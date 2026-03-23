Colombia

La achira tendrá celebración nacional: el Senado aprueba su día oficial y define la fecha de homenaje

Un comité técnico deberá definir estrategias en los meses próximos para estimular la cadena de valor, fomentar el patrimonio culinario e incrementar las oportunidades de exportación del emblemático producto huilense

Guardar
El Ministerio de las Culturas,
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes será responsable de coordinar la conmemoración, en alianza con el Ministerio de Educación y la Gobernación del Huila - crédito Gobernación del Hulia

El Bizcocho de Achira, emblema gastronómico del Huila y reconocido símbolo de la cultura colombiana, tendrá a partir de 2026 una celebración nacional oficial cada 20 de junio, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que establece el Día Nacional del Bizcocho de Achira.

La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, tiene como propósito impulsar la difusión de este producto tradicional, fortalecer la economía de las familias productoras y comercializadoras, y preservar el patrimonio cultural asociado a su elaboración artesanal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la plenaria, la propuesta recibió el aval unánime, con ponencia de José Luis Pérez y el respaldo de la senadora huilense Esperanza Andrade, que subrayó que la producción de bizcochos de achira cuenta con más de 200 años de tradición, genera empleo para cientos de familias y es un motor económico para la región: “El bizcocho de achira es emblema gastronómico y cultural del Huila, sustento de miles de familias en la cadena productiva y comercial”.

El bizcocho de achira, producto
El bizcocho de achira, producto emblemático del Huila, cuenta con más de 200 años de tradición artesanal y representa un símbolo de la cultura colombiana - crédito Sena

La ley establece que, cada 20 de junio, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes liderará la conmemoración del Día Nacional del Bizcocho de Achira. Esta fecha será ocasión para rendir homenaje al producto, reconocido con Denominación de Origen desde 2012, y organizar eventos culturales, lúdicos, recreativos y ferias en todo el territorio nacional, con el fin de exaltar su valor tradicional y fortalecer su cadena productiva.

La responsabilidad de la conmemoración recae en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que coordinará actividades en alianza con el Ministerio de Educación, la Gobernación del Huila y el gremio de productores de bizcocho de achira. Según el texto aprobado, en los seis meses posteriores a la sanción de la ley, se conformará un comité técnico con delegados de estas entidades.

A partir de eso, el comité identificará acciones para impulsar la cadena de valor, reconocer a quienes aporten al desarrollo y preservación de la Denominación de Origen, y organizará eventos para destacar la labor de gestores culturales y artesanos.

El bizcocho de achira está
El bizcocho de achira está protegido con Denominación de Origen desde 2012, garantizando la autenticidad y calidad de sus ingredientes tradicionales - crédito Gobernación del Huila

De acuerdo con la representante Luz Ayda Pastrana Loaiza, autora del proyecto, el objetivo es “resaltar el valor cultural, impulsar la difusión y fortalecer la economía de las familias dedicadas a la producción del bizcocho de achira, reconocido como patrimonio cultural y económico del Huila”.

La ley prevé que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá promover, financiar y divulgar el bizcocho de achira como producto con Denominación de Origen, tanto a nivel nacional como internacional. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades para la exportación y el posicionamiento del producto en mercados extranjeros.

Historia y relevancia del bizcocho de achira

El bizcocho de achira se elabora a partir de la harina extraída de la planta de achira (Canna edulis KER), conocida ancestralmente por comunidades indígenas como los chibchas, quienes la usaron como alimento básico. Documentos históricos señalan que la achira ya era cultivada en la región andina antes de la llegada de los españoles, y hallazgos arqueológicos en Perú y Colombia confirman su consumo desde hace milenios.

La nueva ley busca fortalecer
La nueva ley busca fortalecer la difusión nacional e internacional del bizcocho de achira y preservar el patrimonio cultural ligado a su elaboración - crédito Senado

Las tradiciones señalan que la preparación del bizcocho es artesanal y familiar, transmitida de generación en generación. El producto se distingue por su forma alargada y dorada, su textura crocante y su sabor característico, protegido por la Denominación de Origen otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que asegura la autenticidad y calidad de los ingredientes.

El Huila, además de ser cuna del bizcocho de achira, es referente nacional en turismo y gastronomía, gracias a su diversidad territorial y riqueza cultural. El reconocimiento del Día Nacional del Bizcocho de Achira se suma a otros eventos emblemáticos del departamento, como el Festival del Bambuco y la promoción de destinos como el Desierto de la Tatacoa y el Parque Arqueológico de San Agustín.

Temas Relacionados

Bizcocho de AchiraPatrimonio CulturalGastronomía ColombianaDía de la Achira en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Secretario de Puerto Leguízamo reveló que militares “se tiraron antes de colisionar” en el accidente del avión de la Fuerza Aérea

Carlos Claros explicó que los jóvenes que se lanzaron de la aeronave sufrieron lesiones internas graves y que fueron trasladados para recibir atención inmediata

Secretario de Puerto Leguízamo reveló

Este es el balance oficial tras el accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo: van 83 sobrevivientes y un muerto

El comandante de la institución, Carlos Fernando Silva Rueda, aseguró que se activaron todos los protocolos de contingencia y los militares fueron trasladados a centros asistenciales para atención urgente

Este es el balance oficial

Accidente aéreo en Putumayo: Daniel Briceño cuestionó que los niveles de ejecución de la Fuerza Aeroespacial estén en 0%

El siniestro, ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, causó fuertes pronunciamientos desde los líderes de oposición por la aparente falta de ejecución de recursos destinados al fortalecimiento militar

Accidente aéreo en Putumayo: Daniel

Sorpresa en Atlético Nacional: seis jugadores clave no viajan a EE. UU. para el amistoso ante Cruz Azul, ¿qué hay detrás de las ausencias?

El club colombiano viaja a Estados Unidos con figuras como Edwin Cardona y Alfredo Morelos para enfrentarse al club mexicano, en un duelo amistoso donde jóvenes y suplentes buscarán mostrarse tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Sorpresa en Atlético Nacional: seis

“Así es difícil producir y generar empleo”: cifras del Dane dejan mal parada a la industria colombiana en el inicio de 2026

Analistas anticipanaron impactos sobre la competitividad del país mientras sectores productivos pierden terreno y aumentan las dudas sobre el rumbo económico

“Así es difícil producir y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Santi Maye sorprendió al anunciar

Santi Maye sorprendió al anunciar su boda con Laura Guzmán tras la confirmación del compromiso de Kika Nieto

Blessd y Luis Díaz encienden las redes con un video en el Bayern Múnich y despiertan rumores de colaboración musical

Alejandro Palacio contó las razones por las que se alejó de la televisión y la música: “Hubo un estancamiento”

Reviven publicación de una mujer que reveló haber sido víctima de acoso del periodista William Calderón: “Se lo sostengo en la cara”

‘Feid vs. Ferxxo’: el colombiano anunció las fechas del ‘Falxo Tour’ en Estados Unidos

Deportes

Sorpresa en Atlético Nacional: seis

Sorpresa en Atlético Nacional: seis jugadores clave no viajan a EE. UU. para el amistoso ante Cruz Azul, ¿qué hay detrás de las ausencias?

James Rodríguez, el jugador que preocupa a Néstor Lorenzo en la última convocatoria de la selección Colombia antes del Mundial 2026

Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo

Néstor Lorenzo reveló porque Sebastián Villa y Jhon Jader Durán no fueron citados para los amistosos de marzo con la selección Colombia

Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Santiago Buitrago y Nairo Quintana, los mejores colombianos en el primer día de carrera