Vicky Dávila lanzó pullas a la izquierda tras mensaje de la presidenta de México sobre las elecciones: “Esto sí le gusta al petrismo mañoso”

Claudia Sheinbaum mostró apoyo a Gustavo Petro e Iván Cepeda ante dudas sobre elecciones colombianas - crédito @VickyDavilaH/X - Redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a los cuestionamientos sobre la jornada electoral en Colombia tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,79%) e Iván Cepeda 9.688.361 (40,90%).

En una conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó la necesidad de dar seguimiento a las presuntas irregularidades en el conteo de votos, impulsadas por el presidente Gustavo Petro desde que se conocieron los resultados.

PUBLICIDAD

Según la mandataria mexicana, “es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio”. Además, la jefa del Ejecutivo reiteró: “nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando y obviamente hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro y a Iván Cepeda”.

Sheinbaum consideró imprescindible respetar la decisión de los ciudadanos colombianos, aunque enfatizó que “hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”. La presidenta subrayó la importancia de analizar las acusaciones de manera rigurosa.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila arremetió contra el petrismo tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Colprensa

Sheinbaum concluyó su intervención reiterando la afinidad de su gobierno con los sectores progresistas de Colombia y la expectativa de que las autoridades lleguen a fondo en la investigación de las denuncias electorales.

Tras lo anterior, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó en su cuenta oficial de X al pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el proceso electoral colombiano.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Dávila cuestionó la postura de la mandataria mexicana y planteó inquietudes sobre una posible injerencia foránea en los comicios presidenciales de Colombia.

A través de su cuenta de X, Vicky Dávila afirmó: “Claudia Sheinbaum, presidente de México, está con Cepeda y Petro, e interviene en las elecciones colombianas”.

PUBLICIDAD

La comunicadora añadió: “Pero esto sí le gusta al petrismo mañoso”. El comentario hizo referencia a la afinidad mostrada por Sheinbaum con Iván Cepeda y Gustavo Petro, figuras centrales en la coyuntura política de Colombia.

Vicky Dávila criticó apoyo de Claudia Sheinbaum a Gustavo Petro e Iván Cepeda en elecciones de Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Gustavo Petro insiste en que hubo presunto fraude electoral en la primera vuelta presidencial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevamente la existencia de pruebas que, según afirma, demostrarían un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente (sic)”.

Petro explicó que no reconoció los datos del preconteo, realizados con el software desarrollado por los hermanos Bautista, debido a que posee información que respalda sus denuncias. “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, expuso el presidente, subrayando su compromiso con la ciudadanía y el país.

PUBLICIDAD

Entre los argumentos presentados, el jefe del Estado señaló que el registrador se negó a facilitar el código fuente del sistema, requisito fundamental para la transparencia electoral. Petro recordó que una sentencia del Consejo de Estado en 2018 declaró vulnerable ese software tanto a nivel interno como externo.

A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

El presidente precisó que el programa informático se modificó en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026, a la 1:21:35 p. m. y a las 7:21:13 p. m., alterando tanto el censo como la cantidad de puestos y mesas habilitadas.

PUBLICIDAD

“La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”, aseguró el mandatario, quien también mencionó que el diario El Tiempo solo detectó el cambio en las mesas.

Petro detalló que el censo oficial pasó de 41.421.973 electores a 42.307.373, lo que implica un incremento de 885.409 cédulas no inscritas legalmente. En puestos de votación, la cifra subió de 13.742 a 14.438, mientras que las mesas aumentaron de 120.527 a 122.020.

PUBLICIDAD

El presidente agregó que en 5.300 mesas se registraron votaciones superiores al máximo permitido, lo que explicaría la ventaja de 635.000 sufragios obtenida por Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. Petro afirmó contar con la información completa y estar dispuesto a entregarla a las autoridades.