El Acueducto anunció cortes programados de agua en Bogotá del 13 al 17 de abril: estos barrios serán afectados por 24 horas

La Eaab anuncia cortes programados de agua en Bogotá del 13 al 17 de abril de 2026 para realizar mantenimiento en la red de distribución - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de cortes programados en el suministro de agua entre el 13 y el 17 de abril de 2026, que afectaran varios sectores de la ciudad.

Las suspensiones forman parte de las obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, que tiene como fin de minimizar daños mayores y asegurar la continuidad del servicio a largo plazo. A continuación, se detalla el cronograma de cortes, con las áreas y horarios para cada día.

Lunes 13 de abril de 2026

Ciudad Bolívar

Barrios: Urb. Bosque de los Alpes, San Vicente, La Nueva Gloria, La Gloria, Los Alpes, San Jerónimo del Yuste, El Futuro, Macarena de los Alpes, San Blass II, Aguas Claras, Altamira, Altamira Chiquita.

De la diagonal 15A Sur a la calle 32 sur, entre carrera 26 este a carrera 9 este.

De la calle 32 Sur a la diagonal 47 Sur, entre carrera 13B este a transversal 7B este.

Horario: 10:00 a. m. (4 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Martes 14 de abril de 2026

San Cristóbal

Barrios: Atenas, Santa Ines Sur, Santa Ines Sur II, Balcón de La Castaña.

De la calle 37 sur a la calle 17A sur, entre carrera 13B este a carrera 2 este.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Bosa, Fontibón y Chapinero se encuentran entre las localidades impactadas por la suspensión del suministro de agua potable - crédito Infobae

Suba

Barrios: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental.

De la carrera 136A a la 153A, entre calle 142 a calle 144.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Bosa

Barrios: Bosa Nova, El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón, y otros.

Sectores comprendidos entre la calle 55 Sur y la calle 70 Sur, carreras 82 a 88C, con subdivisiones.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento de estaciones.

Bosa – La Paz

De la calle 59 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 82 a carrera 84B.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Fontibón

Barrios: Salitre, Montevideo, Urbanización Industrial, Franco, Industrial Montevideo, Terminal de Transporte, Carlos Lleras Restrepo, Parque Industrial y Comercial de la 68, La Esperanza Sur, La Esperanza Norte, Granjas de Techo, Invima, Maloka.

De la calle 13 a la calle 26, entre avenida carrera 68 a avenida Boyacá.

Horario: 10:00 a. m. (4 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Los cortes de agua afectan a numerosos barrios en diferentes localidades, según un cronograma detallado de áreas y horarios establecido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - crédito Colprensa

Ciudad Bolívar (Zonas adicionales)

Barrios: Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, y otros.

Sierra Morena III: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a carrera 78H.

Santo Domingo Antiguo: Mismo rango.

Santo Domingo Nuevo: área 1 de la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a carrera 74C; área 2 de la calle 64A sur a la calle 39 sur, entre transversal 14E a carrera 77C.

Horario: 10:00 a. m. (8 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

La Calera

Todo el municipio.

Horario: 10:00 a. m. (12 horas)

Tipo de trabajo: mantenimiento correctivo.

Miércoles 15 de abril de 2026

San Cristóbal

Barrios: El Paraíso, Santa Rita Sur Oriental.

De la calle 36 sur a la calle 55 Sur, entre carrera 4B este a carrera 11 este.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Chapinero

Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector.

De la carrera 15 a la carrera 20, entre calle 88 a calle 100.

Horario: 08:00 a. m. (24 horas)

Barrios Unidos

Barrios: La Castellana, Río Negro.

De la carrera 45 a transversal 60C, entre calle 90 a calle 100.

Horario: 8:00 a. m. (24 horas)

Usaquén

Barrio: Santa Bárbara Central.

De la carrera 11 a la 15, entre calle 119 a calle 127.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Puente Aranda

Barrio: Gorgonzola, de la transversal 42 a la avenida Carrera 50, entre avenida Calle 13 a avenida Calle 6.

Barrio: La Camelia, de la carrera 50 a la carrera 51, entre calle 2 a calle 16 sur.

Horario: 6:00 p. m. (24 horas)

San Cristóbal

Barrio: Santa Lucía.

De la calle 46 Sur a la calle 48 Sur, entre transversal 14 a carrera 20.

Horario: 6:00 p. m. (24 horas)

Bosa

Barrios: Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, San Bernardino, Villa Ema, Descanso y otros.

De la carrera 87H a carrera 87K, entre calle 69 Sur a calle 70 sur, y otros sectores afines.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo buscan minimizar daños mayores y garantizar la continuidad del servicio de agua en Bogotá - crédito Acueducto de Bogotá

Cota

Barrio: Cojardín.

Horario: 10:00 a. m. (4 horas)

Barrios Unidos (Zonas adicionales)

Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Jueves 16 de abril de 2026

Barrios Unidos

Barrio: El Polo Club.

De la calle 80 a la calle 89, entre carrera 24 a carrera 30.

Horario: 9:00 a. m. (24 horas)

San Cristóbal

Barrio: El Pinar.

De la calle 49 Sur a la calle 47C sur, entre carrera 15 Este a transversal 13C este.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Suba

Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.

De la transversal 55 a carrera 71, entre calle 93A a calle 116.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

Kennedy

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella.

De la avenida Calle 6 a la calle 8 sur, entre carrera 68 a carrera 72.

Horario: 6:00 p. m. (24 horas)

Kennedy

Barrios: Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona, Campo Hermoso.

De la avenida Calle 6 a la calle 38 Sur, entre avenida Carrera 86 a avenida Carrera 89.

Horario: 10:00 a. m. (24 horas)

La Calera y Cota también figuran entre las zonas afectadas en el plan de mantenimiento, con cortes que se extienden hasta por 12 horas en todo el municipio - crédito Colprensa

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab aconsejó llenar el tanque de reserva antes del corte del servicio y consumir el agua almacenada en un plazo no mayor a 24 horas. Es importante priorizar el consumo racional de agua. En caso de necesidad, se puede solicitar el servicio de carrotanques a la Acualínea 116.