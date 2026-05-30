Colombia

La colombiana Vanessa Pulgarín es la primera ganadora del ‘Miss Grand International All Stars 2026′: tuvo un puntaje casi perfecto

La ex Miss Universe Colombia se consolidó como la participante favorita de la primera edición del certamen de belleza que se llevó a cabo en Tailandia

Guardar
Google icon
Vanessa Pulgarín gana certamen internacional representando a Colombia - crédito captura de pantalla GrandTV/ YouTube
Vanessa Pulgarín gana certamen internacional representando a Colombia - crédito captura de pantalla GrandTV/ YouTube

La modelo y reina de belleza antioqueña Vanessa Pulgarín sigue sumando reconocimientos en su trayectoria internacional y dejando en alto el nombre de Colombia.

La paisa logró alzarse con la corona en la primera edición del importante certamen de belleza que reunió a destacadas reinas de diferentes países en Bangkok, Tailandia, el Miss Grand International All Stars 2026. Su desempeño, carisma y seguridad sobre el escenario le permitieron destacarse entre las participantes de distintos países y llevar el nombre del país a lo más alto.

PUBLICIDAD

La representante colombiana se impuso ante 56 candidatas procedentes de distintas naciones y logró conquistar al jurado tras varias semanas de competencia, en las que las participantes fueron evaluadas en pruebas de pasarela, entrevistas, presentaciones en traje de gala y desafíos enfocados en su desenvolvimiento integral.

La victoria de Pulgarín marca un momento histórico para Colombia, ya que se convirtió en la primera mujer en obtener esta corona desde la creación del certamen, un formato que busca reunir a destacadas concursantes de diferentes concursos internacionales para competir por un título de carácter global.

PUBLICIDAD

Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube
Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

Desde el inicio de la competencia, la colombiana figuró entre las favoritas, pues su desempeño en cada una de las actividades oficiales, sumado a su seguridad en el escenario y su capacidad de comunicación, la llevó a consolidarse como una de las aspirantes más fuertes de la edición. Algo que se vio reflejado en la serie de resultados que tuvo desde las primeras etapas del certamen.

Por ejemplo, la colombiana arrasó en las evaluaciones preliminares realizadas en Bangkok, Tailandia, pues en el denominado Bare-Face Challenge (reto de rostro lavado), una de las pruebas más exigentes del concurso, porque las participantes deben mostrarse completamente al natural y sin filtros, Pulgarín obtuvo una destacada calificación de 9,54, ubicándose entre las mejores de la jornada y demostrando que su belleza trascendía el maquillaje y la producción escénica.

A este logro se sumó su sobresaliente participación en la competencia de traje de baño. Con una pasarela segura, elegante y cargada de la energía latina que caracteriza a las representantes colombianas, la modelo antioqueña alcanzó una puntuación de 9,69, una de las más altas del certamen. Un resultado que la llevó a posicionarse oficialmente en la cima del grupo conformado por 56 reconocidas concursantes internacionales que aspiraban a la primera corona de Miss Grand International All Stars.

Otro de los momentos que captó la atención del jurado fue su respuesta en inglés durante la ronda de preguntas, ya que al ser consultada sobre las cualidades que la convierten en una estrella y hacen que todos puedan verlo claramente, Vanessa destacó valores como la disciplina, la perseverancia, la autenticidad, mientras que su dominio del escenario, sumado a la seguridad con la que respondió en un idioma diferente al suyo, fue ampliamente aplaudido por los asistentes.

La victoria de Vanessa Pulgarín marca un hito para Colombia en certámenes internacionales de belleza - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube
La victoria de Vanessa Pulgarín marca un hito para Colombia en certámenes internacionales de belleza - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

La gran final estuvo cargada de expectativa, especialmente durante el momento en que quedaron definidas las últimas finalistas que disputaban la corona. Finalmente, el nombre de Vanessa Pulgarín fue anunciado como el de la primera soberana de la historia del concurso.

“Ya tenemos oficialmente el sobre en nuestras manos y estamos a punto de anunciar a la ganadora de la primera edición del concurso MGI All Stars. Damas y caballeros, aquí están nuestras dos finalistas. Una de ellas será coronada como la primera ganadora de MGI All Stars. Y ahora, la ganadora de la primera edición de MGI All Stars volverá para defender su título en la próxima edición. Y si logra mantener la corona por un tercer mandato consecutivo, recibirá un gran premio total de un millón de dólares. Nuestra primera ganadora de MGI All Stars es... Vanessa Pulgarin. Colombia”, anunciaron los presentadores durante la ceremonia.

