Judicializan a ficha clave del caso Daily Cop: Fiscalía rastrea el destino de los $126.000 millones captados ilegalmente

La Fiscalía judicializa a Edwin Betancourth Carvajal por presunto esquema ilegal con Daily Cop - crédito Fiscalía

Uno de los nombres que aparece reiteradamente en las investigaciones relacionadas con el escándalo financiero de Daily Cop volvió a quedar en el centro de la atención judicial.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Edwin Betancourth Carvajal, señalado de integrar la estructura que habría participado en la captación masiva e ilegal de recursos mediante el modelo de inversión que prometía ganancias extraordinarias a miles de personas en Colombia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ente acusador, el procesado habría desempeñado un papel relevante dentro de la organización que promovió la criptomoneda y las billeteras virtuales asociadas a Daily Cop, un esquema que durante varios años fue difundido ampliamente en redes sociales, eventos masivos y campañas promocionales que atrajeron a inversionistas de distintas regiones del país.

La investigación sostiene que el modelo ofrecía rendimientos que alcanzaban el 0,5% diario y hasta el 12% mensual en pesos colombianos.

El caso Daily Cop deja a Edwin Betancourth Carvajal en el centro de proceso judicial por lavado de activos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los usuarios podían visualizar supuestas utilidades a través de aplicaciones diseñadas para registrar los movimientos de sus inversiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, numerosos participantes denunciaron que perdieron el acceso a las plataformas y nunca recuperaron los recursos entregados.

PUBLICIDAD

Según los hallazgos de la Fiscalía, una parte significativa del dinero captado habría sido canalizada mediante cuentas de empresas vinculadas al holding y de terceros relacionados con la operación financiera. Esta maniobra, presuntamente, permitió ocultar recursos por más de 126.702 millones de pesos.

Las autoridades aseguran que Betancourth Carvajal habría ejercido funciones de representación, dirección y participación accionaria dentro de la estructura empresarial creada alrededor de Daily Cop. Además, su nombre aparece mencionado en decenas de denuncias presentadas por inversionistas que aseguran haber entregado dinero directamente al hoy procesado.

PUBLICIDAD

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía hizo referencia a los testimonios de varias de las víctimas que habrían identificado al señalado como una de las personas encargadas de recibir recursos y gestionar las inversiones.

Judicialización contra uno de los integrantes de la red delictiva que habría blanqueado capitales mediante el esquema ilegal de inversión Daily Cop - crédito Fiscalía

“Señor Edwin, a usted en aproximadamente 43 denuncias de múltiples víctimas es señalado directamente de ser víctima y hacer parte de este esquema de Daily Cop. Esas denuncias en particular describen de manera concreta el modo de operación, la entrega de dinero en efectivo, la carga de ese valor a una billetera virtual dentro de la aplicación y con una promesa de remuneración de dinero. Es decir, el nombre suyo, Edwin Betancourt Carvajal, aparece incorporado al relato de todas estas personas que lo señalan de manera directa en este esquema de captación con esa promesa de rentabilidad, manejo de recursos y su frustración patrimonial de cada uno de estos inversionistas”, explicaron en la audiencia.

PUBLICIDAD

La investigación también busca establecer la dimensión completa de la red que habría estado detrás de la expansión de Daily Cop en el país. En ese sentido, durante la diligencia judicial se mencionó que la estrategia de crecimiento del proyecto estuvo respaldada por una intensa campaña publicitaria y de posicionamiento.

“Daily Cop fue impulsada principalmente por Juan José Benavides Velasco y Sebastián Betancur Esquivel, quien es su hijo, y que su expansión se apoyó en las estrategias masivas de difusión en redes sociales, influencer, conciertos, eventos públicos, publicidad en escenarios de alta concurrencia, actividades promocionales en eventos tales como el Gran concierto que se realizó en la Feria de Cali del año 2020. Fue el que se promocionó fuertemente en la Feria de Cali. Bajo este esquema de captación masiva y habitual de dinero que afectó a múltiples víctimas, que alcanzó, de acuerdo a la trazabilidad realizada por la Fiscalía, una cifra superior a los ciento veintiséis mil millones de pesos colombianos que se canalizaron a través de bancos y otras del sector real, otras empresas del sector real”, indicaron en la audiencia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía imputó a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Prohíben salir del país a Edwin Betancourth Carvajal mientras crece el revuelo judicial por Daily Cop - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con las autoridades, el análisis financiero realizado durante la investigación permitió identificar operaciones que, presuntamente, buscaron dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante la captación ilegal.

PUBLICIDAD

“Esta imputación se sustenta que en conocimiento del origen ilícito de recursos provenientes de la captación masiva y habitual de dinero, el enriquecimiento ilícito asociado a este esquema, usted habría administrado, canalizado, resguardado y dando apariencia de legalidad mediante el uso del sistema financiero, la circulación de dinero en efectivo, la instrumentalización de estas sociedades comerciales y la ejecución de maniobras orientadas a ocultar y encubrir el verdadero origen y destino de los recursos. Se evidenció que el esquema Daily Cop tuvo un monto de captación de las víctimas de más de $126.702.987.790, de los cuales usted realizó el lavado como persona natural de $515.713.431”, aseguraron en las audiencias concentradas.

Aunque un juez de control de garantías no ordenó una medida privativa de la libertad, sí acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso una medida de aseguramiento que le prohíbe salir del país mientras avanzan las investigaciones.

PUBLICIDAD