Golpe al café colombiano: producción se desploma hasta 29% y enciende alarmas en el sector

La producción de café colombiano cayó 29% en marzo, encendiendo alertas en el sector por el impacto climático - crédito Luisa González/REUTERS

El comportamiento del café colombiano volvió a encender alertas dentro del sector, especialmente tras conocerse una fuerte caída en la producción durante marzo. Aunque el dato puede parecer abrupto, desde la industria insisten en que no se trata de un fenómeno inesperado, sino de una consecuencia directa de factores que se vienen acumulando desde meses atrás.

Detrás de esta disminución hay una variable que sigue marcando el ritmo del agro, el clima. Las condiciones meteorológicas impactan la disponibilidad del grano, afectando los ciclos productivos y reduciendo los volúmenes que llegan al mercado. Así lo explicó el gerente de la Federación Nacional de Caficultores, Germán Bahamón, que viene advirtiendo sobre estos efectos en distintos escenarios.

Las condiciones meteorológicas adversas afectaron los ciclos de cultivo, reduciendo la disponibilidad del grano en Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las cifras confirman ese panorama. Solo en marzo, la producción se ubicó en 754.000 sacos de 60 kilos, lo que representa una caída del 29% frente al mismo mes del año anterior. Este dato se suma a un desempeño más débil en otros periodos, consolidando una tendencia que preocupa por su impacto en uno de los principales renglones exportadores del país.

Si se amplía la mirada, el balance de los últimos 12 meses, entre abril de 2025 y marzo de 2026, muestra una producción acumulada de 12,413 millones de sacos. La comparación con el periodo anterior evidencia una reducción del 17%, lo que refleja que el descenso no es coyuntural, sino parte de un ajuste más prolongado en la oferta cafetera.

En el año corrido, la situación es similar. La producción alcanzó los 6,224 millones de sacos, con una caída del 28% frente al mismo lapso del año anterior. Incluso, en el llamado año cafetero (2025-2026), la disminución llega al 33%, lo que da cuenta de la magnitud del impacto que tienen las condiciones recientes sobre el sector.

Este menor volumen de café también tiene efectos en el comercio exterior. Las exportaciones acumuladas registraron una contracción del 6%, situándose en 12,109 millones de sacos. Aunque la caída es menor frente a la producción, evidencia cómo la reducción de la oferta empieza a trasladarse hacia los mercados internacionales.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, la producción acumulada de café colombiano descendió un 17% frente al periodo anterior -crédito Luisa González/REUTERS

En paralelo, las importaciones ganaron terreno como mecanismo de ajuste. De manera preliminar, alcanzaron 1,332 millones de sacos, una cifra que responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de la industria en un contexto de menor producción interna. Es una estrategia que busca mantener la operación, aunque plantea retos para la sostenibilidad del modelo cafetero.

A pesar de este escenario, hay un dato que llama la atención: el consumo interno se mantiene estable. Con 2,288 millones de sacos, la demanda local no ha cedido, incluso en medio de presiones al alza en los precios. “Esto confirma la resiliencia de un mercado que reconoce el valor del café y sostiene su consumo incluso en escenarios difíciles”, señaló Bahamón.

Sin embargo, el panorama no se limita a la producción y la demanda. El sector también enfrenta un entorno internacional complejo. Los precios del café han mostrado señales de debilidad, mientras que los costos de los insumos continúan en aumento. Este desbalance, influenciado en parte por tensiones globales como la guerra en Oriente Medio, reduce los márgenes de los productores.

Las exportaciones de café colombiano acumularon una contracción del 6%, evidenciando la presión sobre los mercados internacionales - crédito Luisa González/REUTERS

En este contexto, la Federación insiste en la necesidad de fortalecer la productividad como eje central de la recuperación. Programas de fertilización, renovación de cafetales y mejora en las prácticas agrícolas aparecen como herramientas clave para estabilizar la oferta en los próximos meses y enfrentar los desafíos estructurales del sector.

La apuesta, según el gremio, no es solo superar la coyuntura, sino construir una base más sólida que permita responder a futuros choques. Esto implica no solo inversión en el campo, sino también una mayor articulación entre productores, instituciones y mercado. “El balance del trimestre no admite lecturas simplistas. Hay una menor producción y una menor capacidad exportadora. La convergencia de presiones: productivas, climáticas y de costos, explica la dificultad que enfrentamos como renglón exportador más importante de Colombia”, concluyó el gerente de la Federación.