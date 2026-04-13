Colombia

Hipopótamos de Pablo Escobar: estos son los países que aseguraron estar interesados en la reubicación pero nunca los recibieron

Los intentos por enviar a los hipopótamos a otros países se desvanecieron, impulsando el nuevo plan que incluye la eliminación de varios ejemplares

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Las autoridades colombianas enfrentan la negativa de gobiernos como India y México para recibir hipopótamos invasores, ya que ambos países han rechazado oficialmente conceder el aval requerido por la CITES, bloqueando así cualquier intento de traslado internacional de estos animales - crédito @SenalColombia / X

El aumento descontrolado de hipopótamos invasores en Colombia ha forzado a las autoridades ambientales a tomar medidas drásticas para contener su impacto en los ecosistemas.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció que la eliminación de aproximadamente 80 ejemplares se ha convertido en parte del plan de manejo, ante la imposibilidad de encontrar soluciones internacionales viables y el crecimiento constante de la población.

Desde 2023, Colombia ha recibido solicitudes formales de países como India, Filipinas, México, República Dominicana, Perú y Bolivia, que han expresado interés en acoger algunos de estos animales. Además, zoológicos y centros de rescate en Ecuador, Uruguay y Tailandia han mostrado disposición para participar en esta tarea. A pesar de este interés, ninguna translocación internacional se ha concretado.

Obstáculos legales y técnicos en la gestión internacional

FOTO DE ARCHIVO. Hipopótamos capturados en un corral especialmente diseñado, en Puerto Triunfo, Colombia, 8 de octubre de 2021. Cortesía de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE)/Handout via REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Hipopótamos capturados en un corral especialmente diseñado, en Puerto Triunfo, Colombia, 8 de octubre de 2021. Cortesía de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE)/Handout via REUTERS

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cities) establece normas estrictas para el traslado de especies vivas. Esta regulación exige, según explicó la ministra Vélez, que “cualquier traslado de especies vivas garantice el bienestar animal, la trazabilidad y la capacidad del país receptor para albergar y cuidar adecuadamente a los animales”. Además, Colombia demanda que los destinos cuenten con instalaciones, personal calificado y protocolos de bioseguridad suficientes.

El caso más avanzado fue la propuesta de enviar hasta 85 hipopótamos a México, pero fue rechazada por no cumplir los requisitos de manejo y documentación que exige Cities. De igual manera, otras solicitudes como las de Perú y República Dominicana permanecen en revisión, con dudas sobre la capacidad real de los países para asegurar el bienestar de los animales.

Limitaciones genéticas y decisiones internas

Otro de los factores que complica cualquier traslado internacional es la “pobreza genética” de la población de hipopótamos en Colombia. Según Vélez, todos los ejemplares descienden de solo cuatro animales introducidos en la década de 1980.

Según lo ministra de Ambiente, debido a la endogamia, los hipopótamos empiezan a presentar dificultades genéticas - crédito Cornare
Según lo ministra de Ambiente, debido a la endogamia, los hipopótamos empiezan a presentar dificultades genéticas - crédito Cornare

Esto ha provocado endogamia y la aparición de mutaciones visibles, como algunas que afectan la trompa. “Se han encontrado ya algunos individuos que tienen mutaciones, por ejemplo, en la trompa. Hay fotos en las redes, se pueden buscar”, precisó la funcionaria en entrevista con Blu Radio.

La ministra insistió en el riesgo de mantener una población tan homogénea genéticamente, señalando: “Es muy sencillo simplemente saber que hay una endogamia y que los procesos endogámicos siempre generan empobrecimiento genético de las poblaciones y que en este caso ese empobrecimiento genético genera malformaciones en los diferentes individuos”.

Falta de aval de los gobiernos extranjeros

Sumado a esto, la ministra Vélez aclaró que, aunque algunos zoológicos y santuarios han mostrado interés, “los gobiernos de India y de México no han dado el aval positivo como autoridad Cities”. Recalcó que “aunque pueda haber un zoológico o un santuario que estuviese interesado en recibir individuos, no hay el permiso gubernamental como autoridad Cities de ninguno de los dos países”.

Hasta el momento, ningún país ha podido recibir los animales debido a falta de permisos internacionales - crédito Cornare
Hasta el momento, ningún país ha podido recibir los animales debido a falta de permisos internacionales - crédito Cornare

El mismo escenario se ha presentado con Filipinas, Perú, Sudáfrica y otros países contactados. “Tuvimos justamente hace 2 semanas una reunión con la misión diplomática de la India en Colombia y lastimosamente no están interesados como gobierno. Quiero ser muy enfática en eso. El gobierno de cada uno de los países debe autorizar este tipo de traslados”, destacó.

Colombia ha realizado 7 gestiones diplomáticas con igual número de países, sin que hasta el momento ninguno haya emitido un aval que permita la translocación. “No vamos a desistir de esta posibilidad. Vamos a seguir intentando la translocación porque creemos que son medidas complementarias. Sin embargo, en este momento todavía no es una realidad”, reconoció Vélez.

Y añadió: “Debemos continuar con las gestiones tanto diplomáticas como con los que puedan ser posibles centros de admisión de estos especímenes”. Mientras tanto, el país sigue adelante con las estrategias internas, que combinan la contención, la esterilización y, como medida extrema, la eutanasia ética para reducir el impacto ambiental y evitar la proliferación descontrolada de estos animales exóticos.

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