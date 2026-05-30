Deportes

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”

El delantero del Krasnodar de Rusia se encuentra en concentración con la “Tricolor”, de cara a lo que será el partido de despedida ante Costa Rica en El Campín

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Foto de archivo de Jhon Córdoba en un gol que marcó en el Venezuela 3-6 Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Foto de archivo de Jhon Córdoba en un gol que marcó en el Venezuela 3-6 Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El 1 de junio de 2026, la selección Colombia se despedirá de la afición cuando dispute un partido amistoso ante Costa Rica en el estadio El Campín.

En los días previos de trabajo en la capital de nuestro país, el técnico tuvo la posibilidad de hablar con Noticias Caracol acerca del parte médico del delantero Jhon Córdoba, goleador en la Liga de Rusia.

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El técnico argentino habló con Noticias Caracol de cara a lo que será la séptima participación de la selección Colombia en la historia de los Mundiales-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico argentino habló con Noticias Caracol de cara a lo que será la séptima participación de la selección Colombia en la historia de los Mundiales-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 28 de mayo de 2026, Lorenzo explicó que el cuerpo médico de la selección monitorea una molestia física que tuvo Córdoba desde su llegada a la concentración con los “Cafeteros”:

“Han terminado de jugar algunos. El único con problemita en un tendón es Córdoba, pero va evolucionando bien día a día”.

En adición a lo que el técnico de la selección Colombia reveló sobre Córdoba, el 30 de mayo de 2026, el periodista Sebastián Vargas explicó que tanto el atacante del Krasnodar, como el futbolista del Vasco Carlos Andrés Gómez trabajaron aparte del grupo de jugadores en el entrenamiento que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo:

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“Jhon Córdoba y “cachito” Gómez comenzaron el entrenamiento haciendo trabajo diferenciado“.

El comunicador entregó la novedad de que el delantero del Krasnodar de Rusia, y el atacante del Vasco da Gama trabajaron diferenciado en el estadio Metropolitano de Techo-crédito @sebasperiodista/X
El comunicador entregó la novedad de que el delantero del Krasnodar de Rusia, y el atacante del Vasco da Gama trabajaron diferenciado en el estadio Metropolitano de Techo-crédito @sebasperiodista/X

Estadísticas de Jhon Córdoba durante la temporada 2025-2026

La alegría del atacante de la selección Colombia al marcar ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Norteamérica 2026-crédito Luisa González/REUTERS
La alegría del atacante de la selección Colombia al marcar ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Norteamérica 2026-crédito Luisa González/REUTERS

El delantero de Quibdó jugó 41 partidos en 3.241 minutos en todas las competencias (Premier League, Copa de Rusia y Supercopa de Rusia), anotó 22 goles y realizó 10 asistencias durante la temporada.

A continuación, estos son los detalles de los tantos que marcó a lo largo de la temporada:

  • 2 de agosto de 2025 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Krasnodar 1-0 Dinamo Moscú
  • 24 de agosto de 2025 - Liga de Rusia: 90 minutos y doblete en el
  • 31 de agosto de 2025 - Liga de Rusia: 56 minutos y gol en el CSKA Moscú 1-1 Krasnodar
  • 4 de octubre de 2025 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol el en Krasnodar 4-0 Akhmat Grozny
  • 2 de noviembre de 2025 - Liga de Rusia: 88 minutos, asistencia y gol en el Krasnodar 2-1 Spartak Moscú
  • 30 de noviembre de 2025 - Liga de Rusia: 90 minutos, gol y asistencia en el Krasnodar 5-0 KS Samara
  • 7 de diciembre de 2025 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Krasnodar 3-2 CSKA Moscú
  • 8 de marzo de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Rubin Kazan 2-1 Krasnodar
  • 21 de marzo de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos y póker de goles (cuatro anotaciones) en Krasnodar 4-1 Pari NN
  • 4 de abril de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Akhmat Grozny 0-1 Krasnodar
  • 26 de abril de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Krasnodar 2-1 Dinamo Moscú
  • 3 de mayo de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos y gol en el Akron Togliatti 0-1 Krasnodar
  • 17 de mayo de 2026 - Liga de Rusia: 90 minutos, gol y asistencia en el Krasnodar 3-0 Orenburgp
  • 23 de octubre de 2025 - Copa de Rusia: 45 minutos y gol en el Krasnodar 3-0 FK Sochi
  • 5 de noviembre de 2025 - Copa de Rusia: 45 minutos y doblete en el Orenburgo 1-3 Krasnodar
  • 26 de noviembre de 2025 - Copa de Rusia: 45 minutos, asistencia y gol en el Krasnodar 4-0 Orenburgo
  • 17 de marzo de 2026 - Copa de Rusia: 90 minutos, doblete de asistencias y gol en el Krasnodar 4-0 CSKA Moscú

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Colombia debutará ante Uzbekistán en su séptima participación en Mundiales, el 17 de junio de 2026-crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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