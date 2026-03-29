Colombia

Cintia Cossio responde firme a críticas sobre su peso y revela la verdad detrás de su nuevo físico

Durante un viaje familiar por Madrid y París, la popular influencer colombiana se sinceró en redes sociales sobre los motivos de su transformación y la importancia de respetar los procesos personales ajenos

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La paisa aclaró que no recurrió a métodos invasivos y mucho menos a problemas alimenticios para su nueva figura - crédito @emfuror/IG

Cintia Cossio, reconocida creadora de contenido colombiana, enfrentó los comentarios sobre su peso tras compartir imágenes recientes en las que luce visiblemente más delgada durante un viaje familiar a la nieve por Europa.

La influencer explicó que este cambio responde a un proceso nutricional específico para ganar masa muscular de forma saludable y rechazó las especulaciones sobre un posible trastorno alimenticio.

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Durante la entrevista, Cintia reconoció que su forma de valorar la confianza y el crecimiento individual cambió tras afrontar la decisión de separarse y volver con Jhoan López - crédito @jhoanlopez/ Instagram
La paisa nunca dejó de lado sus rutinas de entrenamiento y ejercicios para verse como quería - crédito @jhoanlopez/ Instagram

Durante sus declaraciones difundidas por sus redes sociales, Cossio detalló que mantiene su peso dentro del rango adecuado para su estatura y que la pérdida de grasa corporal es parte de una estrategia alimentaria conocida como déficit calórico.

Aclaró que: “Yo aún estoy en el rango de peso para mi estatura. O sea, yo estoy superbién. Estoy en un proceso en donde decidí bajar toda la grasa corporal que tenía, quedar con lo que tenía de músculo realmente para ya iniciar un volumen limpio”, sostuvo en su publicación.

La hermana de Yeferson Cossio también resaltó que durante el viaje familiar recorrió Madrid y París, y aunque la primera semana fue más estricta con su alimentación, el viaje no interrumpió su disciplina.

La pareja reveló en redes sociales que serán padre de un nuevo niño - crédito @soycintiacossio / Instagram
Con la llegada de su segundo hijo, Cintia trató de mantener una dieta saludable - crédito @soycintiacossio / Instagram

“En el momento de iniciar el volumen limpio, me vine para este viaje. En este viaje no me cohibí. Bueno, la primera semana sí me cohibí, pero es porque estaba en Madrid y en París”, explicó Cossio.

Cossio respondió directamente a la inquietud sobre su salud mental y física ante los rumores difundidos en redes: “Dejen de creer que porque una persona baja de peso tiene problemas mentales. Empezando, yo ni siquiera me veo poco saludable. Mi piel está más glowy que nunca, mi cabello está superbonito, mis uñas están superfuertes. Todo está superbién en mí”, afirmó.

La creadora de contenido fue enfática al pedir respeto hacia los procesos de cada persona y a no emitir juicios sobre el aspecto físico ajeno: “¿Por qué quieren meter cizaña en algo donde no lo hay? De verdad... tampoco para que le quieran tratar de meter a las personas enfermedades y trastornos que la persona no tiene”, reprochó, haciendo énfasis en el potencial daño psicológico de estos señalamientos.

Cintia Cossio advierte sobre el riesgo de opinar sobre cuerpos ajenos en redes sociales

Cintia Cossio reaccionó sorprendentemente a broma de su hermano - crédito @yefersoncossio/IG
En diferentes publicaciones dejaba ver que se sentía cómoda con su cuerpo - crédito @yefersoncossio/IG

Cossio reconoció que en su caso el apoyo familiar ha sido un respaldo durante los cambios físicos derivados de su rutina: “Gracias a Dios mi familia ha visto, ha vivido conmigo toda mi disciplina. Yo como seis veces al día, yo entreno, han vivido toda mi disciplina, porque si no, dé cuenta de ustedes, parce, ellos juran que yo tengo un trastorno alimenticio”, describió en sus plataformas.

Alertó sobre el impacto de las opiniones públicas dirigidas a personas vulnerables, señalando que no todos pueden hacer frente a la presión mediática que existe en torno a la imagen corporal en Internet.

“Hay que tener mucho cuidado, que no todas las personas en redes son como yo, que me vale verga”, advirtió la creadora antioqueña, en alusión directa al efecto nocivo que estos comentarios pueden tener sobre quienes sí luchan con trastornos alimenticios.

Cintia Cossio enfrentó críticas por crear contenido para adultos en la plataforma de Only Fans mientras tiene un hijo menor - crédito @cintiacossio/Instagram
La hermana de Yeferson Cossio presumía una figura envidiable con su contenido para adultos - crédito @cintiacossio/Instagram

Cintia Cossio se pronunció en sus redes tras comentarios en torno a su pérdida de peso explicando que la decisión responde a un plan personalizado de déficit calórico y entrenamiento, negó rotundamente sufrir un trastorno alimenticio y llamó a quienes opinan en redes a considerar el riesgo que sus palabras representan para personas vulnerables ante críticas sobre el cuerpo.

Las reacciones de los internautas estuvieron a favor y en contra, ya que algunos consideran que fue más allá y perdió mucho peso repentinamente, mientras que otros elogiaron el cambio físico y que lo haya hecho sin recurrir a métodos invasivos.

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