Ministro de Hacienda cometió un error al retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República: “No tenemos soberanos ni dictadores”

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que en una democracia no se imponen posturas, sino que se sustentan con argumentos técnicos, y advirtió que desconocer estos espacios afecta la estabilidad económica y el equilibrio entre poderes - crédito @Andesco1/X

El retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta Directiva del Banco de la República debido al aumento de la tasa de interés de política monetaria evidenció una ruptura sin precedentes entre el Gobierno colombiano y el banco central. El episodio reveló desacuerdos profundos sobre la conducción de la política monetaria y provocó reacciones inmediatas entre líderes empresariales, preocupados por las consecuencias para la estabilidad económica y democrática del país.

La decisión de incrementar la tasa de interés generó una fractura institucional en Colombia. El ministro de Hacienda abandonó la reunión tras oponerse al alza, y defendió que replicar estrategias externas resultaría perjudicial para la economía nacional. La respuesta de los sectores empresariales mostró inquietud ante la falta de coordinación y advirtió sobre los riesgos para la confianza de los mercados y la democracia.

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El 31 de marzo de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República acordó, por mayoría, endurecer la política monetaria elevando la tasa de referencia en 100 puntos básicos, lo que la llevó al 11,25%. Germán Ávila calificó la medida como “desproporcionada” y aseguró que afectaría la recuperación económica.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que Colombia necesita una política monetaria menos restrictiva - crédito Luisa González/Reuters

Manifestó que la decisión respondía a intereses particulares del sector financiero, más que al contexto nacional, y anunció que el Ejecutivo marcaría distancia con el banco central hasta que sus políticas se adaptaran a la realidad del país.

Por su parte, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, resaltó la autonomía constitucional del banco central y la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de la moneda. Villar destacó que las determinaciones de la Junta se fundamentan en criterios técnicos y no en intereses políticos o personales. Insistió en que la misión principal del banco es preservar la estabilidad de precios frente a presiones inflacionarias.

Preocupaciones empresariales y críticas de Andesco

Desde el sector empresarial, la falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Banco de la República es vista como un riesgo muy importante. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, manifestó que “esto es gravísimo porque se necesita coordinación permanente entre el Gobierno nacional, cuyo vocero es el ministro de Hacienda, para que defienda sus propuestas en lo referente a la política monetaria del país”.

La tasa de interés del Banco de la República define el porcentaje al que este le presta a los bancos comerciales - crédito Colprensa

Sánchez también expresó que “nos alarma que el ministro sea capaz de sobrepasar la ley y la Constitución creyendo que eso no va a tener consecuencias. Y aumenta la preocupación al creer que puede imponer sus propuestas solo por la dignidad que representa, al no tener los argumentos técnicos para convencer a los miembros de la junta y quedar bien con su jefe”.

Insistió en que “comete el error de no solo poner en riesgo nuestra economía, sino también la democracia al desconocer sus obligaciones. En nuestro país no tenemos soberanos ni dictadores. Aquí tenemos un régimen presidencial que está obligado a cumplir la ley y la Constitución”.

De igual manera, el presidente de Andesco invitó al Gobierno a reconsiderar su postura y a regresar a una colaboración técnica en política monetaria. Insistió en que las decisiones deben basarse en argumentos sólidos y no en la imposición unilateral de intereses.

Sánchez especificó que la subida de la tasa al 11,25 % no fue una represalia política, sino el resultado del deber del banco central de “evitar el crecimiento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos”. Atribuyó la presión inflacionaria a recientes decisiones oficiales, como el aumento del salario mínimo, la reforma tributaria y ajustes en impuestos.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, lamentó que el Gobierno Petro ataque la autonomía del Banco de la República - crédito @JaimeA_Cabal/X

Credibilidad y estabilidad

El sector comercio expresó también su preocupación por la confrontación institucional. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, declaró que “no se puede irrespetar a una institución que cumple su mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de los colombianos”.

Cabal atribuyó parte del problema inflacionario a la política salarial del Ejecutivo: “La inflación que hoy nos golpea y no cede es, en gran medida, consecuencia de la decisión irresponsable de aumentar el salario mínimo sin atender criterios técnicos ni parámetros establecidos”.

Resaltó el dirigente gremial que “la credibilidad de nuestro sistema económico no puede ser sacrificada para ocultar errores de gestión”.