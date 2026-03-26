Colombia

Sancionado por colarse en Transmilenio habló del castigo que debio pagar: “Es por una bonita Bogotá”

Una jornada de muralismo reunió a personas con sanciones pendientes, que participaron en la recuperación del entorno promoviendo el diálogo sobre la importancia del respeto a las normas y la mejora del espacio público

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Del comparendo al color: infractores transforman puente en Bogotá y convierten sanción en arte urbano - crédito Secretaría de Seguridad
Del comparendo al color: infractores transforman puente en Bogotá y convierten sanción en arte urbano - crédito Secretaría de Seguridad

Lo que antes era un espacio marcado por el gris del concreto y la presencia de grafitis desordenados, hoy se ha convertido en una muestra de transformación ciudadana.

El puente de la calle 72 con avenida 68, en la localidad de Barrios Unidos, amaneció con un nuevo rostro gracias a una iniciativa que reunió a ciudadanos con comparendos pendientes, quienes decidieron saldar su deuda con la ciudad a través del arte.

Con brochas, rodillos y pintura, varios infractores —entre ellos colados del sistema de transporte público— participaron en una jornada de muralismo comunitario que no solo cambió la estética del lugar, sino que también buscó generar conciencia sobre la convivencia y el cuidado del espacio público.

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La actividad fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social.

El puente de la calle 72 con 68 cambia su apariencia tras intervención ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad
El puente de la calle 72 con 68 cambia su apariencia tras intervención ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad

Más allá del impacto visual, la intervención tuvo un componente pedagógico clave, ya que durante la jornada, se socializó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, promoviendo la reflexión entre los participantes sobre la importancia de respetar las normas y asumir la corresponsabilidad en la construcción de ciudad.

Pero el proyecto no surgió de la nada, pues la Secretaría de Seguridad indicó que dos semanas antes se había realizado una primera intervención en el mismo puente, donde 15 presuntos infractores participaron en la recuperación de 30 metros del espacio.

En esta segunda jornada, llevada a cabo el 12 de febrero, la intervención superó los 50 metros y contó con la participación de 12 ciudadanos con comparendos activos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia.

Algunos de los asistentes acumulaban más de una sanción. Sin embargo, al vincularse a estas actividades comunitarias y cumplir con las jornadas, tienen la posibilidad de reducir uno de sus comparendos, lo que representa un incentivo adicional para participar en este tipo de iniciativas.

La Secretaría de Seguridad lidera proyecto para que infractores resuelvan sanciones con arte urbano - crédito Secretaría de Seguridad
La Secretaría de Seguridad lidera proyecto para que infractores resuelvan sanciones con arte urbano - crédito Secretaría de Seguridad

Uno de los participantes fue René Barrios, quien decidió sumarse tras haber sido sancionado por colarse en una estación de TransMilenio. Mientras avanzaba en la pintura del mural, compartió su visión sobre el proceso: “Así como nos colamos, también tenemos que embellecer la casa. Es una forma de pagarle a la ciudad”.

La intervención también respondió a una solicitud directa de la comunidad del sector, que había pedido atención para la parte superior del puente. En este sentido, el mural no solo cumple una función estética, sino que también resignifica un espacio cotidiano, convirtiéndolo en un punto de encuentro visual y simbólico para los habitantes del área.

Este tipo de estrategias hacen parte de un programa más amplio impulsado por el Distrito y solo en enero de 2026 se llevaron a cabo cuatro actividades similares, en las que participaron 57 personas que optaron por saldar sus comparendos mediante acciones de cuidado y embellecimiento urbano.

Desde las autoridades se ha reiterado que los ciudadanos con comparendos pendientes pueden acceder a estas alternativas pedagógicas. Para ello, pueden acercarse a puntos de atención como CADE, SuperCADE o Casas de Justicia, donde recibirán orientación sobre cómo gestionar sus sanciones. También están habilitadas líneas de atención por WhatsApp y plataformas digitales para facilitar tanto el pago como la participación en este tipo de jornadas.

La Secretaría de Seguridad apuesta por el arte: infractores embellecen espacios públicos y promueven segundas oportunidades - crédito @SeguridadBOG/X

La experiencia en el puente de la calle 72 con 68 deja en evidencia una apuesta por transformar la relación entre ciudadanía y norma. En lugar de limitarse a la sanción económica, el Distrito promueve espacios donde los infractores pueden reparar, aprender y aportar de manera directa a su entorno, tal como lo expresó un usuario del sistema de transporte público de la capital colombiana, el cual habló de su experiencia.

Un oficial de la policía me vio, me llamó la atención y uno sabe que está mal, pero pues lo hice y pues aquí estoy pagando las consecuencias de mis actos. La verdad es que como nunca le ha pasado a uno, uno no le coge como miedo. Le queda a uno ahí en la cabeza: ‘No, me pueden agarrar en cualquier momento’“, indicó el hombre.

Así, lo que comenzó como una falta se convierte en una oportunidad de cambio. El color que hoy cubre el puente no solo embellece la ciudad, sino que también cuenta una historia de responsabilidad, reconciliación y segundas oportunidades en el espacio público.

La idea es no hacerlo, ¿no? Uno sabe que no lo debe hacer. Pues así como nos colamos, así también mismo tenemos que trabajar por la casita, poniendo bonita Bogotá“, puntualizó.

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