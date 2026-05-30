Colombia

Nataly Umaña celebró el triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Te lo mereces”

La inesperada reacción de la exesposa del ganador generó miles de comentarios en redes, en las que usuarios recordaron el polémico desenlace de la pareja durante la primera temporada del ‘reality’

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La actriz utilizó sus redes sociales para felicitar a su expareja, lo que desató reacciones y comentarios entre seguidores del reality y usuarios de plataformas digitales - crédito @natalyumanaa/ Instagram

La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dejó un momento inesperado en el mundo del entretenimiento.

Alejandro Estrada se consagró como ganador del reality y la reacción de su exesposa, Nataly Umaña, se volvió viral en cuestión de horas. El episodio reunió mensajes de apoyo y sorpresa, también reavivó recuerdos de uno de los desenlaces más comentados en la televisión nacional.

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Durante la noche del 29 de mayo, la audiencia del Canal RCN presenció el triunfo de Alejandro Estrada en la competencia. La noticia provocó una intensa actividad en redes sociales, donde familiares, allegados y seguidores felicitaron al actor. Una de las respuestas que más atención generó fue la de Nataly Umaña, quien eligió sus redes para compartir un video celebrando el logro de quien fuera su esposo por más de diez años.

En la grabación, Umaña expresó: “Felicidades, muy bien, muy bien. Se lo merece”, una declaración que rápidamente acumuló miles de reacciones en plataformas como Instagram y TikTok.

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Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
El video de Nataly Umaña felicitando a Alejandro Estrada acumuló rápidamente miles de interacciones en plataformas como Instagram y TikTok - crédito cortesía RCN

El gesto, interpretado por muchos como una muestra de deportividad, desató diversos comentarios entre los usuarios. Algunos resaltaron el valor de reconocer el éxito de un expareja, mientras que otros recordaron los episodios de la primera edición del programa, en los que la relación entre ambos quedó expuesta a la opinión pública.

El vínculo entre Estrada y Umaña marcó una de las secuencias más recordadas en la historia reciente de la televisión colombiana. Durante una dinámica de “congelados” en la primera temporada del reality, el actor decidió poner fin a su matrimonio en directo y entregar el anillo de bodas a la actriz. La escena, transmitida en horario central, se produjo después de que Umaña estableciera un lazo sentimental con Miguel Melfi, otro participante del concurso.

Esa decisión de Estrada se convirtió en tendencia nacional, alimentando semanas de debate en redes y medios. El impacto de aquel momento sigue generando comentarios y análisis, sobre todo tras la reciente victoria del actor, que revive el interés por la evolución personal y profesional de ambos protagonistas.

Las confesiones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña reavivan el interés en su historia en plena competencia - crédito cortesía Canal RCN
a ruptura pública entre Estrada y Umaña en la dinámica de “congelados” quedó grabada como uno de los momentos más impactantes del reality colombiano - crédito cortesía Canal RCN

La definición de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se caracterizó por una participación masiva del público y una competencia final integrada solo por hombres. La gala de cierre mostró el respaldo digital de la audiencia, que decidió el resultado a través de una votación en línea. El ganador se impuso con un porcentaje contundente: el 63,87% de los votos, lo que marcó una diferencia importante sobre el segundo lugar, ocupado por Juanda Caribe, quien obtuvo el 28,11% del apoyo.

La etapa final del certamen también contó con la presencia de Tebi Bernal y Valentino Lázaro. Los cuatro aspirantes disputaron el título después de superar cuatro meses de aislamiento, convivencia y estrategias dentro de la casa. A lo largo de la competencia, los participantes enfrentaron desafíos internos y alianzas que pusieron a prueba su capacidad de adaptación y su popularidad frente a la audiencia.

El desenlace de esta temporada contrastó con la edición anterior, donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue mínima. En 2025, Andrés Altafulla obtuvo el 51,84% de los votos, mientras que Melissa Gate alcanzó el 44,81%. En cambio, la edición 2026 dejó un margen mucho más amplio, consolidando el favoritismo del ganador de este año.

La final de la tercera temporada se definió por una votación masiva, con un claro dominio del público digital que favoreció a Estrada con el 63,87% de los votos - crédito cortesía Canal RCN
La final de la tercera temporada se definió por una votación masiva, con un claro dominio del público digital que favoreció a Estrada con el 63,87% de los votos - crédito cortesía Canal RCN

La reacción del público digital fue central en la definición del resultado y reflejó el impacto que el formato mantiene en Colombia. La interacción a través de plataformas digitales permitió a los seguidores influir directamente en la competencia. El premio entregado al vencedor, de 400 millones de pesos, sumó un incentivo adicional al reconocimiento obtenido tras meses de exposición mediática.

Tras la final, el ganador abandonó el aislamiento y se preparó para el reencuentro con sus familiares y amigos, mientras la atención mediática se centró en el cierre de una temporada que mantuvo altos niveles de audiencia y participación virtual.

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