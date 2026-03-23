La achira tendrá celebración nacional: el Senado aprueba su día oficial y define la fecha de homenaje

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes será responsable de coordinar la conmemoración, en alianza con el Ministerio de Educación y la Gobernación del Huila - crédito Gobernación del Hulia

El Bizcocho de Achira, emblema gastronómico del Huila y reconocido símbolo de la cultura colombiana, tendrá a partir de 2026 una celebración nacional oficial cada 20 de junio, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que establece el Día Nacional del Bizcocho de Achira.

La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, tiene como propósito impulsar la difusión de este producto tradicional, fortalecer la economía de las familias productoras y comercializadoras, y preservar el patrimonio cultural asociado a su elaboración artesanal.

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Durante la plenaria, la propuesta recibió el aval unánime, con ponencia de José Luis Pérez y el respaldo de la senadora huilense Esperanza Andrade, que subrayó que la producción de bizcochos de achira cuenta con más de 200 años de tradición, genera empleo para cientos de familias y es un motor económico para la región: “El bizcocho de achira es emblema gastronómico y cultural del Huila, sustento de miles de familias en la cadena productiva y comercial”.

El bizcocho de achira, producto emblemático del Huila, cuenta con más de 200 años de tradición artesanal y representa un símbolo de la cultura colombiana - crédito Sena

La ley establece que, cada 20 de junio, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes liderará la conmemoración del Día Nacional del Bizcocho de Achira. Esta fecha será ocasión para rendir homenaje al producto, reconocido con Denominación de Origen desde 2012, y organizar eventos culturales, lúdicos, recreativos y ferias en todo el territorio nacional, con el fin de exaltar su valor tradicional y fortalecer su cadena productiva.

La responsabilidad de la conmemoración recae en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que coordinará actividades en alianza con el Ministerio de Educación, la Gobernación del Huila y el gremio de productores de bizcocho de achira. Según el texto aprobado, en los seis meses posteriores a la sanción de la ley, se conformará un comité técnico con delegados de estas entidades.

A partir de eso, el comité identificará acciones para impulsar la cadena de valor, reconocer a quienes aporten al desarrollo y preservación de la Denominación de Origen, y organizará eventos para destacar la labor de gestores culturales y artesanos.

El bizcocho de achira está protegido con Denominación de Origen desde 2012, garantizando la autenticidad y calidad de sus ingredientes tradicionales - crédito Gobernación del Huila

De acuerdo con la representante Luz Ayda Pastrana Loaiza, autora del proyecto, el objetivo es “resaltar el valor cultural, impulsar la difusión y fortalecer la economía de las familias dedicadas a la producción del bizcocho de achira, reconocido como patrimonio cultural y económico del Huila”.

La ley prevé que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá promover, financiar y divulgar el bizcocho de achira como producto con Denominación de Origen, tanto a nivel nacional como internacional. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades para la exportación y el posicionamiento del producto en mercados extranjeros.

Historia y relevancia del bizcocho de achira

El bizcocho de achira se elabora a partir de la harina extraída de la planta de achira (Canna edulis KER), conocida ancestralmente por comunidades indígenas como los chibchas, quienes la usaron como alimento básico. Documentos históricos señalan que la achira ya era cultivada en la región andina antes de la llegada de los españoles, y hallazgos arqueológicos en Perú y Colombia confirman su consumo desde hace milenios.

La nueva ley busca fortalecer la difusión nacional e internacional del bizcocho de achira y preservar el patrimonio cultural ligado a su elaboración - crédito Senado

Las tradiciones señalan que la preparación del bizcocho es artesanal y familiar, transmitida de generación en generación. El producto se distingue por su forma alargada y dorada, su textura crocante y su sabor característico, protegido por la Denominación de Origen otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que asegura la autenticidad y calidad de los ingredientes.

El Huila, además de ser cuna del bizcocho de achira, es referente nacional en turismo y gastronomía, gracias a su diversidad territorial y riqueza cultural. El reconocimiento del Día Nacional del Bizcocho de Achira se suma a otros eventos emblemáticos del departamento, como el Festival del Bambuco y la promoción de destinos como el Desierto de la Tatacoa y el Parque Arqueológico de San Agustín.