La colombiana Vanessa Pulgarín es la primera ganadora del ‘Miss Grand International All Stars 2026′: tuvo un puntaje casi perfecto

Vanessa Pulgarín gana certamen internacional representando a Colombia - crédito captura de pantalla GrandTV/ YouTube

La modelo y reina de belleza antioqueña Vanessa Pulgarín sigue sumando reconocimientos en su trayectoria internacional y dejando en alto el nombre de Colombia.

La paisa logró alzarse con la corona en la primera edición del importante certamen de belleza que reunió a destacadas reinas de diferentes países en Bangkok, Tailandia, el Miss Grand International All Stars 2026. Su desempeño, carisma y seguridad sobre el escenario le permitieron destacarse entre las participantes de distintos países y llevar el nombre del país a lo más alto.

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La representante colombiana se impuso ante 56 candidatas procedentes de distintas naciones y logró conquistar al jurado tras varias semanas de competencia, en las que las participantes fueron evaluadas en pruebas de pasarela, entrevistas, presentaciones en traje de gala y desafíos enfocados en su desenvolvimiento integral.

La victoria de Pulgarín marca un momento histórico para Colombia, ya que se convirtió en la primera mujer en obtener esta corona desde la creación del certamen, un formato que busca reunir a destacadas concursantes de diferentes concursos internacionales para competir por un título de carácter global.

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Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

Desde el inicio de la competencia, la colombiana figuró entre las favoritas, pues su desempeño en cada una de las actividades oficiales, sumado a su seguridad en el escenario y su capacidad de comunicación, la llevó a consolidarse como una de las aspirantes más fuertes de la edición. Algo que se vio reflejado en la serie de resultados que tuvo desde las primeras etapas del certamen.

Por ejemplo, la colombiana arrasó en las evaluaciones preliminares realizadas en Bangkok, Tailandia, pues en el denominado Bare-Face Challenge (reto de rostro lavado), una de las pruebas más exigentes del concurso, porque las participantes deben mostrarse completamente al natural y sin filtros, Pulgarín obtuvo una destacada calificación de 9,54, ubicándose entre las mejores de la jornada y demostrando que su belleza trascendía el maquillaje y la producción escénica.

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A este logro se sumó su sobresaliente participación en la competencia de traje de baño. Con una pasarela segura, elegante y cargada de la energía latina que caracteriza a las representantes colombianas, la modelo antioqueña alcanzó una puntuación de 9,69, una de las más altas del certamen. Un resultado que la llevó a posicionarse oficialmente en la cima del grupo conformado por 56 reconocidas concursantes internacionales que aspiraban a la primera corona de Miss Grand International All Stars.

Otro de los momentos que captó la atención del jurado fue su respuesta en inglés durante la ronda de preguntas, ya que al ser consultada sobre las cualidades que la convierten en una estrella y hacen que todos puedan verlo claramente, Vanessa destacó valores como la disciplina, la perseverancia, la autenticidad, mientras que su dominio del escenario, sumado a la seguridad con la que respondió en un idioma diferente al suyo, fue ampliamente aplaudido por los asistentes.

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La victoria de Vanessa Pulgarín marca un hito para Colombia en certámenes internacionales de belleza - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

La gran final estuvo cargada de expectativa, especialmente durante el momento en que quedaron definidas las últimas finalistas que disputaban la corona. Finalmente, el nombre de Vanessa Pulgarín fue anunciado como el de la primera soberana de la historia del concurso.

“Ya tenemos oficialmente el sobre en nuestras manos y estamos a punto de anunciar a la ganadora de la primera edición del concurso MGI All Stars. Damas y caballeros, aquí están nuestras dos finalistas. Una de ellas será coronada como la primera ganadora de MGI All Stars. Y ahora, la ganadora de la primera edición de MGI All Stars volverá para defender su título en la próxima edición. Y si logra mantener la corona por un tercer mandato consecutivo, recibirá un gran premio total de un millón de dólares. Nuestra primera ganadora de MGI All Stars es... Vanessa Pulgarin. Colombia”, anunciaron los presentadores durante la ceremonia.

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La emoción del momento fue celebrada por los asistentes al evento y por los seguidores de la colombiana, que durante toda la competencia manifestaron su apoyo a través de las redes sociales. El triunfo también representó un nuevo reconocimiento para Colombia dentro de los certámenes internacionales de belleza, donde históricamente las representantes nacionales han logrado destacarse.

El segundo lugar del concurso fue para Faith Maria Portenha, representante de Ghana, quien también figuró entre las candidatas más sólidas del certamen gracias a su desempeño durante las diferentes etapas de la competencia.

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Vanessa Pulgarín conquista la corona de Miss Grand All Stars 2026 - crédito @carlosclaroc/IG

Por su parte, la vietnamita Huong Giang completó el podio al ubicarse en la tercera posición. Ambas concursantes fueron consideradas desde el principio como fuertes aspirantes al título y lograron avanzar hasta las últimas rondas de evaluación.