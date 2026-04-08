Santiago Botero afirmó que lo peor que le puede pasar a Gustavo Petro es que Iván Cepeda gane las elecciones: “Vienen los gringos y se lo llevan”

Santiago Botero cuestionó la candidatura de Iván Cepeda y lanzó ultimátum a Gustavo Petro - crédito Esteban Reyes/Infobae Colombia - Cristian Bayona/Colprensa

El empresario y y aspirante presidencial Santiago Botero expresó en una entrevista a Infobae Colombia su posición frente a la candidatura del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La respuesta de Botero destacó una visión crítica sobre el papel de Cepeda en la política nacional, señalando que el congresista ha tenido una trayectoria marcada por la defensa de posturas polémicas en el Congreso.

Botero afirmó que para él, el candidato del Pacto Histórico representa “un tipo oscuro” y cuestionó su desempeño legislativo. “Lo único que ha hecho es defender a los bandidos desde el Congreso”, expresó, aludiendo a la postura del candidato respecto a los acuerdos de Paz total y su respaldo a políticas que, en su opinión, no benefician a los sectores más necesitados del país.

El candidato presidencial por el movimiento independiente Romper el Sistema sostuvo que “la única victoria para ellos es haber metido preso a Uribe”, en referencia al proceso judicial que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La única victoria para ellos es haber metido preso a Uribe”: Santiago Botero criticó el perfil de Iván Cepeda - crédito Infobae Colombia

Con esta declaración, el empresario planteó dudas sobre el alcance de los logros del sector político que representa Cepeda, resaltando la dificultad de transferir el apoyo social de los seguidores de Gustavo Petro, actual presidente y líder del Pacto Histórico.

En el diálogo con Infobae Colombia, Santiago Botero manifestó sus reservas acerca de la capacidad de Cepeda para conectar con la base social del petrismo.

“No veo a Cepeda siendo hermano, esa parte social de Petro”, puntualizó el Botero, remarcando una supuesta distancia entre la figura del senador y los votantes identificados con causas sociales.

Para Botero, el principal problema del oficialismo radica en la dificultad de endosar los votos sociales de Petro a un candidato como Cepeda.

Por consiguiente, también criticó la trayectoria laboral del senador, asegurando que “nunca en su vida ha hecho nada, ha vivido solo del Estado”, al tiempo que sugirió que existe una visión negativa hacia la estructura organizacional y una falta de identificación con las necesidades de los sectores populares.

“No creo que los colombianos pobres sean representados por él, así Petro le dé la venia bendita”, sostuvo Botero en la entrevista.

Santiago Botero junto con su fórmula vicepresidencial Carlos Fernando Cuevas hablaron en exclusiva para Infobae Colombia sobre sus propuestas presidenciales - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

Esto dijo la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero sobre Cepeda: “No es capaz de enfrentar al ELN”

Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, afirmó a Infobae Colombia que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no es un político ladrón, pero puso en duda su idoneidad para liderar el país y enfrentar los desafíos de justicia y seguridad.

Según Cuevas, el senador “no tiene los pergaminos, no tiene la capacidad de arreglar este país”, porque la raíz de los problemas nacionales está en la justicia y la lucha contra la corrupción.

La fórmula vicepresidencial de Botero sostuvo que “para poder dar justicia hay que enfrentar a los políticos corruptos”, y aunque reconoció que Petro “podría dar esa batalla”, señaló que hasta el momento “no la ha dado”.

Cuevas fue enfático al advertir que Iván Cepeda no ha demostrado capacidad para enfrentar a grupos armados ilegales.

Carlos Fernando Cuevas y Santiago Botero cuestionaron la capacidad de Gustavo Petro para enfrentar la inseguridad y la corrupción - crédito Infobae Colombia

“Él no es capaz de enfrentar a la guerrilla, no es capaz de enfrentar al ELN, no es capaz”, afirmó. Cuevas agregó que el país necesita un liderazgo con determinación ante los “bandidos del monte”, y cuestionó: “Si usted no es capaz de enfrentar a esos bandidos, ¿cómo va a arreglar este país?”.

En este contexto, Santiago Botero envió un mensaje dirigido a Petro, advirtiendo sobre un posible escenario político con Iván Cepeda como figura relevante. Botero declaró: “Y le voy a decir algo que es importante. Lo peor que le puede pasar a usted, Petro, es que le quede Iván Cepeda. ¿Sabe por qué? Porque vienen los gringos por él y por usted. Pa que le quede claro, papito (sic)”.

Las opiniones de Carlos Fernando Cuevas y Santiago Botero han reavivado la discusión sobre la capacidad de Iván Cepeda para responder a las demandas de seguridad y justicia en un eventual gobierno del militante del Pacto Histórico.