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Esta es la convocatoria de la selección Colombia Femenina para los partidos de Liga de Naciones ante Uruguay y Paraguay

La “Tricolor” buscará sellar la clasificación al Mundial de Fútbol con Linda Caicedo, y con el regreso de Mayra Ramírez

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Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de Brasil 2027-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La recta final de la Conmebol Liga de Naciones Femenina ya llegó, y el 29 de mayo de 2026, la selección Colombia dio a conocer la lista de 23 jugadoras que afrontarán la última doble fecha ante Uruguay y Paraguay.

El técnico Ángelo Marsiglia llamó a la base de jugadoras para afrontar el cierre de la competencia continental con dos partidos que pueden asegurar su cupo al Mundial Brasil 2027 en Cali y Asunción (capital del Paraguay), respectivamente, y una de las novedades de la lista es el regreso de la delantera del Chelsea, Mayra Ramírez.

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Colombia recibirá a Uruguay en Cali, y tendrá que visitar a Paraguay en Asunción-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Colombia recibirá a Uruguay en Cali, y tendrá que visitar a Paraguay en Asunción-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Es importante recordar que en la última doble fecha la selección Colombia venció a Chile en el Pascual Guerrero de Cali, y empató ante Argentina en Buenos Aires, resultados que permitieron que quedara en la segunda posición con 14 puntos.

A continuación, esta es la lista de jugadoras que estarán en los partidos:

  • Ana María Guzmán – Palmeiras (Brasil)
  • Ángela Barón – HAC Féminines (Francia)
  • Catalina Pérez – Racing Club Estrasburgo (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas – R.C.D Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Greicy Landázury – Palmeiras (Brasil)
  • Gisela Robledo – Corinthians (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (México)
  • Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (España)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Luisa Agudelo – Deportivo Cali (Colombia)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mayra Ramírez – Chelsea FC (Inglaterra)
  • Maithe López – Vancouver FC (Canadá)
  • Michelle Vásquez – Deportivo Cali (Colombia)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (México)

Así le fue a Colombia en su última doble fecha: victoria ante Chile y empate reñido ante Argentina

Linda Caicedo ha sido una de las principales para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Linda Caicedo ha sido una de las principales para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El 14 de abril de 2026, Colombia venció a Chile por 2-0, y quedó cerca de la clasificación al Mundial Femenino de 2027, con Linda Caicedo como la principal protagonista.

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El encuentro se resolvió con un primer golpe temprano y un cierre en el tiempo añadido.

La delantera del Real Madrid fue el eje del ataque colombiano durante todo el partido. Su desempeño se destacó por el gol, la acción que originó la pena máxima y su influencia constante en la presión y la conducción ofensiva.

Colombia tomó la iniciativa desde el inicio con presión alta y posesión sostenida, aunque ese dominio temprano no se tradujo de inmediato en muchas oportunidades claras.

La apertura del marcador llegó pronto. Caicedo sorteó a varias rivales dentro del área y definió con precisión para el 1-0 gracias a una jugada individual.

Tras la ventaja, el conjunto colombiano mantuvo el control del juego, aunque tuvo dificultades para definir. Hubo oportunidades claras para Manuela Paví y Maithe López que no lograron concretarse.

Chile generó pocas aproximaciones durante la primera mitad. Su ocasión más peligrosa se presentó cerca del descanso, con una pelota que cruzó el área sin encontrar rematadora. Así, Colombia se fue al entretiempo con una diferencia mínima.

En el segundo tiempo, Colombia salió nuevamente con intensidad y buscó ampliar la distancia con remates de media distancia, especialmente a través de Leicy Santos, aunque esos intentos carecieron de la precisión necesaria.

A medida que avanzaron los minutos, el partido se tornó más trabado. El equipo local insistió en busca del segundo gol sin demasiada claridad en los últimos metros, mientras que la selección chilena ofreció pocas respuestas en ataque.

El ingreso de Gisella Robledo aportó un nuevo ritmo al frente ofensivo colombiano. La delantera generó peligro de inmediato y estuvo cerca de aumentar la diferencia con un remate al poste.

En los minutos finales, Chile mejoró su presencia en ataque y aprovechó una merma en la intensidad local, aunque no consiguió concretar sus aproximaciones.

La jugada que definió el encuentro volvió a nacer en los pies de Caicedo. La atacante inició desde mitad de cancha, llegó al área rival y fue derribada en una acción polémica que terminó en penalti.

Manuela Vanegas fue la encargada del cobro de tiro penal, y colocar el 2-0 final al 90+5. En la última jugada, Katherine Tapia salvó una jugada para sellar el triunfo “Tricolor”.

Argentina vs. Colombia
Argentina y Colombia vienen de empatar sin goles en Lanús, por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @Argentina/X

En el último partido, el 18 de abril de 2026, Colombia empató 0-0 con Argentina en la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina y quedó en la cima de la tabla con 14 puntos, en el estadio Ciudad de Lanús, de Buenos Aires.

El empate respondió a la pregunta central de la jornada: Colombia no aseguró todavía su cupo mundialista, pero se mantuvo en posición de clasificación al compartir el liderato con Argentina. El objetivo principal del equipo en 2026 es ese boleto directo al Mundial, ya que las dirigidas por Ángelo Marsiglia ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el desarrollo del partido, las opciones más claras de Colombia en el primer tiempo pasaron por Linda Caicedo. En la segunda parte, el ingreso de Gisela Robledo le dio más llegada al equipo colombiano sobre el arco argentino.

Hubo dos acciones de posible penal a favor de Colombia, pero ni el VAR ni la árbitra central sancionaron infracción para el conjunto de Marsiglia. Esa decisión dejó el marcador sin cambios.

Frente a los partidos anteriores ante Venezuela y Chile, Colombia presentó tres modificaciones en la formación titular: ingresaron Carolina Arias, Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla. La ausencia más notoria fue la de Lorena Bedoya, debido a la decisión del cuerpo médico de preservar después de la molestia que sufrió ante Chile.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia quiere asegurar su cupo directo al Mundial de Brasil 2027-crédito Adan González/EFE
Colombia quiere asegurar su cupo directo al Mundial de Brasil 2027-crédito Adan González/EFE
  1. Argentina: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  2. Colombia: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Venezuela: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  4. Chile: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  5. Ecuador: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  6. Paraguay: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  7. Perú: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Uruguay: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  9. Bolivia: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -26)

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