MOE negó fraude en las presidenciales del 31 de mayo a pesar de las denuncias de Gustavo Petro: “Descartamos cualquier manipulación de los datos”

Tras entregar su informe sobre las elecciones presidenciales, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González Pons, certificó que el proceso fue transparente, así como la labor de la Registraduría en el preconteo - crédito Europa Press

La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE) descartó cualquier manipulación en el preconteo y el escrutinio de las elecciones presidenciales en Colombia del 31 de amyo de 2026 y sostuvo que, hasta el momento de presentar su informe, ningún candidato había denunciado irregularidades en el proceso.

El jefe de la delegación, Esteban González Pons, afirmó que la proyección estadística elaborada por el equipo sobre actas publicadas y resultados ya permite excluir un fraude en la transmisión de los datos.

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El pronunciamiento incorporó un dato operativo de peso: el escrutinio está a cargo de 9.000 jueces, notarios y registradores y, según la misión, ese trabajo “ya va avanzadísimo” y confirma el preconteo. González Pons también señaló que la segunda vuelta quedó definida para el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, de Alianza por la Vida.

Tras entregar el informe, el jefe de la misión europea situó el foco en un punto político concreto: las objeciones públicas del presidente no fueron acompañadas, dijo, por reclamos formales de quienes compiten en la elección. “Ningún candidato de ninguna candidatura nos ha indicado que exista ningún tipo de irregularidad”.

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Esteban González Pons, Jefe de Misión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), presenta su informe sobre las elecciones presidenciales, donde certifica la transparencia del proceso electoral y la labor de la Registraduría en el preconteo - crédito MOE

La evaluación de la misión fue más allá de una validación general del operativo. “La misión descarta cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio”, dijo González Pons, y remarcó que esa conclusión surge de una revisión estadística aplicada a las actas publicadas y a los resultados de ambas etapas del conteo.

La misión europea validó la trazabilidad del sistema y la tarea de la Registraduría

En su balance, González Pons sostuvo que la Registraduría organizó la votación “de manera eficaz y transparente” pese a las dificultades logísticas y de seguridad que persisten en algunas zonas del país. Según su descripción, el organismo garantizó tanto la distribución del material electoral como el despliegue del personal necesario.

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Sobre el mecanismo de transmisión de resultados, el jefe de la observación europea destacó que el sistema se apoya en actas procesadas manualmente. Ese formato, afirmó, ofreció “trazabilidad, salvaguardias y rápida publicación digital”, una combinación que la misión tomó como base para validar la consistencia del preconteo.

La coincidencia entre la primera divulgación de resultados y el conteo formal fue, para la misión, uno de los elementos centrales del análisis. González Pons afirmó que el escrutinio en curso está ratificando los datos iniciales y presentó esa convergencia como uno de los argumentos para rechazar denuncias de manipulación.

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La MOE UE presentó su informe preliminar, descartando manipulaciones en el preconteo y escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo de 2026. Se informó que ningún candidato había denunciado irregularidades hasta ese momento - crédito MOE

La crítica implícita apuntó a la falta de denuncias formales de los candidatos

El hombre también aludió de forma directa a los cuestionamientos del presidente, aunque destacó que la misión mantuvo con él dos reuniones y que el Gobierno facilitó los contactos necesarios para su trabajo. Desde esa aclaración, marcó una diferencia entre las denuncias políticas y las objeciones presentadas por los actores que participan de manera directa en la contienda.

“Con todo respeto para el presidente, él no es parte en el proceso. A nosotros quienes nos implican son los candidatos”, dijo González Pons. Acto seguido, insistió en que hasta la presentación de las conclusiones provisionales ninguno de ellos había trasladado a la misión un señalamiento de irregularidad.

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Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, dijo que el proceso fue transparente, que no recibió denuncias de los candidatos y que la revisión estadística sobre actas publicadas permite descartar fraude en el preconteo y en el escrutinio. La consecuencia de esa posición es que la misión europea desactiva, con base en su informe provisional, la sospecha de manipulación en los resultados de las presidenciales en Colombia.

La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

La revisión del software incluyó acceso al código y una auditoría entregada antes de la elección

Otro de los puntos mencionados por la misión fue el funcionamiento del software electoral. González Pons afirmó que, según la información transmitida por los candidatos, el código fuente fue mostrado a todos los partidos que lo solicitaron.

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También indicó que se encargó una auditoría del software a una organización internacional y que los partidos que la pidieron recibieron ese examen dos días antes de la elección. De acuerdo con su relato, ninguno de esos partidos trasladó a la misión observaciones sobre irregularidades vinculadas con esa revisión.

Con ese conjunto de elementos, el jefe de la delegación insistió en el alcance de la conclusión preliminar. “Hasta este momento y estas conclusiones, que por ahora son provisionales, lo que le puedo decir es que la misión de la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y en el escrutinio de las elecciones en Colombia”, dijo González Pons.

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