Colombia

Fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que “no hay evidencia” de que la Junta del Narcotráfico que nombra Petro exista

La funcionaria aclaró que desde la Fiscalía se han aplicado métodos investigativos para indagar sobre la existencia de un grupo criminal que estaría tras de la muerte de Miguel Uribe Turbay, según la versión del presidente

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El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón; y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunciaron las órdenes de captura en contra de los cabecillas de la Segunda Marquetalia el martes 24 de marzo de 2026 - crédito Fiscalía
La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, desmintió la existencia de "la junta del narcotráfico" y confirmó las órdenes de captura en contra de los cabecillas de la Segunda Marquetalia el martes 24 de marzo de 2026 - crédito Fiscalía

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, aclaró que no existe evidencia de la existencia de la “junta directiva del narcotráfico”, la organización que ha mencionado varias veces el presidente Gustavo Petro, como posible responsable del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Camargo detalló, durante una entrevista con Blu Radio, que su afirmación obedece a una serie de análisis e investigaciones que se siguen adelantando desde el ente acusador.

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Pese a esto, aseguró que no hay ni siquiera rastros de esta estructura: “Ninguna. Y nosotros hemos tratado de identificar de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una ‘junta directiva del narcotráfico’ y no tenemos ninguna evidencia de que ella existe”, dijo la fiscal.

Las declaraciones de Camargo pueden comprometer o, al menos dejar en entredicho, la hipótesis presidencial sobre una supuesta subcontratación criminal que articuló el asesinato del senador y precandidato presidencial.

De hecho, durante el diálogo, la fiscal indicó que la información recopilada desde que se iniciaron las investigaciones sobre el atentado de Uribe Turbay no solo descarta la participación de una estructura superior, sino que confirma la atribución de la autoría intelectual del crimen a la Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de alias Iván Márquez.

“Hasta el momento lo que nos indica la evidencia es que la decisión es de ese grupo”, aseguró Camargo Garzón, citada por el medio radial.

Además de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo ataque perpetró un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025, y poco más de dos meses después, el 11 de agosto se confirmó el deceso del congresista, que se encontraba internado en la UCI de la Fundación Santa Fe, en Bogotá - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG
Además de alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG

La fiscal también dejó en claro que en el ente de control las investigaciones no están siendo influenciadas por “presiones políticas”, en respuesta a “agendas externas”; sin embargo, hizo la salvedad de que en la institución “sí promovemos mucho el respeto por las instituciones y por las competencias”.

En el contexto de los procesos judiciales que avanzan para esclarecer la muerte de Uribe Turbay, Camargo explicó que cualquier insinuación sobre corrupción o intereses políticos en las decisiones del organismo resulta “absolutamente falsa”.

La posición de Gustavo Petro tras señalamientos de responsabilidad política por el magnicidio de Uribe Turbay

Luego de que desde la Fiscalía General de la Nación se intensificara la persecución —con millonarias recompensas por información que permita su captura— contra las cabecillas de la Segunda Marquetalia, como responsables del asesinato del precandidato presidencial, el jefe de Estado ha sido blanco de acusaciones por su presunta “responsabilidad política” en el crimen.

Las autoridades están detrás de “Iván Márquez”, el “Zarco Aldinever” (que fue gestor de paz en la política de Paz Total de Petro), “Jhon 40″, “Rumba”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yoko”, como cabecillas de la estructura subversiva de la que, en palabras de la fiscal Camargo, hay pruebas de responsabilidad.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en contravía de la versión de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en contravía de la versión de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”, dijo Luz Adriana Camargo en una rueda de prensa, tras las revelaciones de Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, último condenado por el asesinato del senador conservador.

Sin embargo, el presidente Petro tiene una lectura diferente de los hechos: insiste en que habría una fuerza criminal ajena —la “junta del narcotráfico”— que habría organizado una cadena de mando detrás de la muerte de Miguel Uribe.

En redes sociales y declaraciones públicas, el primer dignatario ha sostenido que la reunión de esta estructura criminal, presuntamente celebrada en Cúcuta, habría delegado a la Segunda Marquetalia la ejecución del magnicidio.

Gustavo Petro insisten en una afia narcotraficante que ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia/página web
Gustavo Petro insisten en una afia narcotraficante que ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia/página web

De hecho, en la página web de la Presidencia figuran discursos de Petro en los que insiste en que la orden de matar al precandidato presidencial llegó de Europa:

“Vienen a decirnos que fue mi discurso el que provocó el asesinato del señor Miguel Uribe Turbay (...) la mafia italiana no mata en Italia, pero viene a matar aquí en Colombia (…) Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, unos en Madrid, otros en Dubái, no aquí en Colombia. Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa“, dijo Petro en 2025.

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