Testigo de la muerte de Alexánder Vendaño en el embalse de Guatapé se defendió: “He estado recibiendo amenazas”

En este video, María José Caro, identificada como asistente a una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé, realiza declaraciones. Su intervención aborda la tragedia ocurrida en el embalse, negando su participación en agresiones contra Alexander Avendaño, el joven de 22 años que murió ahogado en el lugar - crédito @MiOriente/X

María José Caro, una de las asistentes a la fiesta en el embalse de El Peñol-Guatapé que terminó con la muerte por ahogamiento de Alexander Avendaño, de 22 años, el 24 de mayo de 2026, luego de que se vea en imagenes de video, como terminó en el aguna, tras una discusión con algunas personasa que estaban en la embarcación, negó haber participado en las agresiones y dijo que decidió hablar tras recibir amenazas.

“He estado recibiendo demasiadas amenazas y para mí es importante aclarar la situación, ya que se está difundiendo demasiada información falsa”, afirmó la mujer.

Caro aseguró que cuando comenzó la pelea solo se acercó a mirar. “Cuando se presentó la pelea, yo me acerqué únicamente a ver qué estaba pasando”, afirmó, y sostuvo que al llegar ya habían personas tratando de controlar la situación “tal vez no de la mejor manera”.

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Según su relato, no tuvo contacto físico con el joven.

“Yo en ningún momento participé en ninguna agresión. No lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué”, dijo, y enfatizó: “Nunca le pegué, nunca lo toqué ni participé en la agresión”.

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Alexander Avendaño (joven que murió ahogado luego de ser lanzado al embalse de Guatape en medio de una pelea), y María José Caro, testigo de los hechos - crédito La purita Verdad/Facebook y Mi Oriente

En su versión, hubo un momento que le generó enojo durante el altercado. “Hubo un momento en el que él empezó a exhibir sus partes íntimas, lo cual a mí sí me generó indignación”, señaló, y agregó: “Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación”.

Caro también describió lo que, según ella, vio en la escena. “Yo vi que él se estaba comportando de manera violenta, incluso que golpeó una mujer, que después me di cuenta que era su hermana”, sostuvo.

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Sobre lo que publicó posteriormente, dijo que llevó su relato a redes sociales y pidió disculpas por el modo en que se expresó. “Esto lo expresé en redes sociales y pido mis más sinceras disculpas si no me expresé de la mejor forma, si no me di a entender, si me expresé de forma equivocada”, indicó, aunque insistió: “Simplemente expresé lo que vi”.

La mujer negó una acusación que, según afirmó, se viralizó junto con los videos del episodio. “Como tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño”, dijo, y agregó: “En los videos que circulan se puede ver perfectamente que yo no hice tales comentarios ni participé en la agresión”.

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La distribución del metraje con imágenes de agresión y omisión de ayuda obliga a los encargados de la investigación a reevaluar las posibles responsabilidades de quienes estaban presentes durante el incidente

También explicó por qué no intervino para intentar calmar la situación. “Yo no intervine porque como mujer, entrar en una situación tan alterada, yo sé que no hubiera ayudado a resolver el problema”, afirmó. “Por el contrario, me estaba exponiendo a resultar también agredida. En ese momento también me sentía en riesgo”.

Caro aseguró que en los días posteriores fue señalada como responsable de lo ocurrido. “En los últimos días me han señalado como responsable de lo ocurrido. Me han llamado asesina, me han atribuido acciones que jamás cometí”, afirmó, y denunció: “Están difundiendo mi imagen e incluso sugerido asesinarme de múltiples formas”.

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Al cerrar su declaración, sostuvo que no tuvo participación en los hechos que derivaron en la muerte de Avendaño. “Quiero aclarar de manera categórica que yo no tuve absolutamente nada que ver en los hechos que terminaron en tragedia”.

El caso tomó relevancia porque algunos implicados denunciaron amenazas recibidas después del episodio, y circula un video en el que se observa cómo uno de los jóvenes fue golpeado e inducido a saltar al agua pese a no saber nadar - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Ministerio de Transporte se pronunció sobre los hechos

Las autoridades colombianas investigan un incidente en el embalse de El Peñol, vinculado a posibles irregularidades en la seguridad de una embarcación turística.

El Ministerio de Transporte advirtió que, si se comprueban infracciones, los operadores podrían recibir sanciones administrativas. Aunque la empresa cumplía con los requisitos documentales, la ministra María Fernanda Rojas destacó que se detectaron fallas de seguridad durante el recorrido, señalando que la protección de los pasajeros debe ser efectiva y no limitarse a la documentación.

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Se abrió un proceso para verificar el cumplimiento de normas, especialmente sobre el uso obligatorio de chalecos salvavidas y la prohibición de abordar o consumir alcohol y sustancias alucinógenas. La Ley 1242 de 2008 regula estos aspectos, y la Superintendencia de Transporte supervisa su aplicación. El ministerio evalúa el uso de elementos de protección y la conducta de quienes participaron, advirtiendo que las sanciones se aplicarán si se confirman las faltas.

El caso tomó relevancia porque algunos implicados denunciaron amenazas recibidas después del episodio, y circula un video en el que se observa cómo uno de los jóvenes fue golpeado e inducido a saltar al agua pese a no saber nadar.

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Por esto, la investigación considera tanto las condiciones técnicas de la embarcación como la conducta de los presentes. Las autoridades insisten en la corresponsabilidad de operadores, tripulantes y usuarios para evitar tragedias, subrayando que la seguridad náutica depende del cumplimiento real de las normas y de la prevención activa por parte de todos los involucrados.