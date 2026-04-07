Colombia

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

La agrupación bogotana presentó un set acústico para Tiny Desk de NPR, en el contexto del 30 aniversario de ‘La Pipa de la Paz’, su disco más aclamado y un referente del rock en español

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Aterciopelados celebra los 30 años de La Pipa de la Paz con un Tiny Desk en NPR - crédito Aterciopelados, foto: Andrés Ortiz
Aterciopelados celebra los 30 años de La Pipa de la Paz con un Tiny Desk en NPR - crédito Aterciopelados, foto: Andrés Ortiz

La banda colombiana Aterciopelados estrenó su participación en el célebre formato Tiny Desk Concerts de NPR, una sesión que coincide con el inicio de la conmemoración por los 30 años de su emblemático álbum La Pipa de la Paz.

Este concierto íntimo, publicado en los canales digitales de NPR Music, posiciona de nuevo al grupo entre los protagonistas del panorama musical latinoamericano y fortalece su proyección internacional.

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Tiny Desk Concerts es una serie de presentaciones musicales producidas por NPR Music en Estados Unidos. El formato se caracteriza por invitar a artistas de diversos géneros a interpretar versiones acústicas de sus canciones en un espacio reducido, ubicado en la oficina de la emisora pública en Washington, D.C. Desde su creación en 2008, el ciclo ha reunido a músicos consagrados y emergentes de todo el mundo.

Aterciopelados estrenó su participación en el reconocido ciclo Tiny Desk Concerts de NPR, en coincidencia con los 30 años de su álbum 'La Pipa de la Paz' - crédito Aterciopelados, Foto: Andrés Ortiz
Aterciopelados estrenó su participación en el reconocido ciclo Tiny Desk Concerts de NPR, en coincidencia con los 30 años de su álbum 'La Pipa de la Paz' - crédito Aterciopelados, Foto: Andrés Ortiz

La sesión presenta a Andrea Echeverri en la voz y a Héctor Buitrago en el bajo, quienes lideran un recorrido por distintas etapas de su repertorio. Canciones como Bolero Falaz, El Estuche, Piernas, Te Juro Que No, Candela y La Culpable forman parte del setlist, acompañado por Leonardo Castiblanco en guitarra, Lindy Sánchez en teclados, Jonathan Lacouture en batería y coristas invitadas. La propuesta de Aterciopelados se nutre de una fusión entre rock, sonidos latinoamericanos y una mirada crítica y poética sobre la sociedad.

La interpretación para Tiny Desk se integra como parte de la conmemoración del trigésimo aniversario de La Pipa de la Paz, considerado uno de los álbumes más aclamados de la banda bogotana. Publicado en 1996, este disco marcó un antes y un después en la historia del rock en español, destacando por su exploración de sonidos latinoamericanos, letras introspectivas y una producción innovadora. La Pipa de la Paz recibió elogios de la crítica y del público, y consolidó la identidad artística del grupo, llevándolos a escenarios de América y Europa y marcando a varias generaciones.

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago lideron la sesión con temas emblemáticos como 'Bolero Falaz', 'El Estuche' y 'La Culpable', junto a un ensamble de músicos y coristas invitados - crédito Aterciopelados - Foto: Andrés Ortiz
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago lideron la sesión con temas emblemáticos como 'Bolero Falaz', 'El Estuche' y 'La Culpable', junto a un ensamble de músicos y coristas invitados - crédito Aterciopelados - Foto: Andrés Ortiz

“Somos rockeros desde hace muchos años, por eso habitar escenarios acústicos es una aventura vertiginosa que nos hace sentir desnudos. Pero la desnudez es honestidad pura. El resultado y el trato que recibimos fue toda una Epifanía. Cantar desde la esquina del Escritorio chiquito es icónico y honesto”, declaró Andrea Echeverri al finalizar la grabación, en declaraciones recogidas por NPR. Por su parte, Héctor Buitrago valoró el proceso creativo: “La experiencia en el Tiny Desk fue inolvidable. El proceso de preparación nos llevó a recorrer el repertorio y salir de nuestra zona de confort, resultando profundamente enriquecedor”.

La presentación de Aterciopelados está disponible desde el 7 de abril en el canal NPR Music de YouTube, donde en tan solo un par de horas sumó más de 4 mil vistas.

La celebración por los 30 años de La Pipa de la Paz contempla además el anuncio de una nueva gira internacional, que recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. El punto central del tour será el concierto previsto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 30 de octubre, evento que convocará a seguidores de distintas generaciones.

La presentación de Aterciopelados en el Tiny Desk Concert representa un nuevo capítulo en la historia del grupo y un homenaje a la permanencia de su propuesta dentro de la música latinoamericana. La sesión ya está disponible para el público global en las plataformas digitales de NPR Music.

La publicación del concierto destató las reacciones de los internautas que destacaron la labor de Aterciopelados por la música en español. “Viva nuestra Baracunata de LATAM, qué alegría seguir vivo y disfrutar de bandas como Aterciopelados”, “Qué belleza, mis Aterciopelados, qué gran orgullo colombiano”, “Tremendos! Un abrazo enorme desde Bangkok!”, “Wooooow what a great surprise. My bamd when I was in the high school and University”, “Los amo con todo mi ser”, son algunos de los comentarios destacados.

Juanes y Karol G son algunos de los artistas colombianos que tienen su Tiny Desk Concert, formato de conciertos acústicos organizados por la radio pública de los Estados Unidos - crédito NPR
Juanes y Karol G son algunos de los artistas colombianos que tienen su Tiny Desk Concert, formato de conciertos acústicos organizados por la radio pública de los Estados Unidos - crédito NPR

A lo largo de los años, varios artistas colombianos han dejado su huella en el escenario del Tiny Desk de NPR, un espacio reconocido por su formato íntimo y acústico que ha reunido a figuras internacionales como Adele y Dua Lipa. El primer colombiano en presentarse fue el arpista Édmar Castañeda en 2010, quien sorprendió al público con su virtuosismo y la fusión de jazz con ritmos afrocolombianos. A partir de ese momento, la presencia colombiana en el Tiny Desk se ha mantenido constante y diversa.

Juanes, uno de los músicos más reconocidos del país, debutó en el Tiny Desk en 2011 y regresó en 2024 con un repertorio que incluyó éxitos como Nada Valgo Sin Tu Amor, La Luz y A Dios Le Pido, adaptados a nuevos arreglos y formatos. Carlos Vives, otro referente global, participó en 2020 y 2025. Su más reciente concierto celebró los 30 años de La Tierra del Olvido, acompañado de una banda de doce músicos e interpretando clásicos como Fruta Fresca y Pa’ Mayté.

Maluma también se sumó a la lista de artistas colombianos que han pasado por el Tiny Desk, presentando una versión más cercana y acústica de sus canciones más populares, lo que permitió a sus seguidores descubrir una faceta distinta de su propuesta urbana. Karol G igualmente mostró un lado más íntimo de su música en el ‘escritorio pequeño’ de NPR.

El Tiny Desk de Carlos Vives: raíces, familia y mucha emoción en el escenario de NPR Music - crédito cortesía Carlos Andres Valencia
El Tiny Desk de Carlos Vives: raíces, familia y mucha emoción en el escenario de NPR Music - crédito cortesía Carlos Andres Valencia

Además, agrupaciones como Monsieur Periné, Bomba Estéreo, ChocQuibTown y Lido Pimienta han llevado la diversidad sonora colombiana a este formato, cada uno con propuestas singulares que exploran desde el pop alternativo hasta la fusión de ritmos folclóricos y urbanos.

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