Hasta qué edad se puede afiliar a hijos y padres en la caja de compensación en 2026 y cómo hacerlo

Las cajas de compensación familiar en Colombia brindan subsidios y servicios de bienestar a trabajadores formales y sus familias - crédito Ministerio de Trabajo

Las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, como Compensar, Cafam y otras supervisadas por la Supersubsidio, constituyen un eje esencial para el bienestar de los trabajadores y sus familias, brindando acceso a subsidios, educación, programas recreativos, vivienda y salud.

Para 2026, la afiliación de beneficiarios está sujeta a criterios de parentesco, edad, dependencia económica y nivel de ingresos, por lo que es fundamental conocer a quiénes puede incluirse y hasta qué edad.

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¿Quiénes pueden ser beneficiarios en una caja de compensación familiar?

Para afiliar beneficiarios en 2026, es obligatorio cumplir criterios de parentesco, edad, dependencia económica y nivel de ingresos familiar - crédito Visuales IA

El derecho al subsidio y a los servicios de la caja parte de la afiliación del trabajador formal, que debe estar vinculado laboralmente y devengar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), lo que en 2026 equivale a $7.000.362, asumiendo un salario mínimo de $1.750.090. Los beneficiarios directos y sus condiciones son:

Cónyuge o compañero(a) permanente: puede ser afiliado(a) sin límite de edad, incluso si se trata de pareja del mismo sexo. Solo se requiere acreditar convivencia y dependencia económica.

Hijos e hijastros: pueden ser afiliados como beneficiarios hasta los 18 años y 11 meses. Si cursan estudios formales, este plazo puede extenderse hasta los 23 o 25 años (según la caja) siempre que se acrediten la escolaridad y la dependencia económica. En el caso de hijos con discapacidad permanente certificada, no hay límite de edad, siempre que dependan económicamente del trabajador.

Padres: aquellos mayores de 60 años pueden ser afiliados, siempre que no reciban salario, pensión o renta y dependan económicamente del trabajador. Además, padres con discapacidad pueden ser beneficiados sin importar la edad.

Hermanos: solo pueden ser afiliados los hermanos huérfanos de padre y madre que convivan y dependan económicamente del trabajador, hasta los 18 años y 11 meses. Si presentan discapacidad permanente certificada, no existe límite de edad.

El acceso a subsidios monetarios de las cajas aplica para trabajadores que reciban hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes - crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con Cafam, los hijos o hermanos mayores de 18 años pueden mantener la afiliación si demuestran que cursan estudios formales. Para los mayores de 12 años se exige certificado escolar actualizado para efectos del subsidio monetario.

Requisitos y documentación para afiliar beneficiarios

Para la afiliación es obligatorio presentar documentación que pruebe el parentesco y la dependencia económica. Los documentos básicos incluyen:

Registro civil de nacimiento para hijos, hijastros y hermanos.

Tarjeta de identidad (mayores de 7 años) o cédula para los mayores de edad.

Acta de matrimonio o declaración de convivencia para cónyuge o compañero(a) permanente.

Certificado escolar para hijos mayores de 12 años.

Declaración juramentada de dependencia económica.

Dictamen médico en caso de discapacidad.

La actualización periódica de información y la entrega oportuna de soportes son indispensables para evitar la suspensión de beneficios.

Novedades y casos especiales para 2026

A partir de enero de 2026, Cajasan (Bucaramanga) permite afiliar familiares adicionales (abuelos, nietos, tíos, suegros) mediante el pago de la UPC Adicional en el servicio de salud, ampliando la cobertura para quienes deseen proteger a familiares más allá del núcleo básico, aunque bajo condiciones y costos diferentes.

Para los hijos, la afiliación como beneficiarios termina en principio a los 18 años. Sin embargo, si continúan estudiando o presentan discapacidad permanente, pueden mantenerse como beneficiarios hasta los 23 o 25 años (estudios) o sin límite de edad (discapacidad), siempre que se presenten los soportes requeridos. Los padres y hermanos con discapacidad también pueden estar afiliados sin restricción de edad si existe dependencia económica comprobada.

La actualización periódica de información y la entrega oportuna de documentos evitan la suspensión de beneficios de las cajas de compensación familiar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consideraciones clave

La Supersubsidio y las cajas insisten en que el beneficio de afiliación es para dependientes económicos. Los trabajadores deben actualizar la información de sus beneficiarios, entregar soporte documental y cumplir con los topes de ingreso. El beneficio en dinero aplica especialmente a quienes devengan hasta 4 smmlv.

En síntesis, para 2026 los trabajadores pueden afiliar como beneficiarios a:

Cónyuge o compañero(a) permanente, sin límite de edad.

Hijos e hijastros hasta 18 años y 11 meses, o hasta 23/25 si estudian, y sin límite en caso de discapacidad.

Padres mayores de 60 años o con discapacidad, sin ingresos ni pensión.

Hermanos huérfanos de ambos padres hasta 18 años y 11 meses, o sin límite si tienen discapacidad.

Finalmente, gestionar correctamente la afiliación y mantener actualizada la documentación garantiza el acceso continuo a los programas y subsidios que ofrecen las cajas, contribuyendo de forma directa al bienestar familiar.