Jorge Barón reveló que Michael Jackson iba a estar en ‘El show de las Estrellas’: “Todo estaba arreglado”

El presentador estuvo a punto de traer a Michael a Colombia y recordó la anécdota - Crédito composición fotográfica Colprensa - EFE

El Show de las Estrellas, bajo la conducción de Jorge Barón, ha sido durante décadas uno de los espacios musicales más reconocidos de la televisión colombiana.

El programa se consolidó como un escenario clave para la promoción de artistas nacionales e internacionales, facilitando el contacto directo entre exponentes de diferentes géneros y el público de todas las regiones del país. Su trayectoria lo ha convertido en un referente dentro de la cultura popular colombiana y latinoamericana.

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Entre las muchas historias que rodean al emblemático programa, destaca una que involucra a una de las figuras más influyentes del pop mundial: Michael Jackson. En una entrevista para el programa Impresentables de Los 40 Colombia, Jorge Barón reveló que existieron negociaciones avanzadas para que el cantante estadounidense realizara una participación exclusiva en la televisión colombiana.

Una de las historias más llamativas del programa involucra negociaciones para que Michael Jackson participara en la televisión colombiana - Crédito Rusty Kennedy/ AP

“Hicimos el intento; éramos muy amigos de Raúl Velasco, que era como el rey de programas de entretenimiento en Latinoamérica, y él era amigo de Hugo López, y él había comprado una gira con Michael Jackson para México, Argentina y para Brasil, y en una reunión se planteó la idea de venir a cantar de manera privada para mi programa”, reveló Barón en Los 40 Colombia.

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Según explicó, la propuesta surgió en el contexto de una gira internacional de Jackson por América Latina. El equipo de producción exploró la posibilidad de aprovechar una escala logística del artista en Bogotá o Caracas, con el fin de grabar una intervención bajo estricta confidencialidad y sin convocatoria de público. La intención era evitar cualquier anuncio previo y realizar la grabación de cuatro canciones en un ambiente controlado, lejos del alcance de los medios y de los fanáticos.

La gestión fue posible gracias a la red de contactos internacionales de Jorge Barón, que mantenía relaciones profesionales con figuras como el conductor mexicano Raúl Velasco y el empresario argentino Hugo López. Tras recibir una respuesta positiva inicial, Barón viajó a México para discutir detalles logísticos con el equipo de Jackson. Sin embargo, la decisión final quedó en manos del círculo más cercano del cantante, que finalmente optó por no autorizar la aparición en el programa.

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El plan contemplaba una aparición sin público ni anuncios, aprovechando una escala de Jackson en Bogotá o Caracas para grabar cuatro canciones - crédito Jorge Barón / Facebook

“A Hugo le llamó la atención el programa en Colombia. Cómo se iba a hacer: En el viaje, tenían que hacer una parada técnica, ya fuera en Caracas o en Bogotá , eso demoraba tiempo y se tenía que aprovechar para que él fuera a los estudios y nos doblara cuatro canciones, ni siquiera que cantara en vivo, para mí eso era un acontecimiento” explicó el presentador.

Aunque ya parecía un hecho que la leyenda del pop podría estar en el programa colombiano, el presentador recordó el obstáculo que no le permitió tener una presentación de Jackson. “Todo estaba arreglado con el duelo de la gira, que era Hugo, y él era el que mandaba en la gira, de todas maneras, por tratarse de una cosa un poco distinta, pues habló con los managers de Michael y lo aceptaron, pero lo escalaron a los máximos managers y no aceptaron, entonces al final nos negaron la presentación”, recordó Jorge Barón.

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Durante la entrevista en Impresentables de Los 40 Colombia, Jorge Barón también habló sobre uno de los gestos más emblemáticos de su carrera televisiva: la “patadita de la buena suerte”. Este símbolo, que ha acompañado por años a los artistas invitados en El Show de las Estrellas, podría estar cerca de desaparecer, según la advertencia que hizo el propio presentador.

Barón relató que la inspiración para la ‘patadita’ nació cuando presentaba su libro “Mis primeros 40 años”. En ese momento, su amigo Raúl Velasco le dio una patadita de augurio, lo que dio origen a la tradición. La primera vez que la llevó a la pantalla fue durante una grabación en Girardot, cuando la cantante Marbelle se sentía nerviosa antes de salir al escenario. Tras la patadita, el ánimo del público cambió de inmediato y la artista logró conectar con la audiencia.

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Aunque inicialmente dudó en incluir ese instante en la transmisión, la insistencia del equipo técnico llevó a que la escena fuera emitida. El gesto generó diferentes reacciones, incluyendo críticas por parte de algunos periodistas, lo que impulsó a Barón a ajustar el ritual: la patadita sería solo para los hombres, mientras que a las mujeres ofrecería un beso en la mejilla como señal de buena fortuna.

Jorge Barón también abordó la posible despedida de su tradicional “patadita de la buena suerte” - crédito Jorge Barón/ Facebook

En la conversación, Jorge Barón dejó claro que el futuro de la “patadita de la buena suerte” está supeditado a un reto: si la Selección Colombia no logra avanzar a cuartos de final del Mundial 2026, dejará de realizar el icónico gesto en su programa. Si el equipo nacional supera esa fase, la tradición continuará.

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La advertencia sorprendió a los seguidores del programa y sumó un nuevo elemento de expectativa alrededor de una de las costumbres más conocidas en la televisión colombiana, que ha marcado generaciones y se mantiene como parte de la identidad de El Show de las Estrellas.