencia

Sin embargo, Valencia aseguró que, aunque se desconoce las personas que estarían detrás de los ataques en su contra, la situación forma parte de una secuencia de incidentes donde se han vandalizado sedes de campaña y se ha presionado a líderes de su partido.

Incluso, advirtió que enfrenta una “presión armada” que, según ella, respalda a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico y rival directo en la contienda electoral.

“Eso es un tema que no es menor y que el Gobierno se está haciendo el de las gafas, el que no se da cuenta, cuando aquí lo que tenemos es una presión armada a favor de Iván Cepeda y en contra de la posibilidad de hacer siquiera proselitismo político a favor de otros candidatos”, denunció a la cadena radial mencionada.

Hasta el momento, Paloma Valencia precisó que no ha recibido comunicaciones directas ni del presidente Gustavo Petro ni del ministro del Interior Armando Benedetti.

“La única vez que yo he recibido en todo este periodo informaciones del Gobierno, a propósito de acciones criminales en mi contra, pues fue la que el país supo cuando el ministro del Interior me llamó a informarme que tenían información de un plan criminal contra la representante Catherine Juvinao, contra el contralor general de la Nación, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, y contra mí (...) De resto, las informaciones que hemos recibido las recibimos de mandos medios, de Fiscalía, del Ministerio de Defensa, donde ellos comentan que hay informaciones que hablan de atentados en nuestra contra”, recordó.

No obstante, recalcó que cuenta con un robusto esquema de seguridad, a raíz del atentado que sufrió su excompañero de bancada, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, aunque rememoró los escándalos que estuvieron rondando en la entidad oficial, como las presuntas infiltraciones de los grupos armados, como fue el caso de las disidencias al mando de alias Calarcá.

“Lo que uno ve en el ambiente, es un ambiente de hostilizarlo a uno, de maltratar, de salir a atacar de manera violenta, que yo creo que es complicado en un país donde todos esos mensajes tienen quien los escuche y quien los ejecute”, manifestó.

Paloma Valencia seguirá con su agenda

Consultada sobre el impacto de esta escalada en sus actividades proselitistas, Valencia ratificó que mantendrá los recorridos planeados y su presencia en regiones, aun en contextos de riesgo.

“Yo creo que nosotros no podemos dejarnos que los violentos sean los que decidan el futuro de este país. Nosotros estamos en la política precisamente para cambiar eso, para tener un país seguro donde los colombianos no tengan miedo”, sostuvo.

Así mismo, Paloma Valencia amplió su visión del proceso electoral al insistir en “una preocupación grande por la falta de garantías electorales”. Hizo énfasis en la necesidad de garantizar condiciones para todos los candidatos y adelantó que continuará informando a las autoridades de cualquier incidente que comprometa su seguridad y la de su equipo.

Por último, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático anunció que seguirá reportando a las autoridades cualquier evento relacionado con su seguridad o la de su equipo de trabajo, y afirmó que continuará en contacto con las entidades competentes a lo largo del actual proceso electoral.

“Aquí no vamos a parar hasta que construyamos la Colombia que nos merecemos”, concluyó.

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