Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

El padre del jugador de la Tricolor no dudó en expresar su orgullo y admiración por ver el rostro de su hijo como parte de los mundialistas - crédito @mane_diaz_26/Instagram

A 34 días de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección Colombia sigue a la expectativa de conocer la primera lista de preconvocados al torneo por parte de Néstor Lorenzo. Mientras en posiciones como la defensa y la línea de volantes, persisten algunas dudas producto de los momentos futbolísticos de varios de los habituales en el proceso, en el ataque parece haber más claridad, y en buena medida se debe a Luis Díaz.

El guajiro completó una temporada de debut notable con el Bayern Múnich, posicionándose como el gran referente de la Tricolor de cara a su séptima participación mundialista, que dará inicio el próximo 11 de junio.

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Todo el ambiente previo a la Copa del Mundo viene marcado principalmente por una de las tradiciones más populares a nivel internacional: completar el álbum con las “monas” de los jugadores, selecciones, estadios y otras piezas conmemorativas, diseñada para esta edición por la marca italiana Panini.

La fuerza de esa tradición llega al punto de que cualquier futbolista sueña con aparecer en el álbum del Mundial, algo que se extiende a los familiares. Ese es el caso de Mane Díaz, padre del futbolista ex Junior de Barranquilla, que protagonizó una emotiva reacción cuando tuvo en sus manos la ficha con la cara, el nombre y los datos de su hijo.

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Gracias a la clasificación de la selección Colombia, Luis Díaz tuvo su primera "mona" en el álbum del Mundial 2026 - crédito Panini

En un video difundido en su cuenta de Instagram, se observa a Mane abriendo los sobres con las láminas, y mostrando su emoción al ver la de su hijo, incluido en la nómina de la selección Colombia.

“No veo solo al jugador del álbum. Veo al niño que soñaba en grande. Al que nunca se rindió y que hoy puso a soñar a todo el mundo”, expresó Mane. Y agregó entre lágrimas: “¿Cuántas alegrías le has regalado a Colombia? ¿Cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma? ¿Cuántas veces uniste todo un país con tu fútbol? Y yo aquí, sosteniendo esta lámina, intentando entender cómo ese niño hoy es orgullo nacional”.

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Mane Díaz no pudo evitar las lágrimas de orgullo al mostrar la lámina de su hijo - crédito @mane_diaz_26/Instagram

En el video también aparece Roger, uno de los hermanos de Luis Díaz, quien compartió la emoción de verlo en el álbum. “Hermano, qué orgullosos nos sentimos de ti. Recuerdo cuando jugábamos a pies descalzos frente donde mi abuela. Mamá, ¿recuerdas cuando nos hacías correr de la cancha con la correa en la mano?”, comentó.

Cabe recordar que Luis Díaz tiene tres hermanos: Roger, Jesús Manuel (actual jugador de Independiente Yumbo, con experiencia en Barranquilla, Junior y el Porto B) y Anny, licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, recreación y deporte. Todos ellos, fruto del matrimonio entre Mane Díaz y Cilenis Marulanda,

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Así llega Luis Díaz al Mundial 2026

Días llega con 21 goles anotados a lo largo de 72 partidos disputados con la selección Colombia, y plenamente consolidado como referente en el Bayern Múnich - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

A sus 29 años, el guajiro tendrá su primera participación en una Copa del Mundo, luego de que la Tricolor no consiguiera el objetivo en el anterior proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

A la fecha, Díaz suma con la selección Colombia 72 partidos disputados, 21 goles —es el cuarto máximo goleador histórico, detrás de Falcao García, James Rodríguez y Arnoldo Iguarán— y 7 asistencias. Sus máximos logros a la fecha tuvieron lugar en la Copa América, siendo máximo goleador de la edición de 2021 donde se alcanzó la tercera ubicación, además de ser una de las figuras del plantel que se llevó el subcampeonato de edición de 2024, perdiendo la final ante Argentina.

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Con el Bayern, Díaz disputó 47 partidos y registró 26 anotaciones y 21 asistencias entre la Champions League (que lo incluyó en el equipo ideal de las semifinales pese a la eliminación del conjunto bávaro ante el Paris Saint-Germain), la Bundesliga y la Copa de Alemania.