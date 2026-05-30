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Dimayor sancionó a la hinchada de Deportivo Pasto y al técnico Jonathan Risueño por incidentes ante Tolima en playoffs

Después de la eliminación del cuadro de Nariño de las semifinales del fútbol colombiano, hubo varios incidentes en el estadio Departamental La Libertad

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Tolima se medirá ante Atlético Nacional en las semifinales, mientras que Santa Fe lo hará con Junior-crédito Colprensa
Deportivo Pasto vivió momentos de tensión tras los duros incidentes con la invasión de los hinchas a la cancha del Departamental La Libertad, y la agresión del técnico Jonathan Risueño-crédito Colprensa

El Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó el 29 de mayo de 2026 al Deportivo Pasto con dos fechas de suspensión total de plaza y una multa económica, tras la invasión del campo por parte de los hinchas del cuadro “Volcánico” al final del partido que el equipo perdió 0-2 ante Deportes Tolima en Pasto, por los cuartos de final de los playoffs de la Liga BetPlay.

También las agresiones del técnico Jonathan Risueño al volante Juan Pablo Nieto, y el golpe del jugador del Pasto Jonathan Perlaza hacia un hincha fueron castigadas.

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La decisión se conoció a través de la resolución 059 de 2026 que emitió el órgano tras analizar los informes arbitrales entregados por parte del árbitro Diego Ulloa, y su equipo arbitral acompañado por Miguel Roldán y Javier Patiño.

-crédito Dimayor
Después de la invasión del campo de juego por parte de los hinchas del cuadro "Volcánico", se castigó la plaza-crédito Dimayor

Según el boletín, se calificaron “conductas impropias de espectadores” que incluyeron actos de violencia, lanzamiento de objetos e invasión del terreno de juego. El organismo sostuvo:

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De acuerdo con los informes oficiales del partido, este órgano disciplinario debe resaltar que no se pueden ignorar los hechos mencionados, ya que este Comité siempre ha sido enfático en rechazar cualquier acción o circunstancia que intente perjudicar o alterar el desarrollo normal de los encuentros deportivos del Fútbol Profesional Colombiano.

“Sancionar al Club Profesional Deportivo Pasto S.A. (“Pasto”) con dos (2) fechas de suspensión total de plaza y multa de nueve (9) SMLMV, equivalentes a quince millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos ($15.758.145), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF; en la Fase II partido (vuelta) de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Deportes Tolima S.A".

Castigo a Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto

-crédito Dimayor
El técnico español se ha visto envuelto en varias polémicas a lo largo de su dirigencia en la Liga BetPlay-crédito Dimayor

El mismo Comité castigó al director técnico español Jonatan Risueño con seis fechas de suspensión y una multa de 39 salarios mínimos diarios, equivalentes a $2.276.176, por empujar a Juan Pablo Nieto, jugador de Deportes Tolima, cuando se disponía a abandonar el terreno de juego.

En el documento, se recogieron los descargos del club, que alegó que “el registro audiovisual demuestra que es el futbolista del club adversario, es decir, el Club Deportes Tolima, rompiendo la distancia de seguridad e inicia el contacto físico arremetiendo y empujando primero al director técnico”.

La sanción aplicada se basó en el artículo 63, literal f), que castiga las “vías de hecho”, entendidas como acciones físicas graves, entre ellas codazos, puñetazos o patadas. Según las imágenes oficiales, Jonathan Risueño no realizó golpes, patadas ni codazos, ni cometió actos orientados a lesionar al jugador rival Juan Pablo Nieto.

El informe indica que la conducta del técnico se limitó a un empujón, considerado una acción de control del espacio, sin gravedad suficiente para encuadrarse en las conductas sancionadas por este artículo.

“Se sanciona al señor Matias Jonatan Risueño Lujan, Directo Técnico del Club Profesional Deportivo Pasto S.A. (“ Pasto”) con seis (6) fechas de suspensión y multa de (39) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a dos millones doscientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos ($2.276.176), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, en hechos ocurridos en la Fase II partido (vuelta) de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.

Además, el Comité sancionó al jugador Jonathan Perlaza Ardila con cuatro fechas de suspensión y multa de 30 salarios mínimos diarios, equivalentes a $1.750.905, por patear a un aficionado que había invadido la cancha.

Qué pasó en el estadio Departamental La Libertad

Momentos de pánico y desorden se apoderan del estadio. La seguridad intenta controlar la situación mientras los aficionados generan un caos generalizado. - crédito @camiloapinto

El 13 de mayo de 2026, tras la eliminación de Deportivo Pasto en cuartos de final de la Liga BetPlay a manos de Deportes Tolima, se registraron incidentes graves en el estadio Departamental La Libertad. Al finalizar el encuentro, que terminó 2-0 a favor del “Pijao”, varios aficionados del Pasto invadieron el campo de juego e intentaron agredir a los futbolistas del Tolima, quienes corrieron hacia los camerinos para evitar las agresiones.

Los jugadores del Tolima denunciaron haber recibido escupitajos y patadas por parte de algunos hinchas. La Policía intervino para restablecer el orden y retuvo a varios aficionados y recogepelotas. También se lanzaron objetos al terreno de juego y se reportaron discusiones entre miembros de ambos equipos.

La eliminación de las semifinales del cuadro "Volcánico" provocó la molestia de los hinchas presentes en el estadio Departamental La Libertad-crédito @insolado/X

En medio del caos, un futbolista del Pasto, Jonathan Perlaza, reaccionó con una patada hacia un hincha que había invadido la cancha. Ningún video mostró una agresión previa por parte del aficionado.

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