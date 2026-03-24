Colombia

Delincuentes se hacían pasar por agentes de la Sijín para engañar a sus víctimas en Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que los verdaderos agentes de la entidad no pueden realizar procedimientos informales ni trasladar personas a lugares apartados

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Cámaras de seguridad registran el momento en que delincuentes, haciéndose pasar por agentes de la Sijín, cometen un hurto en una zona concurrida de Medellín. El video muestra el seguimiento y la posterior captura por parte de la verdadera Policía Nacional - crédito @Teleantioquia/X

La recuperación de los objetos robados marcó el cierre de un operativo que puso a prueba la coordinación entre la tecnología y la Policía Metropolitana de Medellín. Tres hombres que se hacían pasar por investigadores judiciales fueron detenidos tras intentar asaltar a dos jóvenes en el barrio Colón, utilizando prendas y lenguaje propios de agentes de la Sijín.

La intervención se desencadenó cuando los operadores del sistema de emergencias 123 detectaron movimientos sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia. El uso indebido de uniformes oficiales y la conducta de los implicados generaron una alerta inmediata, lo que permitió a las patrullas recibir la ubicación exacta y actuar en cuestión de minutos.

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Con la información proporcionada en tiempo real, los policías interceptaron a los sospechosos cerca del parque de San Antonio, justo antes de que lograran escapar con el botín. La detención se produjo en flagrancia, lo que facilitó la recuperación de los elementos sustraídos y evitó que los jóvenes sufrieran mayores daños.

La Policía llevó a los detenidos al CAI de San Antonio, donde las víctimas recuperaron sus pertenencias. Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el robo y por el uso ilegal de insignias y uniformes, cargos que agravan su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que los verdaderos agentes de la Sijín no pueden realizar procedimientos informales ni trasladar personas a lugares apartados. Recomendaron verificar siempre los carnés oficiales y reportar cualquier comportamiento irregular para evitar ser víctimas de engaños similares.

Tres hombres que se hacían
Tres hombres que se hacían pasar por investigadores judiciales fueron detenidos tras intentar asaltar a dos jóvenes en el barrio Colón, utilizando prendas y lenguaje propios de agentes de la Sijín - crédito Policía de Medellín

En el operativo participaron tanto los sistemas de monitoreo de la ciudad como las patrullas desplegadas en la zona. El hecho evidenció la importancia de la vigilancia tecnológica para prevenir delitos en sectores concurridos de Medellín y reforzó el mensaje sobre la necesidad de cooperación entre la comunidad y las autoridades.

Las autoridades reiteran que, ante cualquier sospecha sobre la autenticidad de un procedimiento policial, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencias y exigir la identificación reglamentaria de los agentes. Esta recomendación busca evitar que personas inescrupulosas utilicen camuflajes para cometer delitos y pone de manifiesto la vigilancia activa en el centro de la ciudad.

Secretaria De Seguridad De Medellín, Manuel Villa Mejía sobre caso de falsos miembros de la Sijín- crédito Policía de Medellín

Autoridades capturan a tres presuntos miembros de red de narcotráfico internacional

Un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional culminó con la captura de tres presuntos miembros de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, mediante rutas marítimas y en alianza con estructuras criminales nacionales, una acción que refuerza la cooperación judicial entre ambos países y anticipa nuevos procesos de extradición.

En el transcurso de las diligencias realizadas en Antioquia y Valle del Cauca, las autoridades detuvieron a Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, señalados de articular envíos ilícitos mediante veleros y contenedores.

Los tres cuentan con solicitud de extradición activa por parte de una corte del Distrito Sur de Florida, que los acusa de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Las investigaciones revelaron alianzas criminales
Las investigaciones revelaron alianzas criminales para exportar cargamentos de cocaína desde Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aprovechando la injerencia de grupos armados - crédito Fiscalía

De manera paralela, la Fiscalía logró la judicialización de Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack o La Firma, sindicado como uno de los principales líderes en el esquema de lavado de activos del Clan del Golfo. Según la información consignada en el expediente judicial, la estructura comandada por Prada Moriones habría blanqueado más de $178.000 millones entre 2020 y 2025, provenientes del tráfico de toneladas de cocaína hacia Europa.

La investigación de la Fiscalía revela que la red delictiva no solo articulaba la exportación de cocaína, sino que también diversificó la manera de dar apariencia de legalidad a los fondos, invirtiéndolos en los sectores inmobiliario y tecnológico mediante mecanismos sofisticados de evasión.

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