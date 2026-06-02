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James Rodríguez pidió a los periodistas “buena energía” y apuntó contra la grama de El Campín luego de la despedida de la selección Colombia

El capitán de la Tricolor jugará su tercera copa del mundo y aseguró estar en buen estado físico para el torneo que iniciará el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio

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"Siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande" James Rodríguez, capitán Selección Colombia - crédito FCF

James Rodríguez cuestionó el estado de la gramilla de El Campín tras la victoria de Colombia por 3-1 sobre Costa Rica en Bogotá, un partido de despedida antes del viaje al Mundial 2026 que, según el propio jugador, sirvió para medir la adaptación del equipo a la altura y para confirmar que ya se siente listo de cara al debut del 17 de junio frente a Uzbekistán.

La selección Colombia ya solo tiene un amistoso más antes de su estreno oficial en el grupo K. El equipo jugará el 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) contra Uzbekistán, con el objetivo de empezar la fase rumbo a los dieciseisavos de final.

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Rodríguez, que fue suplente ante Costa Rica, habló del escenario del partido al término del encuentro: “Creo que no estamos adaptados a la altura y nos estamos preparando. Creo que fue bueno, el campo tampoco estaba bien. Hay que rescatar que todos hemos hecho un partido bueno y nos hemos ido con una buena imagen”, declaró a los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Antes de abandonar el campo, Rodríguez también hizo una invitación pública en declaraciones a FCF Media: “Llevo bastantes años aquí, siempre que juego es un orgullo grande. Esperemos que el país esté en una buena energía, periodistas también, tiene que salir una buena sintonía. Ya vamos listos”.

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James Rodríguez dijo que ya está listo para sumar minutos antes del Mundial

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa
James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa

El capitán de la Selección Colombia viaja esta semana a Estados Unidos para disputar el tercer Mundial de su carrera. Sobre ese momento, dejó una reflexión sobre su trayectoria y su actualidad física: “Es único, todos son únicos. Cuando te vas poniendo mayor es otro sentimiento, es una alegría grande y, bueno, ya son bastantes años acá. Siempre intento dar todo por esta camiseta”.

Rodríguez definió el duelo contra Costa Rica como un partido “atípico” por los 11 cambios que hizo el cuerpo técnico. También descartó molestias físicas y explicó su estado: “Estoy listo ya. Me estoy entrenando fuerte, cuidándome también. Yo creo que falta poco, pero creo que ya estoy listo. Hay un partido el 7 de junio y creo que es una buena oportunidad para tomar minutos”, agregó.

Ese último encuentro de preparación será contra Jordania en San Diego, California y está programado para las 6:00 p. m. de Colombia. Ese medio también señaló que, frente a Costa Rica, Rodríguez no convirtió, pero asistió a Luis Javier Suárez en el gol del 3-1 definitivo.

Luis Díaz también pidió apoyo de los hinchas de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fútbol - Amistoso Internacional - Colombia vs Costa Rica - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogotá, Colombia - 1 de junio de 2026 Luis Diaz de Colombia reacciona REUTERS/Luisa Gonzalez
Fútbol - Amistoso Internacional - Colombia vs Costa Rica - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogotá, Colombia - 1 de junio de 2026 Luis Diaz de Colombia reacciona REUTERS/Luisa Gonzalez

Luis Díaz también dejó un mensaje de cara al torneo. “Me siento muy feliz porque se vivió un partido con nuestra gente, de cara al Mundial. Teníamos que recargar con buena energía. Esperamos que lo disfruten mucho y estamos preparándonos para el Mundial, que pasa rápido: hay que estar bien física y mentalmente”.

El atacante añadió que el acompañamiento en territorio estadounidense suele cambiar el contexto de los partidos para Colombia. “Esperamos que la gente nos apoye. Cada que vamos a Estados Unidos jugamos como de local. Iremos paso a paso, partido a partido. Después se verá lo demás”.

Ese mismo medio informó que Díaz también destacó su momento personal tras marcar y llevar el brazalete de capitán ante Costa Rica. “Me imaginaba que todo esto me iba a pasar, pero no pensaba que iba a llegar tan lejos. Me siento muy feliz de marcar, de portar el brazalete de capitán. Vamos por el objetivo que tenemos”.

El atacante en la Copa Mundial de la FIFA puede convertirse en el tercer máximo goleador en la historia de la selección Colombia, superando a Arnoldo Iguarán.

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