La emoción del momento fue celebrada por los asistentes al evento y por los seguidores de la colombiana, que durante toda la competencia manifestaron su apoyo a través de las redes sociales. El triunfo también representó un nuevo reconocimiento para Colombia dentro de los certámenes internacionales de belleza, donde históricamente las representantes nacionales han logrado destacarse.

El segundo lugar del concurso fue para Faith Maria Portenha, representante de Ghana, quien también figuró entre las candidatas más sólidas del certamen gracias a su desempeño durante las diferentes etapas de la competencia.

Vanessa Pulgarín conquista la corona de Miss Grand All Stars 2026 - crédito @carlosclaroc/IG

Por su parte, la vietnamita Huong Giang completó el podio al ubicarse en la tercera posición. Ambas concursantes fueron consideradas desde el principio como fuertes aspirantes al título y lograron avanzar hasta las últimas rondas de evaluación.

Temas Relacionados

Vanessa PulgarínMiss Grand All Stars 2026Ganadora Miss Grand All Stars 2026Vanessa Pulgarín ganadoraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registraduría confirmó que todo está listo para la jornada electoral y que habrá máximas garantías: “Fortaleza del sistema colombiano”

El registrador Hernán Penagos informó que el operativo logístico y de seguridad se encuentra desplegado en todos los municipios y en el exterior, sin novedades que exijan modificar la localización de las mesas para los comicios

Registraduría confirmó que todo está listo para la jornada electoral y que habrá máximas garantías: “Fortaleza del sistema colombiano”

El alcalde de Tununguá fue detenido en la madrugada por incumplir las restricciones que él mismo firmó; además agredió a varios policías

Elkin Alfonso Gil fue detenido en la madrugada luego de un altercado con la Policía, que lo sorprendió consumiendo licor en horario restringido

El alcalde de Tununguá fue detenido en la madrugada por incumplir las restricciones que él mismo firmó; además agredió a varios policías

Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta por tatuajes bajo sedación en sitios no autorizados: piden investigar caso de una persona hospitalizada

La solicitud llegó tras advertencias sobre posibles complicaciones clínicas asociadas a la práctica de tatuajes en lugares no autorizados, según información preliminar sobre un caso bajo investigación por las autoridades sanitarias locales

Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta por tatuajes bajo sedación en sitios no autorizados: piden investigar caso de una persona hospitalizada

Elecciones presidenciales 2026: así puede detectar noticias falsas y desinformación sobre Cepeda, Paloma y Abelardo

Las fake news se han convertido en uno de los principales desafíos de la campaña electoral de 2026, impulsadas por publicaciones diseñadas para influir en la opinión pública

Elecciones presidenciales 2026: así puede detectar noticias falsas y desinformación sobre Cepeda, Paloma y Abelardo

Tesla grabó en HD a ladrón en norte de Bogotá, rompió el vidrio para sacar objetos de valor

El hecho quedó totalmente registrado por el sistema de videovigilancia del vehículo, lo que permitió ver con claridad el rostro del responsable durante toda la secuencia

Tesla grabó en HD a ladrón en norte de Bogotá, rompió el vidrio para sacar objetos de valor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Juliana Velásquez estrenó el Metro de Bogotá, cantó a capela y desató debate sobre la cultura ciudadana

Juliana Velásquez estrenó el Metro de Bogotá, cantó a capela y desató debate sobre la cultura ciudadana

Gustavo Petro reflexiona sobre el rechazo a su gestión: “Siempre va a pasar que alguien no lo quiera”.

Jorge Barón reveló que Michael Jackson iba a estar en ‘El show de las Estrellas’: “Todo estaba arreglado”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

Nataly Umaña celebró el triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Te lo mereces”

Deportes

Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

Dimayor sancionó a la hinchada de Deportivo Pasto y al técnico Jonathan Risueño por incidentes ante Tolima en playoffs

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Einer Rubio tuvo fuerte cruce con Giulio Ciccone tras la etapa 19 del Giro de Italia: “No tiene palabra”

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”