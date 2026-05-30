Einer Rubio tuvo fuerte cruce con Giulio Ciccone tras la etapa 19 del Giro de Italia: “No tiene palabra”

El corredor del Movistar Team fue duro con el italiano Giulio Ciccone -crédito @categorycafe/X

Giulio Ciccone tuvo un conflicto con el ciclista colombiano Einer Rubio del Movistar Team tras la etapa 19 del Giro de Italia 2026, debido a una discusión nacida de la pelea por los puntos de la montaña y bonificaciones que terminó con acusaciones cruzadas y dejó expuesta la tensión táctica dentro de la fuga.

La disputa se produjo después de una jornada en la que Ciccone volvió a ser protagonista sin conseguir la victoria. El italiano de Lidl-Trek sí logró un consuelo parcial: coronó los puertos previos y quedó primero en la clasificación de la montaña.

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El quiebre llegó en el penúltimo ascenso, cuando Rubio le arrebató a Ciccone la primera posición en la cima. A partir de ahí, ambos fueron vistos discutiendo en carrera y el cruce continuó después de la meta.

La discusión comenzó por el Passo Falzarego y el km Red Bull

Giulio Ciccone tuvo un fuerte encontronazo con Einer Rubio durante la etapa 19 del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Ciccone explicó en meta que el origen de su enojo estuvo en el llamado Km Red Bull, esprint que se disputa para la clasificación por puntos en la ronda italiana. Así se refirió el italiano a la disputa que tuvo con el colombiano.

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“Rubio estaba enojado porque quería el Km Red Bull, pero era algo para los hombres de la general por la bonificación, yo no tenía nada que ver”.

Finalmente, el ciclista que obtuvo esa bonificación en perjuicio del colombiano fue el canadiense Derek Gee. En ese contexto, Rubio fue a buscar los puntos en la cima del Passo Falzarego, en lo que Ciccone interpretó como una represalia. El italiano sostuvo que esa maniobra respondió a una confusión sobre lo ocurrido antes, y afirmó que no estuvo de acuerdo con lo que hizo el colombiano del Movistar Team.

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“Él pensó que era culpa mía, cometí un error y confié en él. Lo que hizo fue una jugada bastante mezquina”.

Después de las declaraciones de Ciccone, Einer Rubio respondió con una versión opuesta y centró el conflicto en un acuerdo previo entre ambos corredores, diciendo que hubo un pacto para disputar esa parte de la carrera, y repartir objetivos concretos dentro de la fuga en ese momento.

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“Habíamos negociado para trabajar juntos pero veo que no tiene palabra”

El colombiano añadió que el pacto consistía en repartir objetivos concretos dentro de la fuga.

“Con ellos habíamos hablado que él cogía la cima y yo el KM Red Bull, se quisieron hacer los inteligentes y se llevaron todo. Es ciclismo, seguimos adelante. Pequé de buena persona, pero así es la vida y aprendí de esa manera”.

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Ciccone también cuestionó a los escapados por la falta de colaboración

Ciccone fue fuerte con Einer Rubio tras las declaraaciones del corredor colombiano del Movistar Team-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

El cruce con Rubio no fue el único foco de irritación para el italiano en la jornada. Ciccone también cargó contra el resto de los integrantes de la escapada por no haber contribuido a abrir una diferencia mayor con el pelotón. Esto fue lo que dijo el ciclista del equipo Lidl-Trek.

Su queja apuntó en especial al trabajo colectivo dentro de la fuga. “Hubo mala cooperación en la fuga, Gee y yo esperábamos más colaboración”.

Así quedó la etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se coronó como virtual campeón, y Egan Bernal terminó en el top-10 de la general

Jonas Vingegaard con la camiseta rosada del Giro de Italia 2026-crédito Luca Zennaro/EFE

El 30 de mayo de 2026, Jonas Vingegaard ganó en Piancavallo su quinta etapa del Giro de Italia y llegará el 31 de mayo a Roma como campeón de la carrera y como el octavo ciclista de la historia que logra la Triple Corona (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

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Los primeros 75 kilómetros de la jornada fueron llanos y permitieron que se formara una fuga con el consentimiento del pelotón. Se escaparon Jonas Geens, Axel Huens, Jack Haig, Andreas Leknessund y Guillermo Thomas Silva; después se sumaron Manuele Tarozzi y Larry Warbasse, y la ventaja quedó estabilizada en torno a cinco minutos por el control del equipo Visma.

En pleno ascenso al Piancavallo, el danés Vingegaard se bajó de la bicicleta para comprobarla mientras sus compañeros marcaban el ritmo. Segundos después reanudó la marcha al final del grupo con el impulso de un aficionado, en un episodio que el medio describió como un susto sin consecuencias.

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A pie de puerto, la fuga conservaba dos minutos, pero el ritmo de Visma la dejó sin opciones. Vingegaard ya no necesitó ni a Piganzoli, que se quedó antes de tiempo, y lanzó su ataque a 11 kilómetros de la meta.

El austriaco Felix Gall fue el único que ofreció una oposición breve al primer cambio de ritmo. Vingegaard alcanzó luego a Crescioli y Leknessund, últimos supervivientes de la escapada, y su segunda aceleración resultó decisiva para marcharse solo hasta la cima.

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La victoria en Piancavallo fue la quinta del danés en esta edición y llegó otra vez en solitario, mientras que Egan Bernal cerró su participación dentro de los 10 mejores en la clasificación general.

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 80 horas, 17 minutos y 1 segundo

2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 5 minutos y 22 segundos

3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 6 minutos y 25 segundos

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 7 minutos y 2 segundos

5. Derek Gee (Canadá - Lidel - Trek): a 7 minutos y 56 segundos

6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 39 segundos

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 10 minutos y 13 segundos

8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease Bike): a 10 minutos y 52 segundos

9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 11 minutos y 24 segundos

10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 54 segundos

23. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 4 minutos y 26 segundos