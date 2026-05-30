Colombia

Gustavo Petro reflexiona sobre el rechazo a su gestión: “Siempre va a pasar que alguien no lo quiera”.

Durante su encuentro con Camilo Díaz, Camilo Sánchez y Emir Quintero, el presidente se sinceró sobre la desigualdad, la polémica de los impuestos y el impacto positivo de su gestión

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El presidente de Colombia explicó entre bromas y reflexiones por qué los cambios que impulsa generan opiniones divididas, especialmente en ciertas zonas de la capital - crédito @carol_784/tiktok

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las críticas y al rechazo que despierta en algunos sectores del país durante una conversación relajada y cargada de humor en el pódcast Por la Ventana, conducido por el creador de contenido Camilo Díaz, junto a los influenciadores Camilo Sánchez y Emir Quintero.

El mandatario participó en el popular formato del canal de YouTube Sancocho Trifásico, caracterizado por realizar entrevistas dentro de un automóvil mientras recorre distintos sectores de Bogotá.

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Fiel al estilo del programa, Petro incluso ingresó al vehículo por la ventana del copiloto, debido a que la puerta se encuentra averiada, una dinámica que ya se ha convertido en sello distintivo del espacio digital.

Durante el recorrido, la conversación transitó entre bromas, anécdotas y temas políticos, pero uno de los momentos más comentados surgió cuando los anfitriones abordaron la percepción que tienen algunos ciudadanos sobre el jefe de Estado y le preguntaron directamente qué piensa de quienes no respaldan su gestión.

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Gustavo Petro sorprende con humor y confesiones en el pódcast Por la Ventana junto a Camilo Díaz y compañía - crédito @culotauro/IG y @camilomm.exe/IG
Gustavo Petro sorprende con humor y confesiones en el pódcast Por la Ventana junto a Camilo Díaz y compañía - crédito @culotauro/IG y @camilomm.exe/IG

Antes de entrar en materia, Petro bromeó sobre las zonas de la capital donde considera que tiene mayor o menor aceptación.

No, no, no eche mucho al norte porque no respondo”, comentó entre risas, provocando las reacciones de los presentadores.

Más adelante agregó: “De la ciento veintisiete pa’l norte ya me quieren, pero entre...”, frase que fue completada por los conductores del programa, los cuales insinuaron que existe un sector específico de la ciudad donde su imagen genera más resistencia.

Sí, hay un pedacito ahí que uy”, respondió el mandatario en tono jocoso.

La conversación tomó un matiz más reflexivo cuando Culotauro le preguntó a Petro sobre cómo asume el hecho de que una parte de la población lo apoye y otra no.

Petro habló de los intereses de distintos grupos y cómo influyen en la aprobación ciudadana, así como los efectos de políticas sociales y tributarias - crédito @@camilomm.exe/IG y @culotauro/IG
Petro habló de los intereses de distintos grupos y cómo influyen en la aprobación ciudadana, así como los efectos de políticas sociales y tributarias - crédito @@camilomm.exe/IG y @culotauro/IG

Pero igual, ¿qué piensa de eso? De que la gente lo quiera o no lo quiera. Cierta parte. Igual siempre va a pasar que alguien no lo quiera”, planteó el creador de contenido.

A lo que Petro respondió sin rodeos: “Siempre va a pasar, siempre”.

Sin embargo, el presidente explicó que, a su juicio, la aceptación o rechazo de un gobernante va en línea con los intereses que representa y de los sectores sociales que resultan beneficiados por sus decisiones.

Depende. Depende de qué posición se adopte. Si usted defiende intereses, pues de gente que ya es muy privilegiada, pues lo quieren ellos. Pero no lo quiere el resto de la gente, porque usted es una de dos. No es que no se pueda beneficiar a todos, es que en el corto plazo, la gente privilegiada piensa que perder algo de su ganancia es terrible”.

El presidente de Colombia vivió una charla relajada entre bromas y anécdotas en el popular canal Sancocho Trifásico, mostrando su faceta más desenfadada y respondiendo con honestidad sobre la aceptación y las críticas a su mandato - crédito @culotauro/IG y @@camilomm.exe/IG
El presidente de Colombia vivió una charla relajada entre bromas y anécdotas en el popular canal Sancocho Trifásico, mostrando su faceta más desenfadada y respondiendo con honestidad sobre la aceptación y las críticas a su mandato - crédito @culotauro/IG y @@camilomm.exe/IG

El mandatario sostuvo que algunas medidas económicas suelen generar resistencia entre quienes cuentan con mayores recursos, aunque, según él, terminan contribuyendo a la cohesión social del país.

Cuando lo que está garantizando es la unidad de la nación”, añadió Petro.

Qué dijo Gustavo Petro sobre impuestos y privilegios

El tema derivó hacia la discusión sobre impuestos y redistribución de ingresos. En ese aspecto, Petro respaldó algunos comentarios de los creadores de contenido relacionados con los patrimonios más altos y las contribuciones tributarias.

Durante ese intercambio, Emir Quintero señaló que algunas personas con grandes fortunas suelen quejarse por aumentos relativamente pequeños en sus obligaciones fiscales.

Pero es que también se dan garra porque tienen un patrimonio, no sé, de diez mil millones y a usted le van a cobrar doscientos”, comentó el influencer. “Sí”, respondió Petro, que posteriormente agregó entre risas: “Además de que quién sabe cómo se consiguieron el patrimonio”.

Cómo Petro justificó la resistencia a sus políticas en Bogotá - crédito @culotauro/IG @camilomm.exe/IG
Cómo Petro justificó la resistencia a sus políticas en Bogotá - crédito @culotauro/IG @camilomm.exe/IG

Petro destacó indicadores sociales de su gobierno

Más allá del tono informal de la entrevista, el presidente aprovechó para hacer un balance de algunos resultados que considera positivos de su administración.

Cuando le preguntaron qué significa para él haber sido el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, Petro aseguró que aún se encuentra evaluando el impacto de su paso por la Casa de Nariño.

Yo realmente he sido más de oposición toda la vida y solo hasta ahora hemos tenido pequeños momentos de gobierno. Yo veo las estadísticas, veo si lo que yo digo realmente ha tenido un impacto. Y hay estadísticas que me dejan así, sin palabras”.

Entre los indicadores que mencionó destacó la reducción de la desnutrición infantil y de la mortalidad en menores de edad: “Entonces yo digo: ‘Serví pa’ algo’, porque eso es...”.

Asimismo, aseguró que uno de los grupos que más ha mejorado sus ingresos durante su mandato ha sido el de las mujeres de escasos recursos: “La población que más creció en sus ingresos de toda la sociedad colombiana son las mujeres pobres. Entonces, cuando uno dice mujer pobre, sÍ es joven, uno sabe que el peligro de la prostitución está ahí. Si le crecieron sus ingresos, pues es una mujer que puede defenderse con sus hijos”.

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