Supersalud interviene clínicas estéticas de Gabriel Cubillos por presuntas irregularidades: el médico había asegurado que Dios castigaría a quienes lo denunciaran

Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud, anunció el cierre temporal de servicios en clínicas vinculadas a Gabriel Cubillos y una inspección a la Secretaría de Salud de Bogotá - crédito Daniel Quintero/X

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento e impuso una medida cautelar a la Clínica Láser Surgical, centros médicos vinculados al médico general Gabriel Cubillos, tras identificar presuntas irregularidades en la prestación de servicios quirúrgicos y riesgos para los pacientes.

La decisión fue anunciada el 29 de mayo por la Supersalud, que informó que durante visitas de inspección encontró que la Clínica de Obesidad y Envejecimiento ofrecía y comercializaba procedimientos quirúrgicos sin contar con la habilitación correspondiente para hacerlo.

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Además, señaló que en la Clínica Láser Surgical se detectaron riesgos en la prestación de los servicios y una presunta obstaculización de las labores de vigilancia y control.

Como consecuencia de estas actuaciones, la Clínica Láser Surgical reportó el retiro de la habilitación de sus servicios del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), según informó la entidad.

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El cierre temporal recayó específicamente sobre el servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, donde ejerce Cubillos, que se presenta como médico general y ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por procedimientos estéticos realizados durante los últimos años.

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud impusieron medidas de cierre temporal y control sobre servicios asociados a las clínicas vinculadas a Gabriel Cubillos - crédito Superintendencia de Salud

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, aseguró que las medidas buscan proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios médicos en el país.

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“Vamos a realizar también una inspección a la Secretaría de Salud de Bogotá para entender por qué este caso no había sido atendido como debía”, afirmó el funcionario al anunciar las decisiones.

Quintero también hizo un llamado a los ciudadanos para verificar que los procedimientos estéticos sean realizados por profesionales debidamente certificados y en instituciones habilitadas, advirtiendo que acudir a establecimientos sin los requisitos exigidos puede poner en riesgo la vida de los pacientes.

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Las medidas de la Supersalud se conocen en medio de denuncias públicas de personas que aseguran haber sufrido complicaciones tras someterse a procedimientos realizados por Cubillos.

Una de ellas es Diana Rojas Mejía, que relató en entrevista con La Fm que acudió en enero de 2025 a una clínica en el norte de Bogotá para practicarse una cirugía abdominal.

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Según contó, durante la consulta Cubillos le propuso intervenir también otras zonas del cuerpo y le ofreció un procedimiento cuyo costo pasó de 70 millones a 50 millones de pesos.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas contra dos clínicas vinculadas a Gabriel Cubillos tras detectar presuntas irregularidades en la prestación de servicios quirúrgicos - crédito Página Web Gabriel Cubillos Supersalud

Posteriormente, la mujer denunció complicaciones físicas derivadas de la intervención y aseguró que, tras presentar reclamaciones, comenzó a recibir mensajes que interpretó como amenazas.

Según reprodujo La Fm, en uno de los videos difundidos por Cubillos el médico afirmó: “Conmigo es por las buenas o por las malas”. En otra grabación citada por la emisora, lanzó una advertencia que generó controversia al referirse a quienes lo denunciaban.

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“Mis enemigos o terminan mal, muy mal, o terminan en la cárcel”, expresó. En el mismo mensaje agregó que a una mujer que lo señalaba públicamente “la vida ya le mató un hijo” y le recordó que tenía otro hijo, declaraciones que fueron interpretadas por la denunciante como una intimidación.

La Fm también reportó que Cubillos llegó a afirmar en redes sociales que Dios castigaba a quienes actuaban en su contra, un discurso que ha sido ampliamente cuestionado por usuarios y pacientes que han presentado denuncias en su contra.

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Rojas aseguró que actualmente requiere procedimientos reconstructivos y que sufrió secuelas físicas que afectaron su calidad de vida. Además, pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones relacionadas con su caso.

Gabriel Cubillos, médico general señalado por pacientes y objeto de investigaciones tras denuncias relacionadas con procedimientos estéticos realizados en Bogotá - crédito Página Web Gabriel Cubillos

Frente a las acusaciones, Cubillos negó haber cometido irregularidades y aseguró al medio citado que cuenta con toda la documentación exigida para ejercer sus actividades.

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“Tengo todo en regla y no me da miedo. Los medios ya los he demandado y he salido ganador de bastante dinero”, afirmó. También sostuvo que las denuncias en su contra serían falsas y aseguró que había presentado acciones ante la Fiscalía.

La controversia alrededor del médico no es nueva. En 2022 se hizo viral un video en el que amenazaba con practicar pruebas de polígrafo a sus trabajadores para determinar por quién habían votado en las elecciones presidenciales y despedir a quienes hubieran apoyado al entonces candidato Gustavo Petro.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, la Supersalud sostuvo que continuará las labores de inspección para establecer posibles responsabilidades y verificar que las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplan con las condiciones de calidad y seguridad exigidas por la normativa colombiana.