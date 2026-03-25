Autoridades de salud priorizarán vacunas contra el sarampión a aficionados y viajeros que estén planeando viajar al Mundial 2026

Viajeros a México, Canadá y Estados Unidos tendrán prioridad para la vacuna contra el sarampión - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Voceros de la Secretaría de Salud de Bogotá anunciaron la implementación de nuevas medidas para la vacunación contra el sarampión, enfocadas en viajeros internacionales, tras la declaración que se emitió desde el Ministerio de Salud sobre la baja disponibilidad de la vacuna bivalente sarampión-rubéola (SR) en el país.

Como respuesta, el distrito dará prioridad a aquellos que cuenten con reservas de viaje programadas en el corto plazo, especialmente con destino a países con “transmisión activa del virus”, como México, Estados Unidos y Canadá.

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“Vamos a mantener en el aeropuerto y en los terminales terrestres de Bogotá los sitios de vacunación, pero solo y exclusivamente bajo reserva de viaje internacional. Aquellos viajeros que van a ir a Estados Unidos, México o Canadá al Mundial de Fútbol”, dijo.

Dentro de las nuevas pautas, para acceder a la vacunación gratuita, será obligatorio que los viajeros presenten la reserva de viaje, con preferencia para quienes tengan salidas internacionales en el próximo mes —abril de 2026—y, en el caso de los destinos mencionados, durante los tres meses siguientes —abril, mayo y junio—.

Según la información suministrada desde la Secretaría Distrital de Salud, la escasez afecta principalmente la disponibilidad de dosis para la población adulta.

“El Ministerio de Salud nos anunció escasez de vacunas para el plan de contención que habíamos establecido contra sarampión y rubéola. El distrito había solicitado desde marzo 20 que nos dijeran cuál era el plan, cuántas vacunas tenían, para saber si lográbamos establecer esta estrategia en todo el territorio distrital”, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont.

En ese sentido, las personas con capacidad de pago podrán acceder a la vacuna SR a través de instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, siempre que cuenten con existencias.

Frente a la escasez de la vacuna SR, Bogotá mantendrá la inmunización gratuita solo para viajeros internacionales priorizados, mientras garantiza la cobertura infantil a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones en más de 200 puntos de la ciudad - crédito Secretaría de Salud

A respecto, Bermont señaló que “Bogotá adopta decisiones que permitan hacer una distribución efectiva de las vacunas contra el sarampión con las que se cuenta hasta la fecha, siguiendo la directriz compartida por el ente nacional, con el fin de proteger a los grupos más susceptibles de ser contagiados”.

El esquema de vacunación vigente en Bogotá establece que los niños hasta los 10 años deben recibir dos dosis de la vacuna triple viral. Como refuerzo, entre los 7 y los 10 años se aplica una dosis adicional de triple viral, y entre 11 y 16 años, una dosis de SR.

Para viajeros de 6 meses a 59 años sin antecedente vacunal, se recomienda aplicar la vacuna al menos 15 días antes del viaje.

Las vacunas serán aplicadas en el Aeropuerto El Dorado y en las terminales del Salitre y del Sur - crédito Secretaría de Salud

Desde la Secretaría aclararon que la baja disponibilidad de la vacuna SR no afecta a la población infantil cobijada por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que mantiene la cobertura gratuita de la vacuna triple viral para menores de un año y su refuerzo a los 18 meses en más de 200 puntos habilitados de la ciudad.

El 20 de febrero de 2026, el Distrito Capital solicitó formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social el envío de 50.000 dosis adicionales para continuar la estrategia de inmunización.

El Gobierno nacional no ha garantizado la cobertura en vacunas contra el sarampión - crédito Ministerio de Salud

Hasta el momento, esas dosis no han sido entregadas a Bogotá, lo que ha llevado a priorizar la vacunación para viajeros internacionales, personal de salud y acciones de cerco epidemiológico.

Las personas que planeen viajes internacionales deben recibir la vacuna contra el sarampión al menos quince días antes de salir de Colombia, para asegurar niveles adecuados de protección. La recomendación cobra especial importancia tras la confirmación de tres casos importados en la capital, que motivaron la adopción de medidas de contención focalizadas conforme a la alerta internacional declarada por el avance del virus.