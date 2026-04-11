Fomag advirtió sobre nuevas modalidades de fraude a docentes y pensionados

“El FOMAG no se comunica con los usuarios para solicitar información personal o financiera”, además de recordar que nunca paga bonos a pensionados ni solicita contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación - crédito Fomag

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomga) alertó sobre nuevas modalidades de fraude y suplantación, advirtiendo a sus afiliados y beneficiarios que nunca deben compartir su información personal o financiera con terceros. La entidad recalcó que jamás solicita datos sensibles a través de llamadas, mensajes, aplicaciones o la oferta de supuestos bonos.

Fomag informó que delincuentes están utilizando llamadas telefónicas, mensajes y aplicaciones de mensajería para presentarse como la entidad y engañar a docentes y pensionados, pidiendo información confidencial o acceso a datos sensibles. La institución enfatizó que solo los canales oficiales son seguros y que rechazar cualquier contacto no verificado es fundamental para evitar fraudes.

En un comunicado fechado el 10 de abril de 2026, Fomag destacó: “El FOMAG no se comunica con los usuarios para solicitar información personal o financiera”, además de recordar que nunca paga bonos a pensionados ni solicita contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o información personal bajo ninguna circunstancia.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomga) alertó sobre nuevas modalidades de fraude y suplantación, advirtiendo a sus afiliados y beneficiarios que nunca deben compartir su información personal o financiera con terceros - crédito @FomagOficial/X

Según el fondo, también es falso que envíen archivos, enlaces o soliciten descargas de aplicaciones como parte de sus procesos. La entidad aseguró que tampoco solicita acceso a dispositivos móviles ni exige el uso de datos biométricos, por ejemplo, huellas dactilares.

Recomendaciones de seguridad y canales oficiales de Fomag

Por lo anterior, en el comunicado se dstacó la importancia de no confiar en comunicaciones que prometan beneficios extraordinarios o provengan de números no oficiales, y exhortó a los usuarios a canalizar todas las consultas exclusivamente a través de los canales verificados.

Las oficinas de salud del fondo están ubicadas en Carrera 15 #100-83 y las de pensiones y cesantías en Calle 72 No. 10-03, ambas en Bogotá. Para atención al cliente, las líneas de contacto son (601) 919042205 en Bogotá, 01 8000 180510 para todo el país y, en salud, (01800) 016-0500 y (601) 9169223. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados hasta las 12:00 p. m.

La institución enfatizó que solo los canales oficiales son seguros y que rechazar cualquier contacto no verificado es fundamental para evitar fraudes - crédito @FomagOficial/X

De acuerdo con Fomag, los usuarios solo deben informarse en www.fomag.gov.co y en la cuenta verificada @FomagOficial. La entidad reiteró que dispone de un canal único de WhatsApp, dirigido solo a la difusión institucional, y llamó a verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de atender requerimientos de información.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio recordó que no solicita el acceso remoto a dispositivos ni datos personales por medios no institucionales. Las consultas y trámites seguros deben hacerse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de proteger los derechos de afiliados y garantizar la transparencia.

En sus conclusiones, la entidad insistió en que la vigilancia activa y la responsabilidad compartida ayudan a preservar la seguridad de la información personal frente a intentos de fraude o suplantación.

Fomag refuerza cobertura para maestros y sus familias con cáncer

El Fomag anunció que ya cuenta con una larga lista de instituciones para garantizar el servicio a los maestros - crédito @FomagOficial/x

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la extensión de su cobertura para que maestros y sus familias diagnosticados con cáncer accedan a los servicios del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

Esta decisión busca asegurar la atención continua y especializada para más de 170 docentes en tratamiento oncológico, quienes provienen de varias regiones del país como Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima y Santander.

La ampliación, vigente desde abril, incluye la atención de menores para diagnóstico y confirmación de cáncer pediátrico, así como la incorporación de casos nuevos y pacientes con historial clínico en el INC.

La medida también abarca a personas ubicadas en zonas de difícil acceso y a quienes presentan enfermedades oncológicas poco frecuentes y de alta complejidad, con el fin de evitar interrupciones en tratamientos costosos y garantizar la atención en un centro de referencia nacional.

El comunicado oficial resalta: “A partir del 1° de abril se ampliará la cobertura en el INC para incluir a menores de edad para diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas pediátricas, así como casos incidentes y prevalentes que cuenten con historial clínico en la institución”.