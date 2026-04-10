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El hurto al comercio en Bogotá cayó en más del 65% en lo corrido de 2026 y suma más de 840 capturados

Las autoridades atribuyen la disminución a la estrategia integral de seguridad, que incluye vigilancia reforzada, articulación con el sector privado y más pie de fuerza

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En la Secretaría de Seguridad se reportó 1.768 comerciantes menos afectados por hurtos en comparación con el año anterior - crédito Secretaría de Seguridad
En la Secretaría de Seguridad se reportó 1.768 comerciantes menos afectados por hurtos en comparación con el año anterior - crédito Secretaría de Seguridad

El hurto a comercios en Bogotá registró una reducción del 65,5% en lo que va de 2026, según reportaron voceros oficiales de la Secretaría de Seguridad de la capital, con corte al 4 de abril.

Desde la institución encargada de la seguridad y el orden público de la ciudad se reportó que la disminución significó 1.768 comerciantes menos afectados por este delito respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco).

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó por medio de un comunicado que estos resultados son consecuencia de una estrategia integral de prevención y control, desarrollada en coordinación con la Policía Metropolitana y otras autoridades.

Las autoridades reportaron estrategias coordinadas con la Policía Nacional más robustas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Las autoridades reportaron estrategias coordinadas con la Policía Nacional más robustas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Nunca hemos dicho que Bogotá es una ciudad donde no pasan delitos. No existe una ciudad en el mundo donde no ocurran hechos de crimen o violencia. Nuestro compromiso es reducirlos y cambiar las condiciones que los generan”, afirmó Restrepo.

Según el funcionario, entre las acciones implementadas se encuentran la integración de cámaras privadas y del comercio al sistema C4, patrullajes constantes en corredores comerciales, operativos de inspección y megatomas en zonas de alta afluencia, como parte de estrategias como el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (Pisccj), Distritos Seguros, Lucha contra el Crimen, Control Urbano y Cooperación Ciudadana.

Dichos planes de acción también cuentan con complementos para puntos específicos que piden unidades especializadas como los Grupos Gema; por ejemplo, el Plan Gourmet, que intensificó la vigilancia en zonas comerciales de robusta concurrencia como la Zona T y la Zona G de Chapinero, en el norte de la ciudad.

Las autoridades buscan prevenir los hurtos a comercios de alta concurrencia como los establecimientos gastronómicos de la Zona G y la Zona T - crédito Colprensa
Las autoridades buscan prevenir los hurtos a comercios de alta concurrencia como los establecimientos gastronómicos de la Zona G y la Zona T - crédito Colprensa

En estos puntos “los uniformados de la Policía patrullan manteniendo comunicación directa con administradores y trabajadores de los establecimientos, para activar de forma inmediata los protocolos de respuesta”.

En lo que va de 2026, fuentes de la Policía confirmaron 840 capturas relacionadas con este delito. Por ejemplo, a finales de enero, uniformados del CAI San Diego interceptaron a nueve personas extranjeras implicadas en el hurto a un supermercado, gracias a una alerta emitida por la central de radio.

Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123 y aseguraron que la estrategia de seguridad se mantendrá y fortalecerá en coordinación con el sector privado y la comunidad, con el objetivo de consolidar entornos comerciales más seguros en la capital.

Asalto a mano armada en café de Chapinero

El lunes 7 de abril de 2026, a plena luz del día, un hombre armado asaltó un café en la zona alta de Chapinero. El robo ocurrió hacia las 3:30 p.m., cuando el delincuente ingresó al establecimiento, intimidó con amenazas a los clientes y les despojó de celulares, billeteras, dinero en efectivo y un computador portátil.

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad, el hombre —que vestía chaqueta azul y gorra— actuó con rapidez, mientras algunos clientes buscaban mantener la calma y otros lograron salir del local antes de que terminara el asalto.

La comunidad insiste en la necesidad de estrategias efectivas que permitan identificar y judicializar a los responsables, ante la preocupación creciente por la seguridad en una de las zonas más activas de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Tras cometer el hurto, el responsable huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Hasta el momento, no se han reportado capturas por este hecho.

Según reportes recientes en redes sociales, al menos siete cafeterías del sector han sido víctimas de hurtos en los últimos tres meses. Además de atracos a mano armada, bandas organizadas han robado equipos especializados, como máquinas capuchineras valoradas en hasta 50 millones de pesos, y manipulan sistemas de seguridad para evitar ser identificados.

Los comerciantes exigen a la Policía Metropolitana vigilancia constante y acciones coordinadas para frenar los robos.

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