Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

El proyecto fue renovado para una nueva entrega para 2027, pese a los rumores en redes que apuntaban a que el programa no regresaría por los bajos niveles de audiencia que presentó con la temporada 2026

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'La casa de los famosos Colombia' confirmó su cuarta temporada y desata debate entre seguidores - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla RCN
'La casa de los famosos Colombia' confirmó su cuarta temporada y desata debate entre seguidores - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla RCN

La emoción por el desenlace de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no solo se centró en conocer al ganador, sino que estuvo acompañada de un anuncio que sorprendió a la audiencia: el reality tendrá cuarta temporada en 2027.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del programa, confirmaron en directo que el formato continuará, generando de inmediato entusiasmo entre los seguidores y renovando las expectativas sobre el futuro del concurso.

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El anuncio lo hizo Carla Giraldo al final de la emisión al sacar un sobre en el que se leía “Confirmada la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027″, noticia que fue celebrada en redes sociales por los seguidores del formato.

El programa experimentó un repunte en el rating la noche del 31 de marzo, alcanzando el top 5 de los más vistos en Colombia, hecho que no se producía desde su estreno - crédito cortesía Canal RCN
Carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaron en directo la continuidad del reality, reavivando el entusiasmo de la comunidad de seguidores - crédito cortesía Canal RCN

La confirmación también llegó por la cuenta de Instagram del programa, donde la producción invitó a los televidentes a etiquetar a los famosos que les gustaría ver en esta nueva entrega. “¡Las sorpresas no acaban! 🔥😍 Cuando pensábamos que la gala no podía ponerse mejor, se confirma la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027, ¿a quiénes les gustaría ver? 🤔”.

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En una nueva publicación en la que aseguran que desde ahora la cuarta temporada está en construcción, la producción del programa también dejó el mensaje: “Se cierran de nuevo las puertas de la casa más famosa de Colombia, pero se abrirán de nuevo. 😎 Gracias por ser parte de esta historia".

El anuncio generó opiniones encontradas en redes sociales. Desde el arranque de la temporada 2026, circularon críticas sobre la selección de participantes, situación que se reflejó en una disminución de la audiencia durante varias semanas. Ante este panorama, muchos usuarios expresaron la necesidad de que la próxima edición cuente con un elenco más atractivo, con el objetivo de recuperar el interés del público en 2027.

Carla Giraldo responde a la polémica por las nominaciones exprés en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
La producción utilizó la cuenta de Instagram para invitar a los televidentes a sugerir celebridades para la próxima edición de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

“HAGAN BIEN EL CASTING, NO MÁS MUEBLES, POR FAVOR”, “La peor temporada!La peor final!Que vaina tan aburrida!”, “Por favor escojan bien los participantes”, “Que el público elija a todoossssss”, “Este año tuvimos puros muebles”, (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

El anuncio de la cuarta temporada marcó un giro en la narrativa, especialmente luego de que surgieran dudas respecto a la continuidad del formato por los registros de audiencia de la edición actual. En días previos a la final, se debatió en redes y medios si el ciclo que terminaba podría ser el último, ante una disminución en los niveles de sintonía en comparación con entregas anteriores.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la nueva forma de votar en 'La casa de los famosos Colombia 2025'
El anuncio dividió opiniones en redes sociales, donde muchos usuarios pidieron cambios en el casting para recuperar la audiencia en 2027. - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con información difundida días antes de la final en el programa La Corona, conducido por Ariel Osorio, el canal no solo tiene previsto realizar una cuarta edición en 2027, también proyectaría una quinta temporada bajo el formato All Stars. Esta versión reuniría a los participantes más recordados, polémicos y queridos de todas las temporadas, lo que despertó un inmediato interés en la audiencia y abrió la posibilidad de ver de nuevo a figuras que dejaron huella en la historia del reality.

Durante la transmisión, Osorio fue enfático al desmentir versiones sobre una cancelación o cierre del formato. “A pesar de los escándalos y los cambios internos, el canal ya tiene definido el futuro inmediato del reality”, aseguró el conductor, subrayando que el formato continuará “contra todo pronóstico y contra todos los rumores”. La noticia fue recibida con entusiasmo y alimentó el debate sobre qué concursantes podrían regresar en la edición All Stars, prevista como la quinta temporada.

Karen Sevillano en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’
La producción también estaría evaluando una quinta temporada bajo el formato All Stars, que reuniría a los concursantes más destacados y polémicos de todas las entregas - crédito cortesía Canal RCN

Entre los nombres que más suenan para las próximas ediciones se encuentran los ganadores de las dos primeras temporadas, Karen Sevillano y Andrés Altafulla, así como otros favoritos del público: Karina García, Melissa Gate, Martha Bolaños, Isabella Santiago, Yina Calderón y Emiro Navarro, entre otros. La expectativa crece en torno a la selección de participantes y al formato que adoptarán las siguientes entregas.

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