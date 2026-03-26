Colombia

Aumento del salario mínimo que estableció el Gobierno Petro hizo que las empresas más pequeñas de Colombia dejaran de invertir

Las dificultades para obtener créditos, el peso de los tributos y la inseguridad impulsan a cientos de directivos a posponer iniciativas de crecimiento y modernización, alertó Acopi

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Las mipymes son principales generadoras de empleo en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Las mipymes son principales generadoras de empleo en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial del cuarto trimestre de 2025 del Observatorio de la MiPyme que dirige la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) reflejaron que más de la mitad de las mipymes en Colombia redujo su inversión durante el último año, en medio de ajustes laborales luego del incremento del salario mínimo y el aumento de los costos operativos. Dentro de los datos más destacados, el 53,3% de las mipymes reportó recortes en inversión, el 47,3% registró caída en la producción y el incremento salarial para 2026 absorbió, en el 44,4% de los casos, más del 15% del presupuesto de nómina.

Según el gremio, y el Observatorio Nacional de la MiPyme, el aumento del sueldo básico, la incertidumbre política y las tasas de interés elevadas limitaron la rentabilidad de las mipymes, la generación de empleo y la capacidad de sostener el crecimiento. Estas empresas enfrentan dificultades para invertir y adaptar sus operaciones, lo que compromete su futuro económico inmediato.

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Dicho informe detalla que el 50,4% de las mipymes informó una disminución en ventas en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, la formación bruta de capital cayó un 9,3%, lo que señala un retroceso en planes de expansión y actualización tecnológica. El 50,7% de los empresarios atribuye el menor nivel de inversiones a la incertidumbre política, y las tasas de interés han afectado el acceso al crédito, encareciendo los costos financieros para el sector.

Para 2026, el salario mínimo en Colombia se ubica en $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Para 2026, el salario mínimo en Colombia se ubica en $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Aunque la demanda interna permitió que la economía colombiana creciera 2,3%, el avance se concentró en el sector servicios y se sostuvo principalmente por el crédito al consumo, que aumentó más del 30%. Se estima que el crédito de consumo alcanzará los $116 billones en 2026. Acopi advirtió que la situación incrementa la carga financiera de los hogares y planteó interrogantes sobre la sostenibilidad del consumo, ya que no se fundamenta en ingresos permanentes.

Respecto a la internacionalización, solo un 1,3% fue el crecimiento de las exportaciones, y el 9,3% de las mipymes consiguió aumentar sus ventas al exterior. Las dificultades para obtener certificaciones y el acceso limitado a mercados internacionales persisten como barreras para la mayoría de estas empresas.

Impacto del incremento del salario mínimo en las mipymes

El aumento del salario mínimo, establecido en 23,7% para 2026 (ahora es de $2.000.000), provocó cambios en la estructura de costos y en las decisiones de contratación de las mipymes, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la MiPyme. El 61,6% de estas empresas indicó haber modificado su estructura laboral como respuesta a la medida adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Las acciones más frecuentes fueron:

  • No realizar nuevas contrataciones: 35,7%.
  • No reemplazar personal que se retire: 22,2%.
  • Reducir carga laboral o turnos: 18,4%.
  • Disminuir o eliminar bonificaciones extralegales: 15,8%.
  • Otros ajustes para equilibrar sus presupuestos: 8%.

En materia de costos:

  • 44,4% de las empresas señaló que el incremento salarial representa más del 15% de su presupuesto de nómina para 2026.
  • 25,4% situó el impacto entre el 5% y el 10%.
  • 24,6% entre el 10% y el 15%.
  • 5,6% afirmó que representa menos del 5%.
El Decreto 0159 del 19 de febrero de 2016 mantiene el aumento del 23,7% para el salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo
El Decreto 0159 del 19 de febrero de 2016 mantiene el aumento del 23,7% para el salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

En cuanto al empleo:

  • 51,5% de las mipymes prevé reducción de personal.
  • 26,9% no anticipa recortes.
  • 21,5% solo lo haría ante reemplazos o situaciones críticas.
  • 60,3% de los encuestados descartó nuevas contrataciones para 2026.

Respecto al número de empleos que podrían perderse:

  • 70% de las empresas estima recortes de entre uno y tres trabajadores.
  • 12,6% prevé eliminar entre cuatro y seis.
  • 9% entre seis y ocho.
  • 2,2% entre ocho y diez.
  • 6,3% contempla recortes superiores a diez puestos.

Cambios en empleo, nómina y rentabilidad de las mipymes

La Encuesta de Desempeño Empresarial, difundida por Acopi, confirma que el 60,3% de las empresas no planea contratar nuevo personal en 2026, mientras un 39,7% sí lo considera. Es más, entre las mipymes que anticipan recortes, la mayoría estima reducir entre uno y tres trabajadores. Solo un pequeño grupo prevé despidos por encima de seis personas, reflejando la dimensión de estas organizaciones.

En términos salariales:

  • 45,5% de las mipymes asegura que la nómina representa menos del 20% de sus gastos totales.
  • 27,9% ubica ese cálculo entre el 20% y el 40%.
  • 10,6% entre el 40% y el 60%.
  • 16% supera el 60% del total.
Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
Las mipymes se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales que deben afrontar - crédito Colprensa

Por otro lado, las bonificaciones extralegales se vieron recortadas o eliminadas en el 15,8% de las mipymes, como parte de las estrategias para contener costos. El traslado de los incrementos salariales al precio de los productos y servicios presenta posiciones divididas:

  • 39,3% planea trasladar todo el aumento al consumidor final.
  • 32,2% lo haría parcialmente.
  • 18,7% descarta esta posibilidad.
  • 9,8% prevé trasladar totalmente el alza de costos.

En cuanto a rentabilidad:

  • 50,9% de las empresas anticipa una disminución moderada.
  • 21,1% prevé una caída significativa.
  • 11,1% espera aumentos ligados a mejoras de eficiencia.

La gestión de inversiones también tuvo un ajuste:

  • 33,1% mantuvo su presupuesto sin cambios.
  • 23,8% lo redujo.
  • 23,3% suspendió nuevas inversiones.
  • 19,8% continúa sólo con mejoras específicas.

Desafíos estructurales y llamado de Acopi a políticas públicas

Según el Observatorio Nacional de la MiPyme, desafíos como la inseguridad y la corrupción agravan la situación de las mipymes en Colombia. “El 83,4% de los encuestados considera que la inseguridad afecta el desempeño empresarial y el 81,4% identifica la corrupción como obstáculo para el crecimiento y la competitividad”, indicó.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Acopi, Rosmery Quintero, estos factores incrementan los costos, debilitan la confianza empresarial y dificultan la expansión de las mipymes. “El entorno de tasas de interés altas aumenta la carga financiera de las familias y plantea dudas sobre la sostenibilidad del consumo en el mediano plazo”, señaló.

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