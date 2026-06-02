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Jhon Córdoba habló de su lesión y envió mensaje a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Estoy bien”

El delantero del Krasnodar de Rusia se mostró optimista de cara a la recuperación en uno de sus tobillos

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El delantero del Krasnodar de Rusia entregó su parte de tranquilidad sobre su estado físico previo al viaje para la concentración en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Este 1 de junio de 2026, la selección Colombia se despidió de la hinchada Tricolor, y se preparará para lo que será el duelo ante Jordania en Estados Unidos.

En la semana previa al duelo ante Costa Rica en el estadio El Campín, la preocupación por el estado de salud del delantero Jhon Córdoba fue una de las principales situaciones a resolver por parte del cuerpo técnico, en el cual el mismo Néstor Lorenzo confirmó el problema físico que tenía.

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Jul 14, 2024; Miami, FL, USA; Colombia forward Jhon Cordoba (24) passes the ball against Argentina during the second half of the Copa America final at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports
Jul 14, 2024; Miami, FL, USA; Colombia forward Jhon Cordoba (24) passes the ball against Argentina during the second half of the Copa America final at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports

En este contexto, en la zona mixta tras la victoria de Colombia, Córdoba desmintió que tuviera algún problema en la rodilla, y expresó su alegría por participar en un Mundial de Fútbol en su carrera deportiva:

“No tuve una lesión de rodilla. Creo que eso fue una desinformación. Ya estoy trabajando para estar acompañado. La verdad, estoy muy contento. Siento que esto es un premio al trabajo que realicé durante todo este año y me alegra haber conseguido estar aquí“, dijo.

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Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la actualidad médica de Jhon Córdoba

En entrevista con Noticias Caracol, Lorenzo había confirmado problemas médicos de Jhon Córdoba, situación que desmintió en zona mixta-crédito Luisa González/REUTERS
En entrevista con Noticias Caracol, Lorenzo había confirmado problemas médicos de Jhon Córdoba, situación que desmintió en zona mixta-crédito Luisa González/REUTERS

El 28 de mayo de 2026, en la previa de lo que fue el partido ante ante Costa Rica en el estadio El Campín, el técnico Néstor Lorenzo informó que el delantero Jhon Córdoba presentaba una molestia en un tendón y es el único jugador con ese inconveniente en la concentración de la selección Colombia.

En declaraciones a Noticias Caracol, el entrenador aseguró: “Han terminado de jugar algunos. El único con problemita en un tendón es Córdoba, pero va evolucionando bien día a día”, dijo.

Colombia se despidió de la hinchada con una sonrisa de El Campín: victoria ante Costa Rica

El gol de Davinson Sánchez desde el registro fotográfico-crédito Luisa González/REUTERS
El gol de Davinson Sánchez desde el registro fotográfico-crédito Luisa González/REUTERS

La selección de Colombia cerró en Bogotá su despedida antes del Mundial con una victoria 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo probó variantes, repartió minutos entre la mayoría de los convocados y dejó listo el tramo final de su preparación a 16 días del debut.

La siguiente escala del plantel será San Diego el jueves 4 de junio, cuando viaje para disputar el segundo amistoso de la fecha FIFA ante Jordania y después iniciar de manera oficial su participación en la Copa del Mundo.

Más de 30.000 personas asistieron a El Campín para la fiesta de despedida de la selección. El partido sirvió para que Lorenzo ensayara alternativas en una nómina que ya entra en la cuenta regresiva hacia el estreno mundialista.

El comienzo fue cerrado. Colombia manejó la posesión, pero Costa Rica se protegió con un bloque bajo que limitó las llegadas claras, mientras Luis Díaz y Juan Camilo Hernández buscaron desequilibrar con acciones individuales y pases filtrados desde la mitad.

La primera ocasión de riesgo fue del equipo visitante. Aarón Salazar desbordó por la izquierda, encaró el arco y remató ya dentro del área con borde interno, pero la pelota se fue desviada por poco.

Davinson Sánchez y Luis Díaz encaminaron la victoria en el primer tiempo

Luis Díaz anotó el segundo gol de Colombia ante Costa Rica en El Campín-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Díaz anotó el segundo gol de Colombia ante Costa Rica en El Campín-crédito Luisa González/REUTERS

Colombia abrió el marcador en su primera acción ofensiva de peligro. Tras un tiro de esquina ejecutado por Luis Díaz, Davinson Sánchez se anticipó a la defensa y conectó de cabeza para vencer al portero Sequeira.

El segundo gol llegó en el minuto 23 después de un error en la salida de Costa Rica. Carlos Andrés Gómez recuperó la pelota, Richard Ríos y Jorge Carrascal participaron en la secuencia y Díaz resolvió la jugada con un enganche y un remate al fondo para ampliar la diferencia.

Costa Rica descontó 10 minutos más tarde. Mora atacó de frente al área, abrió la jugada hacia la banda para Orlando Galo, el centro terminó en un doble cabezazo dentro del área y Soto envió el balón al fondo ante un Camilo Vargas que no alcanzó a responder por la cercanía de la definición.

Ese tramo respondió de forma directa qué pasó en la despedida de Colombia antes del Mundial: ganó, convirtió tres goles, recibió uno y mostró una base ofensiva con Díaz como figura del primer tiempo, mientras el cuerpo técnico observó variantes y repartió minutos antes del viaje internacional.

Los cambios de Lorenzo ordenaron el segundo tiempo y Suárez selló el 3-1

Luis Suárez se reportó con gol de cabeza para Colombia a pocos minutos de finalizar el juego-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Suárez se reportó con gol de cabeza para Colombia a pocos minutos de finalizar el juego-crédito Luisa González/REUTERS

Para el complemento, Colombia presentó otra disposición con los ingresos de Jhon Arias, Luis Javier Suárez, Jhon Lucumí y el capitán James Rodríguez. Esas modificaciones le dieron al equipo una versión más propositiva y dejaron una secuencia ofensiva entre Díaz, Suárez y James como anticipo de lo que podría verse en el Mundial.

Con el debut a 16 días, el segundo tiempo también mostró una administración más cauta del esfuerzo. La selección no renunció al juego, pero se concentró en conservar la ventaja, mover la pelota en campo rival y esperar espacios en la defensa costarricense.

La tranquilidad definitiva llegó al minuto 81. James Rodríguez lanzó desde campo propio para la diagonal de Luis Suárez, el delantero ganó la posición, remató de zurda, la pelota pegó en el travesaño y entró para el 3-1.

Tras este amistoso, Colombia continuará concentrada en Bogotá hasta el jueves 4 de junio. Ese día viajará a San Diego para enfrentar a Jordania en el segundo amistoso de la fecha FIFA antes del inicio oficial de la Copa del Mundo.

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