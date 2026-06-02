Polémica por 330 caimanes llaneros que están en peligro crítico: Cormacarena ordenó a la Universidad Nacional restablecer la alimentación

El requerimiento de Cormacarena advierte sobre la falta de alimentación y hacinamiento en diferentes recintos, establece plazos para corregir falencias y enfatiza la obligación institucional de garantizar el bienestar de los animales - crédito Cormacarena

Cormacarena ordenó urgentemente a la Universidad Nacional de Colombia restablecer la alimentación de cerca de 330 caimanes llaneros (Crocodylus intermedius), cuya atención, según la autoridad ambiental, recae legalmente sobre la institución, pese a que los ejemplares están distribuidos en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco (Villavicencio), Unillanos y el Parque Agroecológico Merecure.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) emitió un requerimiento firmado por su director general, Jhorman Saldaña, con órdenes inmediatas para evitar el deterioro sanitario y el riesgo de muerte de los reptiles. La entidad advirtió sobre el “riesgo inminente de pérdida de biodiversidad” para una especie clasificada en peligro crítico de extinción.

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Cormacarena sostuvo que, tras visitas técnicas, constató periodos prolongados sin alimento en los distintos puntos de manejo. En la Estación Roberto Franco, ordenó restablecer “de manera inmediata” la alimentación de los adultos y señaló que no recibían comida desde el 20 de noviembre de 2025.

Sobre los doce ejemplares alojados en la Universidad de los Llanos, afirmó que presentaban un “ayuno prolongado y crítico” desde el 4 de septiembre de 2025. En Merecure, donde permanecen alrededor de 180 caimanes, indicó que el último registro de alimentación databa del 25 de septiembre de 2025.

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Cerca de 500 caimanes llaneros están sufriendo hambre en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, la Universidad de los Llanos y Merecure por falta de recursos económicos - crédito Cormacarena

Cormacarena exigió que la universidad presente cronogramas de suministro de alimento que garanticen el suministro permanente y eviten nuevas interrupciones por trámites administrativos.

También ordenó corregir problemas de hacinamiento en la Estación Roberto Franco: el documento reportó estanques para adultos con sobrecupo, con más de diez individuos por encierro, y fijó un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar un Plan de Manejo de Densidad Poblacional que contemple redistribución de ejemplares o ampliación de infraestructura.

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Medidas por hacinamiento, agua y control de acceso

El requerimiento incluyó la instalación urgente de zonas de sombra para neonatos y juveniles, mejoras en los sistemas de recambio de agua y fortalecimiento del personal encargado del mantenimiento. Cormacarena también ordenó restringir el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de manejo.

En materia sanitaria, la corporación solicitó un informe veterinario detallado sobre los casos de deficiencia de tiamina reportados en neonatos y las medidas implementadas para su tratamiento.

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Un caimán muerto en Merecure y órdenes de necropsia

El documento también se refirió a un ejemplar hallado muerto el 28 de mayo en el Parque Agroecológico Merecure. Frente a ese caso, Cormacarena ordenó la translocación inmediata del cuerpo, la práctica de la necropsia y la entrega de un informe detallado sobre las causas de la muerte.

En el Meta, 317 especies están amenazadas y 51 de ellas, incluido el caimán llanero, están en peligro crítico por la presión humana sobre los ecosistemas - crédito Corporinoquia

La autoridad ambiental exigió, además, reparaciones en los cerramientos de Merecure, al señalar que identificó cercas de apenas un metro de altura que podrían facilitar fugas de animales adultos.

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También pidió adecuar zonas arenosas para la postura de huevos, al advertir que la ausencia de esos espacios podría incrementar conductas asociadas a intentos de escape durante la temporada reproductiva.

Disputa por responsabilidades entre Cormacarena y la Universidad Nacional

El requerimiento profundizó la controversia institucional sobre el sostenimiento del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero. Mientras la decana Lucy Gabriela Delgado, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, sostuvo que el programa debía ser financiado y dirigido por el Estado y las autoridades ambientales, Cormacarena concluyó que la responsabilidad “ineludible” sobre custodia, reproducción, alimentación y bienestar recae en la Universidad Nacional a través de la Estación Roberto Franco.

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“La Universidad Nacional de Colombia no es una simple colaboradora, sino la entidad ejecutora, dueña del proyecto investigativo y tenedora y custodia legal de los caimanes”, señaló el documento. La corporación sostuvo que los gastos de alimentación, personal operativo, infraestructura y atención veterinaria corresponden al funcionamiento de la universidad y no a las autoridades ambientales regionales.

Sustento jurídico y aviso al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría

Cormacarena reconstruyó la historia del programa y afirmó que la población cautiva se mantuvo históricamente bajo custodia de la Universidad Nacional desde la década de 1970.

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La corporación citó como sustento la Resolución 676 de 1997 y las funciones asignadas a la Estación Roberto Franco para recuperación de huevos y neonatos, levante de individuos, investigación científica y soporte técnico del programa.

Las disposiciones emitidas por Cormacarena establecen el cumplimiento inmediato de obligaciones de custodia, alimentación y atención veterinaria, con seguimiento de entes de control y comunicación al Ministerio de Ambiente- crédito Cormacarena

La entidad advirtió que las órdenes deben cumplirse de inmediato y podrían derivar en medidas preventivas o sancionatorias previstas en la legislación ambiental.

También informó que remitió copia del requerimiento al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría General de la Nación, en un contexto en el que el ente de control abrió una actuación preventiva por el caso y mientras avanza una tutela presentada por organizaciones ambientales que buscan garantizar la alimentación inmediata de los ejemplares en cautiverio.

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