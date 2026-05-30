Colombia

Mónica Rodríguez arremete contra El Tiempo por caso de Gabriel Meluk: “Se lavaron las manos”

Rodríguez es una de las fundadoras del movimiento ‘Me Too Colombia’ que surgió luego de la serie de denuncias por parte de un grupo de periodistas de Noticias Caracol en marzo de 2026 que señalaron conductas de acoso sexual y laboral por parte de dos presentadores y periodistas

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La periodista Mónica Rodríguez se sumó al rechazo por parte de su colega, Juanita Gómez - créditos @monyrodriguezoficial/IG | @gabrielmeluk/IG
La periodista Mónica Rodríguez se sumó al rechazo por parte de su colega, Juanita Gómez - créditos @monyrodriguezoficial/IG | @gabrielmeluk/IG

Luego de que el periodista deportivo Gabriel Meluk negó que su salida del diario El Tiempo estuviera vinculada con señalamientos de presunto acoso sexual laboral.

El comunicador hizo esta afirmación en un comunicado que compartió el 30 de mayo a través de su cuenta de X.

En el documento emitido por Meluk se asegura que la empresa (Casa Editorial El Tiempo —CEET—) le informó que su desvinculación respondió a una reestructuración por razones económicas (como él mismo señaló en una publicación en X el miércoles 27 de mayo), y en medio de la denuncia formal que la periodista Jineth Bedoya presentó ante la Fiscalía General de la Nación por supuestos casos de acoso laboral en la redacción, tras los testimonios que se publicaron en un informe el jueves 28 de mayo de 2026 por parte de la Revista Raya.

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Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026, era el editor de la sección de deportes de El Tiempo, se pronunció luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual dentro de la compañía - crédito @MelukLeCuenta/X
Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026, era el editor de la sección de deportes de El Tiempo, se pronunció luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual dentro de la compañía - crédito @MelukLeCuenta/X

Por todo lo anterior, y sumado a la publicación del comunicado por parte de CEET la noche del viernes 29 de mayo, y en el que se respaldó la acción de Bedoya, ese mismo día la periodista y presentadora Mónica Rodríguez expresó su malestar por la manera en que se ha manejado el proceso desde las mismas directivas del medio de comunicación bogotano.

La periodista, que lideró junto a sus colegas (Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar y Laura Palomino) la creación del movimiento ‘Me Too Colombia’, y que recibió 260 denuncias por parte de comunicadoras que sufrieron episodios de acoso sexual y laboral en sus entornos laborales que publicó en el informe Yo te creo colega, calificó de la peor manera cómo se ha llevado a cabo el proceso interno hasta el momento.

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“Qué mal manejo de la situación en @ELTIEMPO”, inicia la publicación de Rodríguez, que precisó en una serie de argumentos el por qué sostiene esta tesis.

En primer lugar, la presentadora hizo hincapié en “los años que callaron, conociendo las denuncias”.

Rodríguez se pronunció un par de horas después de la emisión del comunicado por parte de Casa Editorial El Tiempo, la noche del viernes 29 de mayo de 2026 - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X
Rodríguez se pronunció un par de horas después de la emisión del comunicado por parte de Casa Editorial El Tiempo, la noche del viernes 29 de mayo de 2026 - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

En un segundo aspecto cuestionó cómo fue apartado de su cargo el periodista deportivo. “Decirle a Meluk que la razón de su despido fue por reestructuración y no por denuncias de acoso (según su comunicado)”, detalló Rodríguez en su publicación de X.

El tercer punto que causó malestar en la periodista fue que “el comunicado de la Casa Editorial (El Tiempo) decía que ‘colaborarán y apoyarán’ a Jineth en su denuncia”. Para ella, “esa tarea debió asumirla la empresa”, agregó en el mensaje.

Por último, Rodríguez descalificó que el medio haya salido a “‘sacar pecho’ por un protocolo que claramente no aplicaron y no funcionó”.

La Casa Editorial El Tiempo expresó su apoyo ante las medidas tomadas por Jineth Bedoya, llevando las denuncias contra Gabriel Meluk ante la Fiscalía - crédito @ELTIEMPO/X
La Casa Editorial El Tiempo expresó su apoyo ante las medidas tomadas por Jineth Bedoya, llevando las denuncias contra Gabriel Meluk ante la Fiscalía - crédito @ELTIEMPO/X

La periodista y presentadora no se guardó nada y aseveró que “El tiempo transcurrido habla de la pusilanimidad de @ELTIEMPO”, y concluyó (etiquetando en el mensaje las cuentas del director general de CEET, Andrés Mompotes; y del editor multimedia José Carlos García) que desde el medio de comunicación “básicamente se lavaron las manos en todos los aspectos”.

Qué más dijo Gabriel Meluk en su comunicado

En esa misma carta, Meluk sostuvo que durante sus 32 años de trabajo nunca enfrentó un proceso disciplinario y que tampoco ha sido denunciado por ningún delito.

Dentro de los argumentos que señaló en su comunicado, el periodista aseguró que la reorganización incluía la fusión de Futbolred.com con la Redacción de Deportes para reducir costos operativos de cara al próximo Mundial de Fútbol, y que incluso no se descartaban nuevos recortes de personal en el equipo.

El exeditor de deportes agregó que la única explicación que recibió sobre su salida aludió a “una reestructuración de la Sección de Deportes, motivada por las dificultades económicas por las que atraviesa el medio”.

- crédito @MelukLeCuenta/X
- crédito @MelukLeCuenta/X

Según su comunicado, esa versión le fue transmitida en persona por José Carlos García, editor multimedia de El Tiempo, y luego por teléfono por Andrés Mompotes, director general del periódico.

Meluk añadió que la versión sobre los señalamientos se conoció después de lo publicado por “un medio de comunicación digital” (el informe de Revista Raya) y del anuncio de acciones judiciales relacionadas con “supuestos casos de acoso”.

En su carta, él escribió: “Mi familia y yo estamos conmocionados por la versión publicada en las últimas horas por un medio de comunicación digital, así como por el anuncio de acciones judiciales relacionadas con supuestos casos de acoso”.

La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X
La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido el 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X

Gabriel Meluk dijo que nunca enfrentó procesos disciplinarios ni denuncias penales

El punto central de la respuesta de Meluk fue que rechaza que su salida pueda interpretarse como consecuencia de una actuación interna por acoso.

En el documento el periodista deportivo dijo: “Nunca fui sometido a ningún proceso disciplinario durante estos 32 años de trabajo. Tampoco he sido denunciado por ningún delito”.

Sobre una eventual actuación judicial, Meluk detalló que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

“Anuncio mi compromiso irrestricto de comparecer ante la administración de justicia que me requiera para responder con la verdad y aclarar con las pruebas necesarias los testimonios que hoy afectan profundamente mi reputación, así como mi vida familiar y profesional”, confirmó al final del comunicado el señalado periodista.

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