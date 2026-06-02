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Néstor Lorenzo reveló su principal preocupación con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Eso se corrige”

Los “Cafeteros” ganaron por 3-1 a Costa Rica en Bogotá, dejando buenas sensaciones pese a los retoques necesarios en la recuperación defensiva y la carga física antes de jugar ante Uzbekistán, Congo y Portugal

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Néstor Lorenzo explicó en rueda de prensa los aspectos físicos que debe mejorar la selección Colombia de cara al Mundial 2026-crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports
Néstor Lorenzo explicó en rueda de prensa los aspectos físicos que debe mejorar la selección Colombia de cara al Mundial 2026-crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

La selección Colombia ya prepara los últimos detalles para lo que será su debut en el Mundial de la FIFA de Norteamérica de 2026 ante Uzbekistán, el 17 de junio en Ciudad de México.

En medio de lo que fue la despedida de la Tricolor ante su público en el estadio El Campín con la victoria por 3-1 ante Costa Rica, el técnico argentino Néstor Lorenzo habló sobre las reflexiones que le dejó el juego, y explicó lo que deben mejorar a un poco menos de 15 días para la Copa del Mundo.

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Lorenzo explicó los aspectos tácticos que debe mejorar Colombia-crédito Luisa González/REUTERS
Lorenzo explicó los aspectos tácticos que debe mejorar Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo identificó la recuperación y la defensa en bloque bajo como el principal punto a corregir en Colombia tras la victoria por 3-1 ante Costa Rica en el amistoso jugado en el Estadio El Campín, un ensayo de preparación para el Mundial de 2026 que tendrá su próxima escala el 7 de junio de 2026 frente a Jordania en San Diego, Estados Unidos.

Lorenzo explicó después del encuentro cuál fue su principal observación táctica.

“Tenemos que mejorar en la recuperación, en la defensa en bloque bajo, eso se corrige, pero la esencia del jugador colombiano la mantenemos, ese buen pie, hacer que esas sociedades sean efectivas, el fútbol es belleza, pero también es efectividad”, dijo el entrenador en la rueda de prensa tras la victoria ante Costa Rica.

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El cuerpo técnico apuntó a la recuperación y a la carga física del plantel

Néstor Lorenzo explicó que la idea del partido ante Costa Rica era darle rodaje a los jugadores que no han tenido ritmo-crédito Luisa González/REUTERS
Néstor Lorenzo explicó que la idea del partido ante Costa Rica era darle rodaje a los jugadores que no han tenido ritmo-crédito Luisa González/REUTERS

El seleccionador se mostró conforme con el rendimiento general, aunque enmarcó el análisis en las condiciones del amistoso. Lorenzo remarcó que se trató de un partido disputado en altura, con una exigencia física que incidió tanto como el funcionamiento colectivo. También vinculó la mejora futbolística con el tiempo de trabajo acumulado.

“Creo que la mejora que se ve es porque estuvimos más tiempo juntos. El que más jugó, jugó 60 minutos, estaba planificado así. Se buscó compensar la parte física. No es fácil mantener el mismo nivel de juego cuando se hacen nueve, diez u once cambios”, dijo.

Ese manejo de cargas aparece como una de las preocupaciones centrales del cuerpo técnico. Colombia llega después de una temporada en la que varios de sus jugadores más importantes arriban con el desgaste físico al límite y añadió que el entrenador también se refirió a la evolución de futbolistas como Jhon Córdoba respecto de problemas en el tobillo.

El agradecimiento de Néstor Lorenzo a la hinchada en El Campín

El apoyo del público en la despedida fue algo para resaltar para Lorenzo-crédito Luisa González/REUTERS
El apoyo del público en la despedida fue algo para resaltar para Lorenzo-crédito Luisa González/REUTERS

Además del análisis táctico y físico, Lorenzo destacó el ambiente en Bogotá y el acompañamiento del público en El Campín.

“Agradecemos a la gente que nos acompañó: fue una fiesta. Recuerdo los partidos de despedida de los mundiales de 2014 y 2018. Este fue una buena prueba, más allá de que el grupo se terminó de completar ayer. El balance fue positivo. La verdad la gente hizo un marco que nos emociona. Vamos a dar lo mejor para llevar a Colombia a lo más alto”, expresó.

El entrenador insistió en que el amistoso le permitió observar respuestas individuales y colectivas en distintos escenarios del juego. En el partido ante los “Ticos” probó alineaciones y perfiles diferentes en todas las líneas con la intención de acelerar la puesta a punto del equipo.

Lorenzo resumió esa lectura con otra valoración favorable del ensayo ante Costa Rica.

“Quería ver la reacción que tenían. El balance es positivo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero con el correr de los días vamos a estar mejor. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien al Mundial”, declaró.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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