Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Karol G sigue revelando detalles de otras relaciones tras terminar con Feid - crédito @dimeloking/IG

Las recientes declaraciones de Karol G sobre una experiencia pasada con un exnovio han vuelto a enfocarse en los rumores sobre su quiebre con Feid.

En una entrevista con el pódcast Call her daddy, la cantante relató: “Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”, una revelación que ha intensificado las especulaciones entre sus seguidores sobre las razones del final de esta relación.

En un intercambio sobre las mentiras en pareja, la intérprete de temas como Mañana será bonito y El Makinón recibió una pregunta sobre la ocasión en que descubrió que un hombre ocultaba la verdad.

Las señales de Feid que ilusionan a sus fans con un nuevo tour - crédito feid/IG

Cuando en Call her daddy le consultaron respecto al engaño más grande que detectó en una expareja, la artista respondió: “Sobre una ubicación. En una ubicación, pero, eh, estoy hablando de millas y kilómetros, y mares”, poniendo énfasis en la distancia literal y simbólica que rodeó la situación.

Las reacciones de la Bichota ante el engaño también quedaron claras, ya que expresó de forma contundente su postura frente a estas situaciones: “No, no, no, eso es un no. Eso es un siguiente por favor”, al referirse a su respuesta frente a una infidelidad, mostrando así una actitud decidida ante la deslealtad y le diría a la persona que puede seguir su camino, pues “ahora estoy saliendo con alguien”.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Entonces si cuadra la versión de que Feid estaba en Japón cuando terminaron”; “soltera, haciendo plata y mañana a hacer historia en uno de los escenarios más importantes del mundo”, entre otros.

Primeras pistas que Feid dejó sobre ruptura con Karol G

Frases de 'Mirame Baby' como “no sé mentir; si me preguntan por ti, yo no puedo responder” reavivaron las teorías sobre el final de la relación entre Feid y Karol G - crédito @feid/ Instagram

El estreno de Mirame Baby, la colaboración más reciente entre Feid y Arcángel, ha desatado una ola de interpretaciones entre los seguidores del género urbano. Las especulaciones se han centrado en las posibles referencias a la relación pasada entre el reguetonero con Karol G, una de las figuras más reconocidas de la música latina.

El lanzamiento de la canción, el 12 de febrero, coincidió con un periodo en que Karol G ha optado por mantener un bajo perfil, sin novedades musicales tras la confirmación pública de la separación. En contraste, la aparición de este nuevo sencillo ha reavivado el interés por conocer detalles de la ruptura, que meses atrás ocupó los titulares de medios internacionales.

La atención se ha posado en fragmentos del tema como “Mirame Baby, no sé mentir; si me preguntan por ti, yo no puedo responder” y “Me la hiciste, pero de esta me levanto”. Estas frases han sido interpretadas por los oyentes como una alusión directa al fin de la relación con la cantante paisa.

Con este detalle, Karol G habría confirmado el fin de su relación con Feid - crédito @karolg @feid / Instagram - Pexels

A lo largo de la canción, se percibe la voz de un protagonista enfrentando el cierre de una historia marcada por la desconfianza y el dolor. Entre los versos más comentados está “Porque si yo era el perfecto para ti y tú eras para mí, nunca vamos a saber”, una línea que muchos han vinculado a la imposibilidad de reconciliación.

El sencillo también incluye reflexiones sobre el impacto de terceros: “Qué chimba, cómo le creíste a tus amigas y no al que te ha dado tanto”. Este tipo de declaraciones ha provocado debates entre los seguidores de ambos artistas, quienes han intentado descifrar si se trata de una referencia real a la relación fallida o simplemente de una narrativa artística.

El tema ofrece una mirada íntima a los sentimientos de quien experimenta el fin de una relación importante.