Gustavo Petro reveló la ‘prueba reina’ sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales: “Más sufragantes que los posibles”

Petro reveló el documento en su cuenta de X - crédito @gustavopetrourrego/IG

El presidente Gustavo Petro insistió nuevamente en su denuncia sobre las posibles irregularidades que se habrían efectuado durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que la revisión de los jueces no determinó que hubiera fraude ni alteraciones en la jornada electoral, el mandatario afirmó que cuenta con pruebas que corroborarían falencias en el proceso.

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Incluso, compartió un documento en el que, según dijo, se registraron modificaciones irregulares que habrían favorecido al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Para el presidente colombiano, en 5.300 mesas aparecen más de 300 votos depositados durante la jornada y que muchas “llegan a 700 votos”, al considerar que en cada puesto no se tiene registro superior de participación de ese número de ciudadanos.

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- crédito @petrogustavo/X

“Aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en dónde hay mucho más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estás mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos sino comparando los listados de votantes con el E11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”, comentó el mandatario.

Esto dice el documento

En el archivo compartido por el jefe de Estado, se muestran variaciones en la participación ciudadana en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, entre otros.

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Así mismo, el documento muestra que las irregularidades también se habrían efectuado en algunos puestos en ele territorio colombiano, destacando los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cauca, Cundinamarca, etc.

Documento Gustavo Petro Fraude Elecciones 2026 - crédito Captura de Pantalla X

En la parte final del documento revelado por el presidente colombiano, se revela la cifra exacta de los votos que, para Petro, fueron añadidos a la opción de Abelardo de la Espriella. En total serían 988.339 sufragios, es decir, que superarían los 670.000 sufragios de diferencia entre Cepeda y De la Espriella, según los registros del preconteo suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Documento Gustavo Petro Fraude Elecciones 2026 - crédito Captura de Pantalla X

Documento no comprobaría irregularidades

Pese a las pruebas presentadas por el presidente de Colombia, algunos sectores afirman que los formularios expuestos por Gustavo Petro no muestran irregularidades sino la forma en que se organiza la votación, especialmente en el exterior.

Esa fue la visión de Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, que aseveró que el mandatario no tiene recuerdo de que, en el caso de los consulados, se había habilitado con una semana de anticipación, a diferencia de las mesas habilitadas en Colombia.

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“Como es una semana de votación, en el primer día, la mesa de votación tiene la densidad total del puesto de votación. Es decir, si en el consulado hay habilitadas 20.000 personas, en el primer día hay esa cantidad. La mesa es única, por eso fueron las colas del primer día de votación, las personas van llegando y el jurado de ese día va tachando cada uno de los votantes”, explicó Portela en diálogo con Caracol Radio.

Colombianos en el exterior solo pueden votar si inscribieron su cédula en el consulado antes de la fecha límite establecida para la elección presidencial - crédito @Registraduria/X

Esa mecánica hace que una mesa pueda figurar durante varios días como si mantuviera el total de habilitados del puesto, aunque en realidad los electores se van descontando del listado general. Portela señaló que solo el domingo, cuando se abren más mesas, ese registro único se reparte entre varias mesas.

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Para Portela, los datos exhibidos por Petro no acreditan una anomalía en el conteo. “No es extraño que una mesa pueda tener 300, 400 o 500 electores, porque la mesa está habilitada con una densidad mucho mayor y la fluidez con que se puedan atender a los electores, pues va a permitir que tengamos mesas con alta densidad de votos”, detalló.

Personas en el centro de votación de Corferias para emitir su voto, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, Colombia, 31 de mayo, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Incluso, el exregistrador consideró que que esa evidencia, más allá de apuntar a unas irregularidades, terminaría mostrando simplemente que en algunas mesas Abelardo de la Espriella obtuvo muchos votos.

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“El exterior aumentó casi en 400.000 electores, por eso hubo también tanto trancón y tanta participación. Y entonces ahí están reflejados. Pero nosotros que hacemos auditoría del proceso electoral pudimos tener la certeza de que ahí no hay ninguna irregularidad”, concluyó.