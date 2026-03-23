Sandra Ramírez arremetió contra Vicky Dávila por lanzar pullas al Gobierno por accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana: “Cuánto veneno”

Vicky Dávila lanzó pullas al Ejecutivo y Sandra Ramírez le contestó en X - crédito Colprensa - Álvaro Tavera/Colprensa - Captura de pantalla ElMun2/Facebook

Imágenes divulgadas recientemente captaron el momento en que el avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en una zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur del país.

La aeronave, que transportaba efectivos del Ejército Nacional, perdió control durante el despegue desde la pista local y cayó fuera del área destinada para las maniobras de vuelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fotografías y videos publicados por los usuarios @BN123colombia y @busavionantioquia en la red X evidenciaron la gravedad del siniestro, así como la reacción inmediata de los cuerpos de rescate, quienes acudieron para asistir a los pasajeros. Las imágenes mostraron la magnitud del daño sufrido por el Hércules y el despliegue de personal de emergencia.

Las autoridades confirmaron que a bordo viajaban 11 tripulantes y 114 militares. Hasta el momento, se ha reportado el rescate de 48 heridos.

Imágenes muestran accidente de aeronave militar en Putumayo; reportan sobrevivientes - crédito @BN123colombia/X

La caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, ha generado conmoción en el país.

Según la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien también se pronunció a través de su cuenta en X, la aeronave transportaba aproximadamente 100 personas en el momento del siniestro.

“Se cayó avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguizamo, Putumayo. 100 personas iban a bordo. Las imágenes son estremecedoras”, escribió la comunicadora, acompañando su mensaje con registros audiovisuales del impacto.

El accidente ha despertado interrogantes sobre las posibles causas de la tragedia. Dávila, reconocida por su seguimiento de temas de seguridad, manifestó sus dudas en un segundo mensaje.

Dudas de Vicky Dávila sobre accidente aéreo generan debate y críticas en redes sociales - crédito @VickyDavilaH/X

“No sé cuál es la causa de esta tragedia, las investigaciones apenas empiezan, pero tengo la impresión que este es el Gobierno en el que más ha habido accidentes aéreos en nuestras fuerzas Armadas. Ahora, en Puerto Leguízamo cae un avión Hércules que es tan fuerte. Muy inquietante. ¿Mantenimiento?”, planteó la periodista, sugiriendo que podrían existir falencias en los procesos técnicos o logísticos.

Las declaraciones de Dávila no tardaron en generar reacciones en redes sociales. Sandra Ramírez, congresista del partido Comunes, respondió de manera enfática a las afirmaciones de la comunicadora.

“¿Qué puede tener alguien en el corazón y en la cabeza para convertir una tragedia como la del avión Hércules en Puerto Leguízamo, en un acto politiquero, sucio y ruin?”, cuestionó Ramírez, criticando el enfoque y las insinuaciones de la periodista.

En su mensaje, Ramírez añadió: “Cuánto veneno y cizaña en una sola persona. Escalofriante”, dejando claro su malestar ante el tratamiento informativo del accidente.

Sandra Ramírez criticó a Vicky Dávila por comentarios sobre accidente del Hércules en Putumayo - crédito @SandraComunes/X

Tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, la Aeronáutica Civil manifestó su respaldo a la institución militar.

A través de su cuenta en X, la entidad expresó: “Expresamos nuestra profunda solidaridad con la @FuerzaAereaCol en este difícil momento”.

Además, anunció la disposición de sus capacidades técnicas para apoyar las labores de investigación y asistencia: “Ponemos a su disposición nuestras capacidades institucionales, especialmente el apoyo técnico de la @DIACC_COL, para colaborar en lo que sea necesario”.

Aerocivil ofreció apoyo técnico tras accidente del Hércules en Puerto Leguízamo - crédito @AerocivilCol/X

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, también en X, lamentó el hecho y compartió detalles sobre la emergencia. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, indicó.

Sánchez detalló que equipos militares ya se encuentran en la zona para atender la situación, aunque todavía no existe claridad sobre la cantidad de víctimas ni sobre los motivos del siniestro.

El funcionario subrayó la activación de todos los procedimientos de atención para los afectados y sus familiares, así como la apertura de las investigaciones correspondientes.

Pedro Arnulfo Sánchez confirmó accidente del Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, afirmó.

En su mensaje, Pedro Sánchez transmitió condolencias a los allegados de los afectados y abogó por evitar conjeturas hasta que se disponga de información oficial: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”.

El accidente ha provocado consternación nacional. Sánchez concluyó: “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.